Hito cripto: EEUU allana el camino para el lanzamiento de los primeros fondos cotizados de Ethereum

Ether es la principal competidora de Bitcoin (Reuters)

La industria de las criptomonedas está más cerca de otro hito después de que la Securities and Exchange Commission (SEC, el regulador del mercado estadounidense) allanara el camino para el eventual lanzamiento de los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de EEUU. que invierten directamente en la criptomoneda Ether del protocolo Ethereum, la segunda más importante después de Bitcoin.

En un paso que hasta la semana pasada se consideraba como poco probable, la SEC aprobó ayer una propuesta der Cboe Global Markets, Nasdaq y la Bolsa de Nueva York para incluir productos vinculados al Ether.

Los gestores de fondos aún necesitan una aprobación más del ente regulador antes de poder lanzar los productos al mercado, y ese cronograma no está claro. La SEC dio su visto bueno a los llamados formularios 19b-4 vinculados a los ETF, pero el regulador debe aprobar sus presentaciones S-1 antes de que los inversores puedan comprarlos.

En un comunicado citado por Coindesk, un portavoz de Grayscale confirmó que el regulador había aprobado su 19b-4.

“En Grayscale, apreciamos la oportunidad de colaborar constructivamente con los reguladores mientras revisan los ETF de Ethereum al contado, y seguimos siendo optimistas sobre el potencial de llevar Ethereum más lejos en el perímetro regulador de EE.UU. en la envoltura ETF”, dijeron.

Entre los posibles emisores de ETF de éter al contado figuran BlackRock, Fidelity, Grayscale, VanEck, Franklin Templeton, Ark/21Shares e Invesco/Galaxy.

Como antecedente, la SEC ya autorizó el listado de ETF’s de Bitcoin, la criptomoneda más importante por capitalización de mercado. Estos fondos llevan acumulados USD 57.000 millones en activos, lo que ha impulsado a emisores como VanEck, ARK Investment, BlackRock y Fidelity a competir por ser los primeros en lanzar vehículos de Ether.

El Ether baja este viernes algo más del 1% después del visto bueno SEC.

¿Qué es un ETF?

Un ETF es un tipo de fondo de inversión que se negocia en las bolsas de valores, similar a las acciones. A diferencia de los fondos mutuos tradicionales, que solo pueden comprarse o venderse al final del día de negociación, los ETFs pueden comprarse y venderse durante todo el día en las bolsas, permitiendo a los inversores aprovechar las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Cada ETF está diseñado para seguir el rendimiento de un índice específico, una materia prima, bonos o una cesta de activos. Por ejemplo, uno de los ETFs más conocidos es el SPDR S&P 500 ETF, que sigue el índice S&P 500, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Otros ETFs pueden estar enfocados en sectores específicos, como tecnología o energía, o en regiones geográficas particulares, como Asia o Europa.

Es decir, es como una acción que incluye dentro de ella múltiples acciones o activos. La principal ventaja de los ETFs es su capacidad para ofrecer diversificación a los inversores a un costo relativamente bajo. Al comprar un solo ETF, los inversores pueden ganar exposición a un amplio rango de activos, lo que reduce el riesgo asociado con la inversión en acciones individuales. Además, los ETFs suelen tener menores comisiones en comparación con los fondos mutuos, lo que los hace más económicos a largo plazo.

No obstante, invertir en ETFs no está exento de riesgos. Dado que siguen el rendimiento de un índice o sector específico, su valor puede verse afectado por las mismas fluctuaciones que impactan a esos mercados. Además, aunque la diversificación puede mitigar algunos riesgos, no garantiza ganancias y no protege completamente contra pérdidas.

Para el mundo cripto, además, el establecimiento de ETF’s armados alrededor de criptomonedas es una ventana al mercado financiero tradicional. Es decir, ya no sólo los capitales especializados que invierten en exchanges impulsan a la capitalización del mercado cripto. Con ETF’s cotizando en la Bolsa de Nueva York otros inversores ponen su dinero en ese mundo, sin necesidad de dominar herramientas tecnológicas.