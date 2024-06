Blanqueo: el Gobierno prevé recaudar USD 1.900 millones si consigue en el Congreso el cambio de Bienes Personales

El Senado aprobó el blanqueo pero no la reforma a Bienes Personales. REUTERS

El Gobierno tiene, como escenario de base, una proyección en la que el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal de la Ley Bases, le aporte una recaudación de 0,3% del PBI, un número que de todas formas corre peligro: el rechazo del Senado en la reforma de Bienes Personales, que buscaba reducir las alícuotas del impuesto a los patrimonios, dejaría sin atractivo a la exteriorización de activos.

Esa estimación de recaudación fue revelada por el Gobierno en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y quedó plasmada, en un pie de página, en el informe del staff técnico en que realizó cálculos sobre cuánto podría aportar el paquete fiscal al plan de ajuste de 5 puntos del PBI que necesita el ministro de Economía Luis Caputo para llegar al déficit cero en el primer año de mandato.

El Fondo decidió no incluir esa estimación del equipo económico dentro de su propio cuadro, posiblemente al considerar que no tiene elementos para anticipar si la exteriorización de activos sería o no exitosa. De todas formas, el número expuesto de un ingreso tributario equivalente a 0,3% del PBI, que puesto en otras cifras implicarían unos 1,72 billones de pesos, o USD 1.900 millones a valor del tipo de cambio administrado por el Banco Central.

Si ese número se cristalizara, en caso de que el blanqueo llegue a implementarse, la suma de recaudación adicional que le daría al Gobierno la Ley Bases más un grupo de medidas esperadas para el segundo semestre sería superior al 1% del PBI. Esto es así porque 0,38% del Producto estarían explicado por el paquete fiscal (la enorme mayoría por la reversión de la quita de Ganancias para 800 mil empleados) y otros 0,21% por mayor IVA ante subas de tarifas e impuesto PAIS para giro de dividendos.

Pero de todas formas el blanqueo podría afrontar una dificultad de origen: su sentido era, para quienes ingresen, que al declarar su patrimonio que hasta ahora estuviera fuera del radar de AFIP pasara a pagar alícuotas de Bienes Personales más bajas, precisamente como atractivo para devolver esos activos a la formalidad. El Senado rechazó la reforma de ese tributo a los patrimonios y, así, los porcentajes quedarían como hasta ahora y el blanqueo perdería fuerza.

Para Marcelo Rodríguez (MR Consultores), “si no se aprueba la reforma de Bienes Personales y queda como lo dejó el Senado, es decir, tal como estaba la ley en 2023, el blanqueo deviene abstracto”, aseguró, directamente.

“No tiene ninguna significancia porque salvo algún caso excepcional que el contribuyente se vea obligado atento a alguna cuestión que esté transitando en la justicia o que haya alguna detección de algún bien, ningún contribuyente va a decidir voluntariamente meterse al blanqueo porque la carga fiscal ulterior va a ser insostenible”, planteó Rodríguez. “No tiene ninguna relevancia que el Congreso apruebe el blanqueo sin modificar Bienes Personales”, concluyó.

Por su lado, Florencia Fernández Sabella, socia de LFS Tax, aseguró a Infobae que “sin la modificación que bajaba las tasas de Bienes Personales, es esperable que sólo adhieran al blanqueo aquellos contribuyentes que estén en procesos de fiscalización o no tengan otra manera de justificar sus incrementos patrimoniales”, coincidió con Rodríguez.

“Con tasas máximas del 2,25% de impuesto sobre los Bienes Personales, aquel que ya decidió mantener un patrimonio oculto probablemente mantenga esa decisión ya que no se estaría generando ningún incentivo para revelar su patrimonio. Si bien el costo del blanqueo puede ser bajo o incluso gratis, tener que luego pagar un 2,25% sobre su patrimonio de manera anual (que no se paga si los bienes están ocultos) es una variable que juega de forma negativa para aquellos que se encuentran evaluando si ingresan o no al blanqueo”, resumió Fernández Sabella.

En tanto, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, las dudas sobre Bienes Personales ”es un punto bastante negativo para el blanqueo”. “En definitiva, quien va a terminar blanqueando es aquel que no tiene opción porque se le encontraron bienes, porque está por encontrárselos, o porque tenga una percepción de riesgo muy importante. O porque quiera blanquear algo para, por ejemplo, comprarse un auto, cambiar el departamento”, planteó como ejemplos.

“Pero si no hay una estabilidad fiscal garantizada, que es lo que da la reforma de Bienes Personales, digamos una baja de alícuotas, la posibilidad del régimen de ingreso anticipado de Bienes Personales y la estabilidad fiscal con la experiencia argentina después del gobierno de Macri, que entró mucha gente en blanqueo y después terminó aumentando Bienes Personales hasta el 2,25%, difícilmente sea un blanqueo muy exitoso”, vaticinó.

El impuesto especial del blanqueo preveía esquema de tasas progresivas de 5%, 10% y 15% que la AFIP cobraría a quien ingrese según la etapa de la exteriorización en que los contribuyentes se adhieran. El escalonamiento, siendo más barato cuanto antes se formalice, está planeado para empujar a un ingreso temprano. Una particularidad de este blanqueo es que el pago de la multa debe ser realizado en dólares.

Había también en paralelo un artículo que estipulaba que por activos de hasta USD 100.000 no se aplicará ninguna alícuota. Una segunda vía para el blanqueo a costo cero para declaraciones juradas superiores es dejar depositado el dinero exteriorizado en una cuenta bancaria especial y dejando el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025. Si el contribuyente decidiera retirar esos fondos antes de esa fecha, pagará un 5% de retención como pago único.

También podrán estar incluidos en ese blanqueo sin costo quienes utilicen el dinero exteriorizado para realizar una serie de inversiones que reglamentará el Ministerio de Economía, pero cuyos lineamientos centrales ya se conocen por el articulado de la ley.