La Aduana redobla el control a las empresas que no liquidan sus divisas: habrá más suspensiones del registro de exportadores

Guillermo Michel y Sergio Massa redoblan los controles

La Aduana implementó más controles sobre las empresas sin “sustancia económica” que efectúan importaciones presuntamente irregulares y no liquidan las divisas “para aprovecharse de la brecha cambiaria”

Así lo indicaron a Infobae desde el organismo que conduce Guillermo Michel, que afirmaron que la vigilancia se multiplicará “sobre estas empresas que no tienen empleados, no tienen patrimonio un seguro de caución si no liquidan las divisas para poder seguir operando”.

“Nuestro objetivo es asegurar igualdad de condiciones a los exportadores genuinos y a los productores agrícolas que invierten en el país y pagan sus impuestos, evitando que el esfuerzo genuino del campo quede en una ganancia financiera de especuladores. Los dólares los tenemos que cuidar para la industria nacional y la generación de empleo”, afirmó Michel a Infobae.

Tal como informó Infobae días atrás, la Aduana retiró en forma provisoria del registro de operadores a un grupo de empresas acusadas de cometer esta irregularidad.

A través de la Instrucción General Nº 7 de este año, la Aduana puso en marcha un mecanismo de monitoreo y alerta temprana para “evitar el constante incremento de estas falsas empresas que se arman para exportar granos y no liquidar las divisas al país”.

Estos controles habilitarán a la Aduana, “en trabajo conjunto con la AFIP, intercambiar información con el BCRA y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en tiempo real y detectar maniobras de no liquidación de divisas”.

Por esta razón, en la Aduana aclararon que “si la empresa quiere seguir operando deberá garantizar las divisas con un seguro de caución o una fianza; caso contrario, será suspendida preventivamente del registro de exportadores hasta que justifique debidamente la no liquidación de divisas”.

Tal como informó este medio, el trabajo de la Aduana sobre los exportadores irregulares determinó que 50 empresas exportadoras de granos que no liquidaron USD 315 millones y por este motivo ya fueron suspendidas del registro de exportadores y no podrán seguir operando.

Michel precisó que “la maniobra irregular está fuertemente concentrada en los 10 primeros exportadores suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar”.

Según explicaron en el organismo, “el paso siguiente es investigar la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la UIF”.

En este sentido, dado que “muchas de las operaciones financieras ‘tocaron’ bancos estadounidenses, estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la FinCEN (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)”.

Por su parte, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, expresó a Infobae que esta instrucción general viene a maximizar el orden fiscal. El lunes pasado, a través de una tarea de investigación de la AFIP a través de la DGI y de la Aduana, logramos una incautación récord de soja ilegal en el norte del pais. Detectamos que el 71% de las cartas de porte electrónicas con destino a Misiones fueron anuladas. Esta medida es una herramienta mas para combatir a estos operadores irregulares”.

Los pasos del control

La instrucción indica lo siguiente:

-Los Administradores de Aduanas, durante los primeros 10 días de cada mes, efectuarán el control del ingreso y liquidación de divisas por las operaciones de exportación de los bienes correspondientes a las operaciones registradas en su jurisdicción.

Carlos Castagneto y Guillermo Michel

-La Subdirección General de Control Aduanero remitirá en forma mensual una comunicación dirigida al Banco Central de la República Argentina y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía o al área de la Administración Federal de Ingresos Públicos que resulte competente, a fin de requerirles informen si los exportadores cuyos incumplimientos fueron reportados, efectuaron el efectivo ingreso de las divisas correspondientes a las operaciones referidas.

-Si en virtud de la respuesta brindada por las autoridades aludidas, se verificase el efectivo incumplimiento, el Administrador de la Aduana de registro intimará al exportador para que, dentro del plazo de 10 días, proceda a liquidar las divisas correspondientes o a garantizar su ingreso, de corresponder.

-Vencido el plazo dispuesto en el punto anterior sin haberse efectuado o garantizado el ingreso de divisas, el Administrador de Aduana -mediante resolución fundada y en función de las particularidades de cada caso- procederá a aplicar la suspensión preventiva, en los términos del artículo 97 del Código Aduanero, efectuando las comunicaciones de rigor por la vía jerárquica respectiva, todo ello sin perjuicio de las demás sanciones disciplinarias que pudieren corresponder.

-Además, respetando el secreto fiscal, el Administrador podrá solicitar a la Dirección de Gestión del Riesgo el perfil de riesgo aduanero del exportador en cuestión.

A la espera de los yuanes acordados en China por el ministro Sergio Massa y mientras la brecha cambiaria sigue en ascenso, la Aduana multiplica sus manos para tratar de que el “arco” de las reservas del Banco Central reciba la menor cantidad de goles posibles con estos crecientes controles. Con un condicionante adicional: hay fuerte enojo en el organismo porque creen que desde 2020 ni la AFIP ni la Aduana hicieron nada en este sentido y dejaron exportar divisas sin que se cumpliera la obligación de liquidarlas en el país, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont.

