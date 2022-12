Detuvieron en Bahamas a Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma cripto FTX

Sam Bankman-Fried, fundador de FTX (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Sam Bankman-Fried, el fundador y director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX fue detenido hoy por la policía de Bahamas, según informó el Fiscal General de ese país en un comunicado. La detención se originó en que Bahamas ha recibido una notificación formal de Estados Unidos de que existen cargos penales contra el empresario, tras la quiebra de su compañía que dejó millonarios perjuicios a miles de sus clientes.

Un vocero de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan confirmó a Reuters que Bankman-Fried había sido detenido en Bahamas, pero se negó a comentar cuáles eran los cargos. ”Como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado con ella, se consideró apropiado que el Fiscal General solicitara la detención de Sam Bankman-Fried y lo mantuviera bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestro país”, declaró la oficina del Fiscal General de Bahamas, Ryan Pinder.

En una serie de entrevistas y apariciones públicas a finales de noviembre y diciembre, Bankman-Fried reconoció fallos en la gestión de riesgos, pero trató de distanciarse de las acusaciones de fraude, afirmando que nunca mezcló a sabiendas fondos de clientes en FTX con fondos en su empresa de negociación por cuenta propia, Alameda Research.

”Nunca intenté cometer fraude”, dijo Bankman-Fried en una entrevista el 30 de noviembre en la cumbre Dealbook organizada por The New York Times, añadiendo que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal en la caída de la empresa.

FTX, que había sido una de las mayores plataformas de criptodivisas del mundo, se declaró en quiebra el 11 de noviembre en una de las mayores crisis de criptodivisas después de que los operadores retiraran USD 6.000 millones de la plataforma en solamente tres días y su rival Binance abandonara un acuerdo de rescate.

La crisis de liquidez se produjo después de que Bankman-Fried trasladara en secreto USD 10.000 millones de fondos de clientes de FTX a Alameda, informó Reuters, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Al menos 1.000 millones de dólares en fondos de clientes habían desaparecido, dijeron las fuentes. Bankman-Fried renunció como consejero delegado de FTX el mismo día de la declaración de quiebra.

Noticia en desarrollo