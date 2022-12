Movimientos en las empresas: salidas, cambios de dueños y los casos más destacados en el año

Gerardo Bartolomé, de Grupo Don Mario, protagonista de una de las transacciones del año

Entrada y salida de empresas, compras y ventas, de manos locales a manos extranjeras y de camino inverso: se estima que en 2022 se registraron en el mercado argentino más de 80 operaciones de fusiones y adquisiciones por un monto de USD 3.750 millones. Además, hay otras 15 operaciones aun no anunciadas por un monto de USD 200 millones, que se van a definir en los próximos meses, según un informe de la consultora First Capital Group.

Salario Mínimo: Este sería el recargo para las horas extras tras el aumento del 16% para el 2023 El porcentaje en las horas extras varía según el horario, bien sea diurno o nocturno, en el 2022 una hora de trabajo básica para los colombianos estuvo en los 4.167 pesos respecto al salario mínimo VER NOTA

El estudio privado destaca en 2022 se observó una recuperación hacia valores históricos, que están en torno a las 100 transacciones por año, y superando los niveles de 60 operaciones que se registraron en el período 2020 y 2021. La mayoría de los acuerdos -el 63%- fueron realizados por compradores extranjeros, un incremento con respecto al comportamiento del año 2021, en donde solo el 50% de las operaciones habían sido concretadas por compradores extranjeros.

Las operaciones más relevantes del año

- Liag Argentina, compañía fundada por la familia Australiana Kahlbetzer, fue adquirida por la familia Bartolomé, accionistas del Grupo Don Mario (GDM) por USD 195 millones. La empresa agropecuaria produce 300.000 toneladas al año, operando 63.000 hectáreas propias, de las cuales 30.000 cuentan con un eficiente sistema de riego.

Empleo incluyente: estos son los requisitos para empleados y empleadores Este programa está dirigido a empresarios, de los diferentes sectores económico de la ciudad, quienes podrán obtener beneficios por cada contratación que realicen con poblaciones priorizadas VER NOTA

- La tradicional firma local Georgalos recompró marcas, entre ellas la reconocida Mantecol, en conjunto con su planta de elaboración en Victoria al Grupo Mondelez. Mantecol había sido vendida por Georgalos en 2001.

- Lamb Weston International, empresa estadounidense fabricante de papas fritas congeladas, adquirió por USD 42 millones una participación del 40% en el joint venture que mantiene desde 2019 con la empresa argentina Sociedad Comercial del Plata.

La francesa Danone se desprendió de su negocio de aguas en la Argentina

- La compañía CCU de Chile compró el 49% de la participación de Aguas Danone, como parte de una alianza estratégica de ambas compañías en la Argentina. La transacción representa el ingreso de CCU a una nueva categoría de bebidas en Argentina en el que también participa su rival Cervecería y Maltería Quilmes. También incluyó el negocio de aguas minerales, aguas saborizadas y jugos en polvo con sus marcas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío.

El 34 % de los millennials ha intentado boicotear la empresa en la que trabaja La mayoría de la generación Y, que reúne a los que hoy tienen entre 30 y 40 años de edad, no creen en pagar un rescate a los hackers por secuestro de datos VER NOTA

- Technisys, compañía desarrolladora de software con foco en banca digital fue adquirida por la californiana SoFi Technologies Inc. Con dicha adquisición la compañía alcanzó una valuación de USD 1.000 millones e ingresó dentro de la categoría de “unicornio”.

- El grupo líder a nivel mundial en plataformas de ventas Lifull Connect adquirió la plataforma inmobiliaria de OLX, Properati.

La marca Mantecol volvió a la familia fundadora de la empresa Georgalos

- Bookaway Group plataformas de reserva y software operativo para operadores de ferries y autobuses interurbanos originario de Estados Unidos, adquirió la plataforma de reservas de viajes Plataforma 10.

- La canadiense Mobi724 Global Solutions, facilitador de soluciones fintech, adquirió el total accionario de la plataforma de comercio electrónico Avenida Compras a Avenida Inc.

- Lithea Inc de la compañía canadiense LSC Lithium B.V vendió por USD 962 millones su mayoría accionaria a la compañía china Ganfeng Lithium Co. Lithea Inc posee derechos sobre lagunas de sal de litio en la provincia de Salta. Con esta compra Ganfeng -proveedor de baterías de litio para automóviles- reforzara su posicionamiento global.

- La compañía suiza Glencore adquirió por USD 174,9 millones el 18,5% de la participación accionaria en la compañía estadounidense Newport en el Proyecto Mara de Catamarca. De esta forma, Glencore amplió su porción en el emprendimiento a 43,75% y es el único socio de la compañía canadiense Yamana Gold que cuenta con 56,25% y es el actual operador.

La suiza Glencore amplió su la participación accionaria en el Proyecto Mara de Catamarca (Reuters)

- La petrolera Vista Oil cerró el acuerdo de adquisición por USD 140 millones de los yacimientos Aguada Federal y Bandurria de Vaca Muerta, con la compra del 50% restante del paquete accionario a Wintershall. De esta forma se convirtió en el único controlante de esos yacimientos.

- Centaurus Energy, compañía canadiense que anuncio su salida del país en 2021 a través de la venta de su totalidad de activos a la estadounidense Humble Energy, cerró la cesión de su concesión en Coirón Amargo Sureste a Pan American Energy.

- Pampa Energía adquirió el 50% restante del parque Mario Cabreiro Wind Farm a través de la adquisición de Greenwind, obteniendo el total accionario del parque que se encuentra en Bahía Blanca y posee una capacidad energética de 100 MW. Además, la semana pasada, la empresa anunció la firma de un contrato de compra para la adquisición del 100% del capital social de Vientos de Arauco Renovables -que opera uno de los proyectos renovables desarrollados de Parque Eólico Arauco por USD 171 millones.

Pampa Energía anunció la firma de un contrato de compra para la adquisición del 100% del capital social de Vientos de Arauco Renovables

- Advent, firma de capital privado estadounidense, adquirió por USD 350 millones en un acuerdo con bancos locales la compra del 49% del capital de Prisma Medios de Pago, con esta compra completa la totalidad del paquete accionario y el control de la compañía. Prisma es una de las principales empresas de medios del país.

- Nike como parte de su plan de reestructuración de operaciones a nivel mundial vendió sus operaciones en Argentina a la compañía Regency Real Estate Developers dueña de Northbay International y distribuidora de la marca deportiva en otros países de la región.

- Coats, fabricante de hilos de origen británico y dueña de marcas como Cadena y Cisne anuncio su salida de la región (Argentina y Brasil) con la venta de sus operaciones a la empresa Reelpar, respaldada por un fondo de origen brasilero.

Nike como parte de su plan de reestructuración de operaciones a nivel mundial vendió sus operaciones en Argentina (Reuters)

- La española Mediapro adquirió los tres canales Fox Sports de Argentina. La operación se dio en el marco de las desinversión de Disney en el país, empresa que compró 21st Century Fox a nivel global.

- Controladora Mabe, empresa especializada en electrodomésticos, de México, adquirió la compañía José M. Alladio que pasará a llamarse Mabe Argentina, y pasó a operar cuatro plantas en el país.

Transacciones entre firmas locales

Según la consultora KPMG, el acumulado de transacciones concretadas en los primeros 9 meses de 2022 alcanzó a USD 3.100 millones, con 54 operaciones (38 internacionales y 15 locales), un 15% más que en igual período del año previo.

Sin embargo, los resultados del mercado se mantienen en línea con lo observado desde 2019, cuando la profundización de las dificultades macroeconómicas y las crecientes restricciones a los mercados empujaron a las transacciones corporativas a niveles históricamente bajos.

Federico Díaz Ascuénaga, Head de M&A-Deal Advisory KPMG Argentina, destacó que las transacciones con compradores internacionales fueron muy relevantes, especialmente en los sectores de minería y tecnología. “Estos dos sectores que fueron dominantes tienen muchas empresas canadienses, chinas, australianas en el caso de minería e internacionales, aunque sus fundadores puedan ser argentinos, en el caso de tecnología”, remarcó.

Las transacciones con compradores internacionales fueron muy relevantes, especialmente en los sectores de minería y tecnología (Díaz Azcuénaga)

El especialista destacó que desde fines de 2018, con el impacto de la devaluación, y luego con el cambio de gobierno y el comienzo de la pandemia de Covid-19, hubo un shock que produjo la salida de muchas compañías internacionales.

“Lo que suele ocurrir con empresas internacionales en la Argentina puede ser el 1% de sus ingresos y el 20% o 30% de los problemas. En los últimos años hubo un fuerte impacto con empresas saliendo estratégicamente, no solo de la Argentina sino también de la región”, destacó Díaz Azcuénaga.

Esa ola parece haberse estabilizado y ahora también se ven algunos movimientos de algunas empresas de sectores regulados -como energía- donde los grupos locales tienen más flexibilidad para hacer mejores negocios. “Pero en general lo que hay es un nivel muy bajo de transacciones de grupos locales. Algunos han aprovechado oportunidad de adquirir estas empresas internaciones que sea van, algunos están en proceso pero no mucho más”, sumó el Head de KPMG.

Proyecto Mara, en Catamarca, una de las operaciones mineras que cambió de manos en 2022

En este sentido, las expectativas respecto al precio de venta en un contexto de brecha cambiara es una dificultad. “El dueño argentino de una compañía puede tener una expectativa de precios que no se la validan los compradores. Por eso, algunos van a esperar un tiempo y otros no se ponen de acuerdo. Tienen que llegar a un punto de acuerdo entre dos tipos de cambio, si la diferencia es muy grande dificulta muchas transacciones”, agregó Federico Díaz Ascuénaga.

En general están acordando una valoración de la compañía en dólares al tipo de cambio oficial y un precio en dólares a ser cancelado en pesos también al tipo de cambio oficial al momento del cierre.

Los cambios en el movimiento de compra y venta de empresas ante un eventual cambio de Gobierno no se verían rápidamente ya que, a diferencia del mercado de capitales, estas operaciones se extienden más en el tiempo: desde que alguien inicia el proceso hasta que se concreta pueden pasar unos seis meses, dijo el especialista. En general, en los períodos electorales, las empresas optan por una política de “wait and see” (espera).

Seguir leyendo: