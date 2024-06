Jubilaciones: a cuánto llegaría la mínima con el proyecto aprobado en Diputados

Debate de la movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados

Tras la media sanción de la Cámara de Diputados este martes por amplia mayoría a un proyecto para recomponer los haberes jubilatorios, cabe detallar cómo es esta iniciativa parlamentaria que el presidente Javier Milei anticipó que vetará para no sacrificar el superávit fiscal.

El texto aprobado con 162 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones propone una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible del Indice de Precios al Consumidor (IPC). Además, incluye una compensación extra -o “empalme”- del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% de recomposición en abril que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que quedó fuera de la actualización con la nueva fórmula.

Además, se estableció que el haber mínimo sea el equivalente al 1.09 del valor de la Canasta Básica Total de un adulto. A su vez, se incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De este modo, el IPC, que viene presentando una sostenida desaceleración, no se convertirá en un un techo para los haberes.

El punto de mayor conflicto durante el debate en Diputados fue el rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, ya que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas, mientras que el peronismo se mantuvo firme en que no podía ser utilizado para esos fines.

Finalmente se acordó que las sentencias y las deudas con las cajas provinciales se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al Cheque, el impuesto PAIS y el IVA.

A cuánto llegaría la mínima con el proyecto aprobado en Diputados

De esta manera, a valores de junio y teniendo en cuenta la canasta básica total de abril que fue de $268.012, la jubilación mínima rondaría los $292.000 para aquellos que tengan un solo ingreso.

De acuerdo al diputado Martín Tetaz, de aprobarse la ley en el Senado, el costo fiscal del proyecto es del 0,45% del PBI.

La mínima, de aplicarse el proyecto que obtuvo media sanción, treparía a $292.000 para quienes tienen un solo ingreso (Europa Press)

En este marco, Milei dijo a través de su cuenta de X: Les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario. A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita”.

Y volvió a insistir en otra publicación: “No entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva a la pérdida de valor de los bonos y con ello suba el riesgo país y la tasa de interés. Si cedemos a los delirios políticos volverá la inflación y continuaremos por el camino de la decadencia que iniciamos hace un siglo, lo cual nos ha empobrecido brutalmente. Si nos mantenemos en la senda que hemos trazado, los palos en la rueda de la política hará más lenta no sólo la caída de la inflación sino que a su vez quitará fuerza a la recuperación, pero de ningún modo nos empujarán a cambiar nuestra dirección. Lo que la vieja política propone lleva un siglo fracasando y es lo que hemos venido a cambiar. Y lo vamos a cambiar, hoy o desde el 11 de diciembre de 2025″.

Por su parte, el nuevo Jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró: “Que digan de dónde van a salir los recursos para pagarlo. Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de donde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles”.

“Salvo que el kirchnerismo y parte del radicalismo que acompaña exija que se emita dinero espurio, cosa que no va a hacer el Gobierno nacional, es plantear cosas que son declarativas”.Cuando no hay recursos no se puede de una manera fácil aumentar tal cosa o tal otra, hay que decir de dónde salen los fondos”, afirmó.

Sin embargo, Tetaz dijo a infobae: “El gobierno tiene los recursos gracias a la reimposición del impuesto al tabaco (a instancias de la oposición) y de la reinstauración de Ganancias. Pero además el aumento votado vuelve a los jubilados al ingreso que tenían cuando asumió Milei”.

Cómo se calculan las jubilaciones en la actualidad

Actualmente, con la fórmula de movilidad jubilatoria del gobierno se actualizan los haberes por la inflación con dos meses de rezago. En julio, entonces, se abonará la variación del IPC correspondiente a mayo de 2024.

En junio, la jubilación mínima se ubica en $206.931, monto al cual se le sumó un bono de $70.000. Suponiendo que la inflación de mayo fue del 4,5%, según las estimaciones de inflación de las consultoras privadas, los jubilados con los haberes más bajos cobrarían $216.242 en julio y si el gobierno decidiera otorgar otro bono del mismo monto, ascendería a $286.242.