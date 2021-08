Dos multimillonarios unen fuerzas para impulsar la cripto que nació como un meme

El "dogefather" Elon Musk

El CEO de Tesla, Elon Musk, y la estrella de Shark Tank, Mark Cuban, ven a Dogecoin (DOGE), la séptima criptomoneda más grande, como la cripto “más fuerte” respecto de su utilización como medio de pago. Para promover aún más el uso de DOGE, el equipo de la NBA Dallas Mavericks ofrecerá “precios especiales para aquellos que pagan con dogecoin”.

Dogecoin es un tipo de criptomoneda que nació como una broma y, en realidad, está basada en un meme, el de Doge, que se hizo famoso en 2013, y consiste en la foto de un perro de raza Shiba Inu (nombre de otra criptomoneda), a la que se le añaden frases gramaticalmente incorrectas.

La criptomoneda fue creada en diciembre de ese mismo año por Billy Markus, programador y ex ingeniero de IBM. En aquella época, el Bitcoin tenía muy mala fama por estar involucrada en las transacciones de mercados negros de la Dark Web, y Markus quiso crear una alternativa que no tuviera nada que ver con esos asuntos. El nombre de la criptomoneda vino del meme. Dogecoin está basado en otra criptomoneda, llamada Litecoin (LTC).

Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks

Musk está de acuerdo con Cuban en que Dogecoin es el medio de intercambio ‘más fuerte’ de las criptomonedas. El CEO de Tesla y Spacex, y el multimillonario propietario del equipo de la NBA Dallas Mavericks, han afirmado su creencia de que la criptomoneda meme dogecoin es la criptomoneda “más fuerte” cuando se trata de pagar bienes y servicios.

Cuban promocionó a esta cripto en una entrevista con la CNBC el viernes pasado. Al señalar que DOGE es “un medio que se puede utilizar para la adquisición de bienes y servicios”, dijo: “La comunidad de Doge es la más fuerte cuando se trata de usarla como medio de intercambio”.

En respuesta al comentario de Cuban sobre Dogecoin, Musk, a quien se le conoce como el Dogefather por el fuerte apoyo que le dio siempre a la criptomoneda, tuiteó: “He estado diciendo esto por un tiempo”.

En julio, Musk reafirmó su apoyo a Dogecoin al cambiar su foto de perfil para incluir una imagen del perro Shiba Inu que representa a Doge. El CEO de Tesla confirmó recientemente que posee dogecoin, y no venderá sus posiciones. Su hijo, también tiene algunos DOGE. Además, Musk también ha estado presionando para que se realicen mejoras en Doge .

Este año, la criptomoneda llegó a subir un 5914 por ciento, llegando a los 0,74 dólares por unidad, habiendo empezado el año en 0,004. Luego sufrió una fuerte corrección junto a las demás criptos, llegando a caer un 78 por ciento desde su máximo. A inicios de mes subía como las demás criptos, pero el viernes, tras el anuncio de esta noticia, comenzó a subir más rápidamente subiendo un 30 por ciento en tres días. Este mes registra una suba total del 55 por ciento.

Los Mavericks, equipo de básquet, comenzaron a aceptar dogecoin en marzo. Desde entonces, la estrella de Shark Tank ha revelado que se han realizado “ventas sustanciales” con DOGE. Incluso instó a Ellen Degeneres, popular presentadora de programas de entrevistas, a que lo aceptara en su tienda.

Para alentar aún más el uso de dogecoin para pagos, Cuban tuiteó que los Mavericks harán un anuncio especial sobre dogecoin. Lo llamó “una venta de merchandising de verano con precios especiales para aquellos que pagan con dogecoin”.

Los impulsores del dogecoin

Algunas personas no están de acuerdo con Cuban y Musk sobre el mérito de dogecoin, al enfatizar que la criptografía meme tiene un suministro infinito, a diferencia de criptomonedas “serias” como Bitcoin, que tienen una cantidad limitada, lo que las vuelve deflacionarias. Sin embargo, el argumento de la oferta infinita no disminuyó el entusiasmo de Cuban o Musk por Doge.

Kevin O’Leary, otro participante de Shark Tank, dijo que no está interesado en la criptomoneda de memes y aclaró que no invertiría en dogecoin: “No entiendo por qué alguien lo haría”, y añadió: “Cuando especula sobre algo como Dogecoin, eso no es diferente a ir a Las Vegas y poner su dinero en rojo o negro. Es pura especulación”.

