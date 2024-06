Leda, la sanadora rosarina, lanzó una nueva canción en su faceta como cantante

"Al estar aquí", la nueva canción sanadora rosarina Leda

Leda Bergonzi es una reconocida sanadora de 44 años de edad, nacida en San Lorenzo, Santa Fe. Ahora, y en su faceta como cantante católica, estrenó su tema “Al estar aquí” con la producción musical de Martín Kano. “Con una canción elevada a Dios podemos entrar en comunión íntima con el Padre, y deja de ser un Dios lejano para ser un Dios cercano, que es Padre amoroso”, definió la propia Leda sobre esta creación.

Bergonzi es la fundadora del grupo de oración Soplo de Dios Viviente. Desde pequeña se desarrolló en la Iglesia Católica mostrando un gran interés y devoción a la misma. Su conexión espiritual la llevó a expresarse mediante la “adoración eucarística” como forma de oración y alabanza a Dios. En el año 2023 comenzó a desarrollar el deseo de crear canciones y, este año, aparecieron las primeras dos: “El poder de tu amor” y la flamante “Al estar aquí”, con el afán de ampliar la forma de alabanza y poder llegar a más personas propagando la adoración a Dios.

El lanzamiento de su último tema cuenta con un videoclip que fue rodado en Buenos Aires, con la producción y grabación Misericordia Music, con la producción ejecutiva de Matías de Gyldenfeldt y Martín Kano; la dirección y fotografía a cargo de Thomas Luque y los arreglos musicales de Agustín Seva y Magui.

Leda Bergonzi en su faceta como cantante católica (Fotos/Gentileza @mkrecordslabel)

A mediados de mayo pasado, Leda fue noticia por haber ido hacia el Santuario Nuestra Señora de Lourdes en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, en lo que fue una de sus primeras visitas fuera de Rosario. Sus seguidores acamparon varios días antes de su llegada con la ilusión de que ella los reciba, los bendiga o, al menos, verla por un instante. Quienes asisten todos los martes para que los toque en la Catedral de Rosario se refieren a Bergonzi como “la sacerdotisa” y aseguran que recibió los carismas de liberación y sanación por parte de la Iglesia Católica, que admite sus poderes milagrosos desde hace 9 años. Pero no es monja, no hizo votos religiosos, usa ropa simple, es ama de casa, madre de cinco hijos y ya tiene un nieto. Hasta la propia madre de Lionel Messi, Celia Cuccittini, la fue a ver.

Otra de sus seguidoras más famosas es la periodista Marcela Tauro, que viajó a visitarla esta semana a Rosario y luego contó su experiencia en Intrusos (América). “Leda es una sanadora laica que se presenta los martes nada más. Una amiga, que es la tercera vez que va, me dijo de ir y fuimos. Empieza con una misa, con tres sacerdotes. La misa era a las 10, habrá sido 11 y pico que llegó ella... Me hace acordar a Gilda, porque la gente cuando la ve enloquece: la rodean, corren, la abrazan, lloran”.

Según narraron las periodistas Sabrina Ferrarese y Araceli Colombo en su biografía, llamada Leda, la fe y la sanación, la mujer encontró su camino un día de 2015 mientras caminaba por su ciudad natal. Dicen que percibió algo profundo al ver el rostro de un hombre apoyado en la ventanilla de un colectivo. Esa imagen la llenó de una tristeza nueva y desconocida. Desde entonces, su vida cambió por completo.

“Nuestro libro se centra en el fervor que ha despertado en miles de personas, los supuestos milagros que se le atribuyen y el crecimiento de su obra en Rosario y alrededores. Es un testimonio personal que refleja nuestra mirada hacia esta mujer, en quien reconocemos a una católica devota con la sorprendente capacidad de transmitir un mensaje renovado de una fe liberadora, que promueve una transformación profunda en las personas y las invita a vivir en paz y armonía”, le dijeron las autoras a Infobae.

Leda en Santos Lugares

Según contaron ellas, Leda experimentó en ese momento, por primera vez, una cercanía inédita y espiritual hacia un extraño. Se le abrió una puerta hacia las almas, recibió un pase libre al mundo interior ajeno, sin quererlo ni pedirlo. Esta extraordinaria capacidad le fue dada, un regalo divino a través de la oración incesante que eleva diariamente al Dios de los católicos, la fe que profesa desde niña. Puede identificar el encuentro espiritual en el que vibró diferente, revivirlo con los ojos cerrados. Desde entonces, todo fue distinto, y adentrarse en los corazones dolientes o exultantes para medir sus latidos se volvió inevitable.

En una entrevista con Samuel Chiche Gelblung para Crónica TV, Leda habló sobre su don. “Nosotros somos instrumentos. Digo nosotros, los que nos disponemos a servir a Dios”, caracterizó. Y agregó: “Cuando era chica tenía muchos anhelos, quise ser modelo, cantante. Quise ser empresaria, me iba muy bien, era muy buena con el diálogo y los negocios. Pero después se me apareció Dios y entendí que no hay más nada”.