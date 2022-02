Cómo invertir en tiempos de guerra: los consejos de una leyenda de los mercados emergentes

Mark Mobius, ex Templeton y fundador de Mobius Capital Partners

El legendario inversor Mark Mobius sugirió comprar acciones chinas y de otros mercados emergentes a la lista de refugios tradicionales para los inversores que buscan encontrar inversiones más estables, ya que el creciente conflicto de Rusia con Ucrania añade incertidumbre a los mercados financieros. También un activo clásico: oro, mucho oro.

En una entrevista concedida a la agencia internacional Bloomberg, el estratega fundador de Mobius Capital Partners se explayó respecto a cómo considera que conviene colocar las inversiones ahora que la primera guerra en Europa desde el conflicto en los Balcanes sacude a los mercados de todo el mundo.

Ruisia lanzó un ataque a gran escala contra Ucrania el jueves, bajo las órdenes del premier Vladimir Putin. Mientras Europa y Occidente miran horrorizados y sin muchas herramientas más que sanciones económicas para tratar de apaciguar a la aventura rusa, los mercados de todo el mundo entraron en erupción. Wall Street mostró grandes oscilaciones, las plazas europeas y asiáticas se desplomaron, el petróleo y el oro saltaron de precio y las materias primas agropecuarias acompañaron.

Y en cuanto a inversiones de riesgo y en mercados emergentes, Mobius es considerado una autoridad. El estadounidense es reconocido como figura clave en el desarrollo políticas para los mercados emergentes, además de ser el gestor estrella de fondos de mercados emergentes en Franklin Templeton Investments durante décadas, antes de fundar su propia empresa. Es autor de 19 libros, el más popular de los cuales es The Little Book of Emerging Markets. Y su involucramiento en la investigación de sus inversiones lo llevó a extremos como estar expuesto a un tiroteo durante un golpe de Estado.

Con el límite entre Europa y Asia en el centro de la escena, entonces, Mobius tiene algunas cosas para decir.

La reacción habitual de los mercados en momentos de intensa incertidumbre, como la invasión rusa, les refugiarse en activos seguros a expensas de los que conllevan un mayor riesgo, como las acciones. Pero aunque Mobius no salió a discutir esa reacción defensiva, si puso límites a cuáles son las aciones que conviene vender y cuáles las que conviene comprar.

Vehículos militares destruidos en una carretera en Kharkiv, Ucrania el 25 de febrero de 2022. El ataque ruso sacudió a los mercados. REUTERS/Maksim Levin

Para el estratega, en medio del conflicto las inversiones en China son especialmente seguras en comparación con las de las naciones occidentales que han impuesto sanciones a Rusia.

“China probablemente estará en una posición bastante buena, dado el hecho de que no está tan expuesta a la situación en Europa”, dijo a Bloomberg.

“Creo que China va a ser un refugio seguro, porque van a seguir produciendo, van a seguir creciendo”, dijo, añadiendo que se espera que la economía asiática recorte las tasas de interés.

Mobius, que ya había recomendado que las carteras tuvieran un 10% en oro, reiteró su apoyo al metal dorado.

“Creo que (el oro) va a seguir subiendo en vista de la situación”, dijo, refiriéndose a un telón de fondo de la creciente inflación.

También se refirió al boom de inversiones en criptomonedas.

Una imagen de la Bolsa de Frankfurt. Los mercados europeos estuvieron directamente afectados por el conflicto bélico. REUTERS/Staff

“Con todas las criptomonedas, estamos viendo una increíble avalancha de monedas en todo el mundo”, dijo. “Y por supuesto, eso significa devaluación de las monedas, y eso significa, inflación y precios más altos de las materias primas”.

El oro llegó a rozar los USD 2.000 por onza el jueves, mientras el mundo miraba azorado los ataques de tropas rusas a Ucrania.

Mobius también se refirió al alza de los precios del petróleo, afirmando que esto añadiría una presión inflacionaria para una serie de países que dependen de Rusia para abastecerse de hidrocarburos. Pero señaló que algunos países como India dependen de otras fuentes de energía, como el carbón.

“Hemos comprobado que, de hecho, el precio del petróleo por sí solo no va a acabar con estos mercados, y países como Brasil, por supuesto, producen su propio petróleo”, dijo. “Así que es un panorama muy variado”, comentó.

Otros países asiáticos como Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán y Corea también están potencialmente aislados del conflicto entre Rusia y Ucrania, según él. Sin embargo, advirtió que las perspectivas de los mercados son muy variadas.

“Va a ser muy importante que la gente elija las acciones, siendo muy cuidadosa dado el hecho de que los tipos de interés están subiendo”, concluyó.

