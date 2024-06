Por qué el FMI pide eliminar el dólar exportador y qué esperan en el sector

El dólar de exportación alcanza en la actualidad los $973

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pidió al Gobierno eliminar el dólar exportador, también conocido como dólar blend, para fines de junio. Sin embargo, el Ejecutivo ratificó que el esquema diferencial continuará. Para ambas partes, los costos de sostenerlo o eliminarlo son altos.

Con este programa, iniciado durante la gestión del ex ministro de Economía Sergio Massa, los exportadores pueden liquidar el 80% de los ingresos de las ventas externas al dólar oficial y el 20% al tipo de cambio CCL.

En el informe técnico publicado este lunes, el organismo indicó: “Tras las medidas iniciales para deshacer las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas a deshacer todos los controles de capital y restricciones cambiarias, comenzando con las medidas más distorsionantes, incluida la eliminación del esquema de exportación preferencial 80:20 y eliminar el impuesto PAIS antes de finales de 2024″.

“Estaba escrito que al 30 de junio no debía haber más dólares diferenciados” (Szewach)

Sin embargo, el secretario de Finanzas Pablo Quirno posteó en su cuenta de X la declaración de la semana pasada del ministro de Economía, Luis Caputo, en la que descartaba cambios.

En este marco, el ex director del Banco central Enríque Szewach recordó que “cuando Caputo reflotó el acuerdo que se había caído cuando Massa recibió la plata pero no hizo nada más, estaba escrito que al 30 de junio no debía haber más dólares diferenciados y como es el mismo acuerdo, eso está vigente”.

El actual director del IERAL también admitió, en diálogo con Radio Rivadavia, que el hecho de que el FMI explicite su postura como lo hizo es una forma “marcarle la cancha” al Gobierno para la eventual negociación de un nuevo programa que incluya fondos frescos.

Respecto de los motivos que tendría el FMI para buscar el desarme de este esquema, el economista Pablo Moldovan, de CP Consultora, explicó: “Detrás del planteo hay fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, desde la mirada del FMI cualquier forma de intervención sobre los dólares paralelos es un gasto de dólares que afecta el objetivo de acumulación de reservas que para el Fondo es prioritario. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, creo que el FMI ve en la contención de los dólares paralelos un mecanismo por el cual el gobierno sostiene el proceso de apreciación cambiaria que tampoco le gusta al staff”.

“Mantener la brecha bajo control es uno de los factores que permite al gobierno sostener el crawling peg al 2% por debajo de la inflación sin enfrentar mayor presión devaluaroria y eso en buena medida descansa en el mecanismo del blend por el cual se abastece la oferta en los mercados paralelos financieros”, precisó.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, sostuvo que esta situación genera cierta tensión en el mercado porque muchos presumen que la eliminación del dólar blend significaría en los hechos un ajuste del tipo de cambio oficial, cosa que el gobierno descarta porque eso tiene cierto impacto inflacionario.

Teniendo en cuenta que el Gobierno busca negociar un nuevo programa con el Fondo, el especialista consideró: “Creo que no va a haber modificaciones en el dólar blend y no creo que ese punto sea, por el momento, objeto de negociación. El FMI tiene su propia doctrina para aplicar en los mercados de divisas, y eso implica eliminación de las trabas, liberación del mercado, flotación del tipo de cambio y eliminación de todos los sistemas de cambio múltiple. Es un tema doctrinario que se tiene que acomodar a realidades distintas. No se puede aplicar la misma receta para todos los países en forma simultánea. Hay circunstancias que obligan a tener consideraciones y cierta elasticidad”.

Desde ABC Mercado de Cambios, Francisco Díaz Mayer, consideró que también puede ser una estrategia del organismo para que los exportadores se apuren a liquidar. No obstante, “al Gobierno no le sirven estas declaraciones porque es una manera de decir que van a tener que devaluar o compensar de alguna manera lo que dejan de ganar los exportadores el día que saquen el dólar blend”, dijo.

Por su parte, fuentes del sector agroexportador señalan que no es la primera vez que el FMI pide sacar el tipo de cambio diferencial y confían en que se mantendrá durante todo 2024.

En tanto, Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) y copresidente del grupo de Comercio e Inversión del B20 Brasil 2024, aseguró: “Entendemos que sería muy riesgoso para la proyección de ingresos de exportación la eliminación del tipo de cambio preferencial en tanto se mantienen el impuesto PAIS, y el actual esquema de derechos de exportación, pues supondría pasar a un contexto netamente desfavorable para el emprendedor exportador. Por ello celebramos la claridad del ministro Caputo al respecto”.

En la misma línea, Dante Romano, consultor y analista de Mercados Agropecuarios, explicó por qué la eliminación del dólar blend tiene un costo muy alto en la actualidad.

Sucede que “el tipo de cambio diferencial no era significativo en los momentos donde la brecha había bajado fuertemente ya que explicaba solo un 4 o 5% de mejora en el valor de los granos que recibe el productor. Con la suba del CCL y ampliación de la brecha, la mejora alcanzó el 10%. De hecho, cuando se empezó a ver que el esquema tenía chances de extenderse en el tiempo, se trasladó también a los valores de las posiciones más diferidas a futuro”, dijo Romano.

Evolución del tipo de cambio oficial, dólar exportador y mejora cambiaria (Dante Romano)

Al respecto, “cuando se observa lo que subieron los precios en las últimas tres semanas de, por ejemplo, el maíz diciembre en Argentina comparado con el maíz diciembre en Estados Unidos, se llega a la conclusión de que efectivamente se trasladó a los precios el 80-20 hasta final de año. Con lo cual, saber si esto continúa o no implica si los valores que estamos viendo pueden terminar descendiendo prácticamente un 10%. Quizás si esto se hubiese terminado en un momento donde la brecha era más chica y el aporte que hacía al valor de los granos era de un 2-3%, no hubiese sido tan significativo eliminar el blend”, agregó.