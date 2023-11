Economía “swiftie”: cuántos dólares dejarán en la Argentina los recitales de artistas internacionales

Fans esperan el comienzo del primer concierto de la gira Eras de Taylor en Buenos Aires, Argentina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

La postergación para el 12 de noviembre del show de Taylor Swift que debía realizarse hoy en el estadio de River y fue cancelado por el temporal que cayó sobre Buenos Aires modificó los planes de decenas de miles de swifties, sus fans de la Argentina e incluso de países vecinos que esperaban ver su show. Pero seguramente también puso a muchos a hacer cuentas.

Te puede interesar: Taylor Swift en River: el pronóstico del tiempo para los recitales

El fenómeno Taylor Swift es, ya lo dijo la Reserva Federal de los Estados Unidos, no solo un suceso artístico de mega escala global sino que también económico. En cada ciudad a la que llega la cantante norteamericana, no solo se revolucionan sus fans sino también la actividad turística, impulsando los niveles de consumo durante el período en el que se extienden sus shows. Es lo que ocurre desde que inició este año The Eras Tour y es tan marcado el impacto que tanto desde plataformas online de servicios turísticos como Booking hasta la Fed advirtieron sobre el efecto en las economías locales de los recitales de Swift.

Eso despertó el interés del instituto de investigaciones de la Fundación Mediterránea, IERAL, para estudiar el impacto a nivel local de los recitales de grandes figuras y bandas internacionales y también locales. La conclusión fue que los eventos de mayor magnitud pueden llegar a aportar un movimiento mayor a los USD 10 millones por mes.

Te puede interesar: Taylor Swift dio inicio a su The Eras Tour: guiños para la Argentina, sorpresas y un público que la dejó sin palabras

Según el análisis del IERAL, en los últimos cuatro meses del 2023 se computan unos 80 recitales en la Ciudad de Buenos Aires y aledaños, de los cuales el 35% de ellos se realizarán solamente en el mes de noviembre. Solo en esos eventos podrían participar alrededor 1,8 millones de personas.

En los últimos 4 meses del año los conciertos y recitales en CABA se generarían ingresos por entre USD 40 y USD 55 millones tan solo a partir de la venta de entradas

En ese contexto, Taylor Swift es quien más repercusión generó con sus recitales y también la que protagonizó la mayor cantidad búsquedas online sobre sus conciertos nacionales e internacionales en Argentina. Le siguieron, según los autores del trabajo, las búsquedas sobre Red Hot Chili Peppers y The Weeknd. Por su parte, entre los conciertos nacionales el mayor registro de búsquedas lo obtuvo Tan Biónica

Te puede interesar: Gente fuera del estadio y corridas por llegar a la valla: la locura “swiftie” en el primer recital de Taylor Swift en Argentina

“El desarrollo de estos eventos musicales gatilló un elevadísimo nivel de ocupación de la oferta hotelera porteña, concentrado en las semanas que se realizan los principales eventos, según datos relevados conjuntamente con la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT)”, se apuntó en el informe que difundieron desde el instituto económico.

De acuerdo a ese relevamiento inicial, el valor de partida de las entradas a los recitales nacionales se ubica alrededor de los $9.800, mientras, precio que previsiblemente se encarece en el caso de los shows ofrecidos por artistas extranjeros. Para esos eventos, el precio aumenta a aproximadamente $14.800, es decir que son un 50% más caras.

En el otro extremo, el precio de referencia más alto (sin contar VIP y paquetes especiales) en los eventos nacionales relevados se ubica cerca de $20.500 mientras que para los internacionales este valor asciende a más de $40.400, es decir que prácticamente se duplica respecto de los eventos de artistas nacionales

“De manera aproximada y suponiendo que se completan las plazas estimadas anteriormente para todos los shows y los valores promedios de entrada de cada uno, se puede estimar que en los últimos 4 meses del año los conciertos y recitales en CABA generarían ingresos por entre USD 40 y USD 55 millones tan solo a partir de la venta entradas”, calculó el Ieral.

Esa estimación no contempla todo el movimiento vinculado al recital, desde el transporte de quienes asisten hasta alojamiento y comidas de aquellos que no viven en la localidad donde se realiza el show. “Existen consumos indirectos asociados durante los eventos y en el marco de otras actividades turísticas relacionadas en el caso de personas que viajen de otros lugares para participar de los eventos”, explicó la entidad lo que permite suponer que la estimación es un mínimo de los ingresos que dejan los shows como el de la estrella Taylor Swift.