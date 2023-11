Tras la victoria de Milei, los economistas esperan que el dólar abra al alza en la primera rueda post balotaje

Los mercados estarán a la expectativa de la primera rueda post balotaje EFE/Sebastiao Moreira

Luego de la victoria de Javier Milie en el balotaje que lo llevará a ser el próximo presidente, los mercados estarán atentos a este martes cómo reaccionan las diferentes cotizaciones del dólar. Será la primera rueda post electoral, ya que el lunes fue feriado nacional. Economistas esperan una tendencia alcista de los tipos de cambio “libres” ante la incertidumbre que genera una eventual devaluación y la falta de detalles sobre la dolarización que propone La Libertad Avanza, sobre todo en el marco de una fuerte escasez de reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sin embargo, no hubo pronósticos de un evento de pánico en los paralelos, sino que por el momento lo ubicaron en torno a los $1.000 o $1.100 en los que se movió el dólar cripto tras conocerse que el libertario había ganado los comicios. Hacia adelante será clave si prevalece entre los inversores la euforia por un sesgo más “pro mercado” del nuevo Gobierno, algo que se reflejó en el precio de las acciones y bonos, o si las dudas por cómo el libertario planea dolarizar la economía. Sí se espera un nuevo salto de la inflación. El proceso de transición jugará un papel fundamental y la inflación se acelerará en los próximos meses.

En esa línea el presidente de Romano Group, Alfredo Romano, dijo que se puede observar una presión al alza en los dólares financieros por la expectativa por cuántas divisas se necesitan para una dolarización y cuántas se consiguen. “Pero podemos tener un alivio a partir de los fondos que ingresan por el CCL para comprar activos argentinos. Hay que ver qué prevalece, si un mercado angustiado por la dolarización o un giro pro mercado con incentivos para que los activos suban fuertemente”, comentó Romano.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) puntualizan en que el resultado de las elecciones del domingo serán determinantes para el futuro del dólar contado con liquidación (CCL), que se utiliza para enviar divisas a una cuenta en el exterior, y en la brecha cambiaria. Una de las dudas es qué sucederá con el tipo de cambio oficial esta semana, si es que continuará con el crawling peg del 3% mensual que se retomó la semana pasada luego de tres meses fijado en $350, o si habrá una segunda devaluación discreta antes de que finalice el año.

“El CCL seguramente abrirá muy por encima de los $870 del viernes, dada la incertidumbre reinante y, desde el lado de los flujos, la desaparición del 30% de liquidación de los exportadores, probablemente convalidando los niveles de dólar cripto”, estimó PPI. Vale destacar que los precios que reflejaba la compra de este activo atado a las monedas digitales mostró un recorte tras el discurso que dio el domingo por la noche Milei y, lo que puede indicar, un alejamiento de la idea de dolarización inmediata.

Los bonos y las acciones en NY se dispararon tras la victoria de Milei. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

“El recorte desde la zona de $1.200 post discurso de Milei refleja la baja probabilidad de una dolarización, lo que sigue dejando al CCL real en términos excesivamente elevados para un escenario en el que el peso se mantiene con vida. En cuanto a los futuros de dólar de ROFEX, la posición de noviembre de $370 parece haber quedado muy barata dado el probable salto discreto del tipo de cambio. La posición de diciembre en $670 para el 31/12 también puede lucir atractiva con un Milei saliendo rápido del cepo cambiario”, concluyó la sociedad de bolsa.

El director de Analytica, Claudio Caprarulo, aseguró que en el corto plazo “están todos los incentivos para dolarizarse” y anticipó una presión muy alta sobre el dólar oficial. “El interrogante es si el gobierno va a sostener el crawling que tenía planeado, 3% mensual, una tasa muy baja, o va a convalidar un nuevo salto discreto como en el posterior a las PASO. Es clave que haya una transición responsable del Gobierno saliente y el que comienza”, advirtió.

En cuanto a los dólares paralelos, Caprarulo espera una tendencia inicial al alza: “Es esperable que aumenten pero la variación va a estar determinada por dos factores, por un lado si el gobierno va a seguir interviniendo en los paralelos y por el otro qué lectura hace el mercado de las declaraciones de Milei desde que salió electo”.

Por su parte, el director ejecutivo de Libertad y Progreso, Aldo Abram, resaltó la suba de bonos y acciones de este lunes, aunque remarcó que el dólar no siempre responde en línea con el resto de los mercados. “Hay optimismo sobre lo que se viene, por lo que debería pasar lo mismo con el valor del dólar. Me hace dudar el error de comunicación de La Libertad Avanza sobre cómo y cuándo sería una eventual dolarización, que obviamente no será de inmediato sino que es más probable una unificación cambiaria inicial”, dijo.

“Las últimas semanas se mantuvo tranquilo el dólar gracias a la decisión de que el 30% de las exportaciones se puedan liquidar en el CCL. Eso aportó una oferta fenomenal en un mercado más chico que el oficial. Eso se terminó el viernes y, si no se mantiene, habrá menos disponibilidad de divisas y más presión al alza” pronosticó Abram.

El director de la consultora Sarandí, Sergio Chouza, consideró que las cotizaciones libres en torno a los $1.000 muestran un mercado que no compró del todo la posibilidad de dolarizar. “Entonces me parece que pueden haber algunos días hasta que el mercado procese las señales que vaya a dar tanto Javier Milei sobre su programa cambiario. Este lunes dio una señal muy clara respecto de YPF y el mercado lo creyó, o sea, lo convalidó directamente en precios con el rally de las acciones y en particular de la petrolera. Creo que se viene una suba del dólar en la apertura del mercado de este martes en las cotizaciones libres, pero todavía no ajustada a una tasa de conversión, a un tipo de cambio libre de dolarización”, afirmó Chouza.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la primera reunión juntos luego de la victoria en el balotaje

Luego de conocerse los resultados de la elección, Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, había proyectado: “Hay algunos indicadores a mirar, como el dólar crypto, que ya cotiza por encima de los $1.000. El nivel es el mismo al que cotizó después de las PASO, cuando la victoria de Javier Milei sorprendió al mercado, por lo que tiene sentido que vaya a buscar niveles similares con el resultado del balotaje”.

Los analistas también se preguntan cómo impactará el acercamiento de Mauricio Macri y Patricia Bullrich a Milei. En definitiva, si el apoyo que brindó el PRO en los últimos comicios se traducirá en un Gobierno con vocación de cambio pero más tirado al centro desde el 10 de diciembre o si por el contrario el nuevo oficialismo avanzará en sus propuestas más disruptivas.

“El atenuante es que en esta elección, Milei no ganó solo, sino que lo hizo con el equipo de Macri. En este sentido, hay que esperar sus anuncios, ver si tiran más hacia la moderación, para saber a qué velocidad nos deshacemos del peso, a qué velocidad puede avanzar su plan de dolarización. El mercado va a ir bajando la incertidumbre respecto a ese plan y ahí se va a entender si subió demasiado o no, si sobre-reaccionó, pero la primera reacción lógica sería la suba del dólar”, sintetizó Casabal.