Impuesto a los autos de lujo: cuáles son y cuánto cuestan los modelos que aún no pagan el arancel

Aunque se especulaba con un aumento generalizado, las marcas pudieron mantener versiones debajo de los 14,7 millones de pesos para no pagar el impuesto interno. Volkswagen tiene casi toda la línea Polo, y algunos de Nivus, Virtus y T-Cross

La devaluación del peso y la entrada en vigencia del nuevo Impuesto PAIS con un 17% de arancel sobre las mercaderías importadas, generaron que por segunda vez en el año la mayoría de las fábricas de automóviles argentinas tuvieran que emitir una nueva lista de precios a mitad de mes. La otra oportunidad en que había sucedido algo similar había sido el 14 de agosto, tras la devaluación aplicada por el gobierno luego de las PASO.

En ambos casos, el impuesto interno, conocido como impuesto a los autos de lujo, tuvo incidencia en el porcentaje de ese segundo aumento, pero en esta oportunidad, por la magnitud de la devaluación, no todos pudieron mantener una gama completa debajo del arancel, y algunas versiones superaron los 14,7 millones de pesos, con lo que debieron sumar el 20% adicional por entrar en la etapa 1.

Toyota mantiene las últimas unidades de Etios dentro del margen de precios que exime las unidades del impuesto interno. Las versiones Aibo y X, la primera con dos asientos y la zona trasera para cargas livianas, y la segunda con dos filas de asientos, se mantienen como los modelos más accesibles del mercado con $9.978.000 y $10.631.000 respectivamente como precios de lista. Las otras versiones llegan hasta los $13.525.000.

Toyota está perfilando al Yaris como su gran auto masivo ante la desaparición del Etios a fin de mes. La gama completa quedó debajo del impuesto interno

La terminal que produce en Zárate las pick-up Hilux y SUV SW4 también ha dejado fuera del impuesto a los autos de lujo a toda la gama Yaris, cuyos precios van desde los 12,6 hasta los 14,6 millones de pesos, y tres versiones de Corolla, que están en el límite de precio con valores de 14,5 y 14,7 millones de pesos, en opciones de caja manual y CVT con el motor de 2.0 litros.

Citroën, como marca de Stellantis, fue una de las últimas en comunicar los precios de diciembre, lo hizo el viernes 15, lo que les permitió emitir una sola comunicación de valores que rige para todo el mes. Los autos que comercializa la marca son provenientes de Brasil por lo que pagan el impuesto PAIS del 17%. La línea C3 tiene cuatro versiones de las cinco que comercializan en el tope del impuesto y un precio sugerido de 14,2 millones de pesos, mientras que el modelo de acceso, el C3 Pure Tech 82 está en $13.180.000. En la línea C4 quedaron las dos versiones de Feel convencional también en el borde del impuesto, al igual que las dos versiones del Berlingo para pasajeros, tanto el naftero como el diésel.

Stellantis publicó su lista de precios de diciembre recién el viernes 16. Los C3 están todos exentos, al igual que dos versiones de C4 y los Berlingo de pasajeros

Peugeot tuvo la misma situación de “stand-by” de precios que su primo francés, con la diferencia de tener su producción nacional, la del 208, que al entrar en vacaciones el 11 de diciembre, no padeció la espera para saber la nueva lista de precios de diciembre. De las diez versiones que fabrican, hay siete del 208 que quedaron en el precio “topeado” de $14.246.900, y tres que saltaron al impuesto, con precios que pasaron de $10.097.000 a $18.159.500 en el mejor de los casos, y a $19.699.500 en la versión más equipada denominada Feline. También la versión de pasajeros del furgón Partner quedó fuera del impuesto con un precio de 14,2 millones de pesos para sus dos versiones HDI y naftera.

Fiat, también parte de Stellantis, dejó tres versiones del popular Cronos fuera del impuesto con precios en el tope de la escala 1 de $14.582.000 mientras que dos versiones sobrepasaron ese valor para ser alcanzados por el arancel con precios de 17,5 y 18,9 millones de pesos. Los modelos que están exentos son el Like 1.3 y las dos versiones del Drive 1.3 que incluyen la de caja automática CVT. En la línea de los SUV Pulse, las versiones Drive y Drive CVT también están en el precio “topeado” de 14,5 millones de pesos.

Fiat dejó que salten dos modelos del Cronos por encima del tope, pero dejó tres versiones por debajo de los 14,7 millones de pesos

Volkswagen también publicó una segunda lista de precios a mitad de mes, manteniendo casi todas las opciones del Polo debajo del impuesto interno con un precio que va de los 14,1 a los 14,7 millones de pesos. Sólo quedó por debajo el Polo Track First Edition, con un precio de $11.360.250 y por encima del tope, tal como ya ocurría antes de esta actualización, el GTS 250 TSI, que ahora cuesta poco más de 26 millones de pesos. Además, por debajo de la escala 1 del impuesto a los autos de lujo, hay tres versiones de Virtus “topeadas” en $14.753.000, y dos del Nivus y una del SUV T-Cross en ese mismo precio.

Ford no tiene autos en el segmento que no paga el arancel interno, mientras que Renault, Nissan y Chevrolet aún no han enviado una nueva lista de precios con las eventuales actualizaciones de precios de mitad de diciembre, aunque habría que ir a un concesionario oficial para comprobar que las versiones de Sandero, Stepway, Duster, Captur, Logan y Kangoo por parte de la primera, las dos versiones de Versa y Kicks de su socio japonés y las de Onix, Cruze y Tracker del fabricante americano están al mismo precio que en los primeros días de diciembre.

De todos modos, si bien hay un “sinceramiento” de precios en los modelos que algunas marcas dejaron que corran por encima del tope y entren en la escala 1 del impuesto de lujo, como es el caso de Stellantis con sus tres marcas Fiat, Peugeot y Citroën, el mercado sigue padeciendo de una realidad diferente a la que se ve en las listas de precios, ya que al llegar a un concesionario oficial a comprar un modelo que está “topeado”, en la mayoría de los casos aparecen los sobreprecios, que pueden ir desde el 33% al 45% para entrega inmediata de modelos con determinado color que ya hay en stock.