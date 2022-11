Tax Annual Summit: por qué los Gobierno tienen cada vez más información fiscal

Martín Litwak, organizador del Tax Annual Summit (Ariel Torres)

Un grupo de especialistas en tributación y sistemas impositivos animaron este jueves en la Ciudad de Buenos Aires el Tax Annual Summit, organizado por The 1841 Foundation y que contó también con la presencia de figuras políticas de la oposición, en una jornada en que se debatió sobre cómo bajar la presión impositiva en la Argentina y cómo hicieron los países para crecer con estados más reducidos que no choquen con la iniciativa privada.

Tax Annual Summit: cómo es el modelo de “tax flat” que propone reducir y simplificar el pago de impuestos Especialistas en temas impositivos plantearon una serie de propuestas para mejorar la actual situación del sistema tributario argentino y aliviar la presión fiscal VER NOTA

En ese sentido, el abogado y especialista en planificación tributaria, Martín Litwak, habló sobre el advenimiento de un acuerdo de intercambio de información financiera entre los Estados Unidos y la Argentina. Litwak consideró que el acuerdo se rubricará en algún momento pero descree que pueda tener lugar en lo que resta del año.

“Los gobiernos quieren información para tener mas facilidad para recaudar impuestos. Cada vez es mas difícil estructurar patrimonios y oponerse al sistema tributario que rige hoy. Jurídicamente es una aberración que suceda esto”, mencionó.

La Aduana redobla el control a las empresas que no liquidan sus divisas: habrá más suspensiones del registro de exportadores El organismo que conduce Guillermo Michel dictó una instrucción para monitorear a las compañías a las que acusa de funcionar para sacar divisas del país sin patrimonio ni empleados y aprovechar la alta brecha cambiaria VER NOTA

“Hace rato nos despertamos con novedades sobre el tratado de información entre EEUU y Argentina. Un poco de contexto sobre qué fue pasando. Antes de 2015 cualquier intercambio se daba solo por via judicial, solo a requerimiento y en un contexto de investigación de un delito. No fluia fácilmente. Entre 2015 y 2016 empiezan los rumores de intercambio automático”, rememoró.

Especialistas tributarios discutieron sobre la necesidad de bajar la presión impositiva (Ariel Torres)

“A fines de 2016 se firma un tratado de intercambio a pedido de las partes. Es un tratado vintage, de los 80 o 90, un texto pasado de moda para ese año pero es el que está vigente. Se consigue por la vía administrativa, no judicial. El Gobierno negocia ahora el acuerdo FATCA y no transformar ese tratado en uno automático”, apuntó..

Martín Guzmán fue nombrado miembro de una organización global que busca subir los impuestos a grandes empresas El ex ministro de Economía fue aceptado como parte de ICRICT, un grupo de académicos y funcionarios liderado por el téorico de la desigualdad económica, Thomas Piketty, y por el Nobel Joseph Stiglitz VER NOTA

En ese plano, Litwak enumeró mitos alrededor del probable acuerdo de intercambio de información. “Estados Unidos no comparte información con ningún país, se dice. Tiene FATCA con 113 países y otros acuerdos, por ejemplo con Argentina. El único que no cumplió EEUU es con Venezuela”, dijo. En segundo lugar, desmitificó que ese país no le va a dar información a un país “como Argentina”. “EEUU firmó acuerdos así con Turkmenistán o con Haití”, ejemplificó.

También nombró, como ideas falsas que circulan, que un gobierno norteamericano compartiría información con un gobierno de tinte peronista. “El acuerdo no se firmó hasta ahora porque la AFIP tres veces no pasó examen técnico. Hoy la AFIP esta en condiciones, fue aprobada y hoy puede firmar con EEUU. El único obstáculo real no existe más. EEUU se lo va a dar. En algún momento van a firmar el acuerdo”, dijo Litwak.

En ese plano, apuntó que “la solución es tan sencilla que es una picardía no hacer nada”, y explicó que este tipo de pactos de intercambio otorgan a los países datos de cuentas bancarias a nombre de personas físicas residentes en ese país, es decir cuenta bancaria, intereses y dividendos de origen estadounidense. Que la cuenta bancaria no esté a nombre de una persona física, esa es la solución”, planteó como idea de cierre, para lo cual recomendó la creación de estructuras patrimoniales.

Litwak cree que el acuerdo de intercambio de información con EEUU se firmará en algún momento (Ariel Torres)

Por su parte, el diputados nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy dijo que “tenemos un tema no solo de desmesura (del gasto público) sino asociado a un fenómeno de corrupción y de clientelismo y deterioro de la base jurídica de la república. La reversión no es fácil”.

“El gran aumento de tributación y gasto en Argentina no fue en servicios, fue en transferencias, con la excusa de la pobreza, de que no habían aportado durante su vida activa, creamos privilegios y eso va minando a la sociedad. Y en una dosis paquidérmica, eso genera un gran estancamiento y una pérdida de perspectiva”, continuó el legislador.

En ese sentido, planteó como ideas de gestión: “Vamos a tener que hacer reestructuración grande, en el gasto en subsidios, ahorro para la vejez, que son la dimensión más grande del gasto. Hay que poner más años de aportes. La esperanza de vida se alargó. Hay que establecer edades de retiro en consistencia con la esperanza de vida y los años de aporte”, continuó.

Y dijo que “es una gran tontería decir que hay que eliminar todos los impuestos”. “Impuestos hay en todo el mundo y van a seguir habiendo. Hay que eliminar los impuestos tontos. Por ejemplo bienes personales. Tenemos que revertir las locuras. Ingresos brutos y sellos también. Y que las tasas marginales no se vayan de madre. Sacar todas las exenciones, bajar los impuestos laborales. Y un blanqueo para que todo el mundo pueda entrar. Autonomizar el Banco Central, casi como la Corte Suprema. Un ajuste del gasto de 5 o 6 puntos del PBI del gasto, no es tanto”, arriesgó.

Seguir leyendo: