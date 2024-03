De cuánto es la jubilación mínima en marzo 2024 y cómo fueron los últimos aumentos

Por la fórmula de movilidad jubilatoria, el haber mínimo alcanza los $134.445

El Gobierno dispuso un aumento del 27,18% trimestral en marzo para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como resultado de la fórmula de movilidad jubilatoria. Además, aquellos que cobren el haber mínimo recibirán un bono.

De cuánto es la jubilación mínima en marzo

De esta manera, la jubilación mínima alcanza los $134.445. A esta cifra se la suma el bono de $70.000 definido por el gobierno, por lo que el haber mínimo asciende a $204.445 brutos.

¿Cuáles fueron los últimos aumentos de las jubilaciones?

El aumento previo que recibieron los jubilados y pensionados fue en diciembre. En ese entonces, la fórmula de movilidad jubilatoria arrojó que la suba debía ser del 20,8%. Por eso, en diciembre, enero y febrero el haber mínimo se ubicó en $105.713. Pero en los primeros dos meses de 2024, el gobierno sumó un bono de $55.000, razón por la cual ningún jubilado podía percibir menos de $160.713.

¿Cómo es la fórmula de movilidad jubilatoria vigente?

Las subas trimestrales se dan como resultado de la fórmula de movilidad jubilatoria, la cual determina los aumentos en base a la recaudación de ANSES y la evolución de los salarios.

¿Qué propone el Gobierno con respecto a la fórmula de movilidad jubilatoria?

Ahora bien, con un índice de precios al consumidor (IPC) que alcanzó el 13,2%, con dicha fórmula los jubilados están perdiendo cada vez más poder adquisitivo. El gobierno propone incluir un incremento adicional del 10% para compensar la inflación del primer trimestre para los jubilados, y aplicar una nueva fórmula jubilatoria que regiría desde abril. La idea sería que las jubilaciones se ajusten por el IPC.

El ministro del Interior Guillermo Francos apuntó que lo que está en discusión es “el desacople de un período que hay que considerar”. “Esta fórmula se aplica trimestralmente y ese período vence ahora en marzo. Si pudiera salir esa fórmula ahora, la propuesta del Gobierno es poner un 10% más el ajuste que corresponde, y a partir del mes siguiente ajustar por el IPC”, precisó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Pero el funcionario no aclaró si ese 10% incluye a los bonos adicionales. Tampoco si la movilidad desde abril alcanza a los bonos que vienen recibiendo las jubilaciones de haberes más bajos, o si se incorporan a los haberes, de tal manera que abarque al aguinaldo y se considere para la movilidad al total del ingreso.

Por su parte, la oposición plantea que en abril se otorgue un aumento en línea con la inflación de enero (20,6%) y que la movilidad se ajuste mensualmente con el avance del IPC de dos meses atrás. Es decir, en abril los haberes tendrían un incremento del 13,2%, que fue la inflación de febrero.

¿De cuánto será la jubilación mínima en abril 2024?

En principio el haber mínimo de abril sería de $134.445. No está definido si habrá bono o si se cambiará la fórmula. De acuerdo a la ley actual, la jubilación mínima no puede ser menor al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que actualmente se ubica en $202.800. Por lo que, los haberes no podrían estar debajo de los $166.296.

¿Cómo ver mi recibo de jubilación de ANSES?

Si se quiere ver e imprimir el recibo de jubilación o pensión, se debe ingresar en Mi ANSES y luego a Jubilados y Pensionados y clickear la opción Consulta de recibos.

Los descuentos que se podrían observar en el recibo son:

Obra Social

Es el descuento del 3% que efectúa PAMI o la Obra Social que tengas, de la jubilación minima establecida por ley. Por el monto que supere la jubilación mínima, se descuenta el 6% sobre el excedente (Ley 19.032 Art. 8).

Créditos ANSES

Es la cuota del crédito que se solicitó en ANSES. La cuota no podrá superar el 20% de los ingresos netos mensuales. Si solicitaste más de un Crédito no podrás ver las cuotas diferenciadas en el recibo; esta información podés encontrarla ingresando a Mi ANSES.

Cuota Moratoria AFIP

Es la cuota del plan de moratoria que ha realizado para completar los años de aportes que le faltaban para obtener su jubilación.

Retroactivo moratoria AFIP

Es el descuento de las cuotas no pagas al momento del otorgamiento de la jubilación por moratoria.

Impuesto a las Ganancias

Alcanza a haberes equivalentes a seis jubilaciones mínimas y se actualiza de acuerdo a la Ley de Movilidad.