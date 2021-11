El Gobierno defendió la prohibición de las cuotas fijas para viajar al exterior: “Es un subsidio a un sector que no lo requiere”

El presidente Alberto Fernández reunió este mediodía a su gabinete económico

El Gobierno ratificó la prohibición del financiamiento en cuotas de gastos turísticos en el exterior con tarjeta de crédito y defendió la medida al considerarla “un subsidio para un sector de la población que no lo requiere”. Por otra parte, en medio de la escasez de reservas y de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, afirmó que pagará el vencimiento de deuda con ese organismo a fines de diciembre, que insumirá casi USD 1.900 millones del colchón de divisas del Banco Central.

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Cecilia Todesca habló este mediodía tras la reunión del equipo económico con el presidente Alberto Fernández. Durante el encuentro, mencionó la funcionaria, se repasaron algunos de los indicadores económicos principales de la coyuntura económica.

Todesca defendió la medida tomada por el Banco Central la semana pasada que prohibió el financiamiento en cuotas sin interés por parte de los bancos a sus clientes para realizar gastos turísticos en moneda extranjera en el exterior y negó que haya alguna marcha atrás con esa decisión. “No podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos”, dijo la funcionaria.

“No queremos castigar a nadie, no nos parece mal que la gente viaje al exterior, todo lo contrario. Pero esto sería un subsidio a un sector de la población que no lo requiere. Lo que no hay más es un subisidio a las personas que quieran pagar paquetes turísticos al exterior”, apuntó Todesca.

Por otra parte, respecto a la negociación con el FMI, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales mencionó que el Gobierno “sigue trabajando” con el staff técnico para alcanzar un entendimiento sobre el programa económico plurianual que será debatido en el Congreso y dijo que el Gobierno pagará el vencimiento de deuda con el Fondo Monetario que tiene lugar, según el calendario de repago, el 22 de diciembre y que exigirá unos USD 1.900 millones de reservas del BCRA.

Alberto Fernández encabezó esta mañana un encuentro del gabinete económico en el que estuvieron presentes el jefe de ministros Juan Manzur, el ministro de Economía Martín Guzmán, el de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el de Trabajo Claudio Moroni, de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca y de manera virtual el presidente del Banco Central Miguel Pesce.

La inflación, las presiones cambiarias, el Presupuesto 2022 y la necesidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional forman parte de la agenda del equipo económico en este cierre del año. El 2021 terminará con un ritmo de crecimiento de la economía cercano al 10% pero acumulará distintas tensiones macroeconómicas que ponen en duda cómo será el desempeño del PBI el año próximo.

Tras las elecciones, la agenda de la economía volvió a estar en el centro de las escena. La prohibición del financiamiento en cuotas en los pasajes y servicios turísticos en el extranjero que determinó el Banco Central mostró la situación de escasez de reservas, en un marco en el que todavía hay vencimientos de deuda relevantes para los próximos meses.

Noticia en desarrollo