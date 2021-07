Unicornios celestes y blancos: las 8 tecnológicas top que vencieron el “riesgo argentino” y juntas ya valen más de USD 100.000 millones

Unicornios celestes y blancos pastando en las pampas argentinas en medio de un paisaje bucólico, con arco iris, nubes y flores coloridas y una suave brisa que despeina sus crines. En el horizonte, todo mal: nubes negras, árboles secos, rayos y centellas. La imagen la describe por zoom un conocido inversor del ecosistema emprendedor argentino que pide no ser mencionado como autor de la “pintura”. Esa, asegura, bien podría ser la descripción del escenario local para un grupo de empresas que se convirtieron en unicornios argentinos, compañías de base tecnológica con una valuación de más de USD 1.000 millones, suerte de santo grial con el que sueñan la mayoría de los que deciden zambullirse en el siempre complicado camino de emprender. Empresas que miran al mundo, aprovechan el talento local y pudieron escaparle al “riesgo argentino” con inversores internacionales y negocios y clientes globalizados. El paisaje del país no las afecta tanto mientras disfrutan de un contexto externo muy favorable. El escenario es similar para muchas startups que buscan alcanzar ese estatus soñado, aunque para ellas el contexto local puede impactar más: la dificultad de crecer en una economía inestable.

Coyuntura al margen, la Argentina fue cuna de unicornios para la región, con Mercado Libre a la cabeza. ¿Lo sigue siendo? No parece, si se mira el crecimiento de Brasil, con más de 15 empresas con estas características, y México, con fuerte crecimiento. Y así y todo, en los últimos meses son varias las empresas vernáculas cuyas valuaciones de mercado se dispararon.

Más de USD 1.000 millones

Hoy son ocho las tech de origen local cuya valuación de mercado supera los USD 1.000 millones, y hay una que pronto lo será. A saber: el gigante del comercio electrónico Mercado Libre; la empresa de diseño de tecnología Globant; Auth0, no tan conocida para el público general, pero líder global en identificación digital; Vercel, una startup de nicho que desarrolla software para programadores; la agencia digital Aleph; y Mural, una plataforma que facilita el trabajo remoto y colaborativo que “explotó” en la pandemia. Las 8 tienen un market cap conjunto de más de USD 100.000 millones, aunque Mercado Libre representa un contundente 80% de ese valor.

Galperin hace poco más de 20 años, cuando fundó Mercado Libre

Dos aclaraciones para las dos restantes de la lista: Despegar y OLX. La primera, pionera entre agencias de viajes virtuales y la más exitosa a nivel regional, sufrió como pocas la pandemia y dejó de ser unicornio el año pasado –para eso se usa el término “unicorpse”–, pero puede estar cerca de volver. OLX, por su parte, está lejos de ser aquella empresa que fundó Alec Oxenford, en 2006, y hoy está reconvertida en manos de un gran fondo global.

Cerquita, como al acecho, está la satelital Satellogic: semanas atrás anunció una fusión en Wall Street que le dio un valor de USD 850 millones. Pero cuando finalice esa operación comenzará a cotizar con un valor base de mercado que sus inversores calculan en USD 1.100 millones. Sería el noveno unicornio local.

¿Son empresas realmente argentinas? “Ni”. Si bien todos los fundadores son o fueron argentinos, todas estas compañías están radicadas en el exterior: Delaware, en EEUU; Luxemburgo, en Europa, y otras regiones de baja tributación. Pero la mayoría tiene empleados en el país –algunos, decenas de miles, como Mercado Libre y Globant–, muchas mantienen headquarters locales y gran parte de ellas le pagan impuestos también a la AFIP. Todas se reconocen como compañías con ADN celeste y blanco pero la gran mayoría de los fundadores que aún están al frente de sus empresas ya no viven en el país.

El equipo de Despegar, cuando la empresa comenzó a cotizar en Wall Street. El año pasado dejó de ser unicornio

¿Son todos unicornios tecnológicos? Hay varias bibliotecas a la hora de hacer referencia al concepto que acuñó Aileen Lee, en 2013. La fundadora del fondo de inversión estadounidense Cowboy Ventures uso ese término para describir a las startups privadas que alcanzan la valuación de USD 1.000 millones. Siguiendo de manera estricta tal definición quedarían fuera de la categoría las empresas que comienzan a cotizar en bolsa, o que dejan de ser “privadas” para pasar a ser “públicas”. El consenso local toma a todas como unicornios porque, entre otras cosas, la mayoría de las grandes locales que hoy cotizan en EEUU alcanzaron esa categoría mítica antes de tocar la campanita en Wall Street. “¿Cómo hacemos para decir que Mercado Libre ya no es un unicornio? Imposible. Siempre lo será y está bien porque es un faro para muchísimos emprendedores de la región”, explicó un CEO de una conocida tech.

La red Endeavor, en tanto, distingue a los unicornios de las empresas que cotizan y valen más que USD 1.000 millones, o que fueron compradas por ese monto o más.

“Argentina no es un mercado. Podés probar, validar una idea, pero al toque tenés que irte. Acá no se puede emprender, tenemos todo en contra”

¿Qué es un unicornio tech? ¿Lo es Aleph, la agencia de gestión de publicidad de grandes plataformas que fundó Gastón Taratuta en EEUU y alcanzó días atrás una valuación de USD 2.000 millones? Algunos de los integrantes del ecosistema local, dudan. Taratuta, no. “Somos un unicornio, sin dudas: valemos más de USD 1.000 millones y vivimos en la intersección de tecnología y servicios. Somos únicos a nivel global en lo que hacemos. Las cosas valen lo que el mercado dice que valen”, le aseguró a Infobae el CEO de Aleph.

Lo que viene

Los inversores hablan de un boom latino y de que es el momento ideal para lanzar un proyecto que apunte a la región o el mundo. Recomiendan pensar así las empresas que están naciendo y “desargentinizarlas” lo más posible. Trabas cambiaras y para girar dividendos, inestabilidad y dudas sobre el futuro, ponen grandes signos de interrogación sobre el país. Pero el talento no deja de pesar a la hora de elegir proyectos locales.

“Argentina no es un mercado. Podés probar, validar una idea, pero al toque tenés que irte. Acá casi no se puede, tenemos todo en contra”, asegura un destacado emprendedor que va por su tercera empresa.

Migoya, Umaran, Nocetti y Englebienne, los fundadores de Globant

“El que invierte va a pedir, de entrada, que la empresa se constituya afuera: casi nadie invierte en una compañía local. Y que se busquen ingresos en otros mercados. Van a seguir naciendo empresas, pero este país te expulsa: con presencia solo local nunca vas a ser un unicornio. Hay talento, es lo único positivo, ¿pero eso va a seguir pasando si se sigue destruyendo la educación? No creo. Estos unicornios que todos celebramos hoy llegaron a pesar de Argentina y no gracias al país. Los que vienen, no sé”, coincide un inversor.

El informe “Tecnolatinas 2021”, que realizaron Surfing Tsunamis y el Banco Mundial, habla de una revolución de startups en América Latina. “Los emprendedores latinos están demostrando visión world-class, habilidades comerciales y valor”, destacó el trabajo.

Allí se detalla que hay 1.005 empresas de tecnología nacidas en la región que recaudaron más de 1 millón de dólares. Son empresas que tienen un valor colectivo de USD 221.000 millones y que recaudaron un total de USD 28.000 millones. Hay 28 de ellas que valen más de USD 1.000 millones y en conjunto tienen más de 245.000 empleados.

Alec Oxenford con su actual socio, Rafael Steinhauser. Antes, fundó DeRemate, OLX y LetGo

El informe grafica que Argentina alberga la segunda concentración más grande de Tecnolatinas con un valor de más de USD 1.000 millones, con 5, luego de Brasil, que suma 16. Entre las locales se destaca a la empresa que cofundó Marcos Galperin, Globant, Auth0, Ualá y Despegar.

“La evolución del valor de Mercado Libre y Globant y el rápido surgimiento de nuevas startups argentinos con valuaciones altas son señales claras de la velocidad con la que se mueve el ecosistema y la magnitud del error de los políticos y los empresarios tradicionales al subestimar la velocidad, la capacidad de creación de valor y la fuerza transformadora de las Tecnolatinas”, detalló Ignacio Peña, autor del informe.

“Mientras las startups de América Latina pasaron de valer USD 7.000 millones en 2010 a USD 221.000 millones en 2020, las empresas tradicionales listadas de la región tuvieron una caída de valor de USD 489.000 millones”, agregó.

“El exceso global de liquidez es más fuerte y se nota. Eso será igual a más unicornios para América Latina, y hoy una puede alcanzar ese estatus en dos años” (González Bravo)

Ariel Arrieta, de NXTP, un fondo local que invierte en la región desde 2011, destacó que las 10 empresas más valiosas del mundo son de tecnología y que en la región está sólo MercadoLibre. “Es muy probable que tengamos más presencia tech, con más unicornios latinos. La región es la periferia a la que llegan fondos y se ve mucha actividad. Nubank, el banco digital de Brasil, y Kavak, la startup mexicana de venta de autos, van a ser muy grandes. Warren Buffett no suele invertir en empresas de tecnología, menos en etapa de crecimiento y mucho menos en la región, y ahora lo está haciendo en Nubank. Eso es un síntoma de cómo las cosas están cambiando”, le explicó Arrieta a Infobae. NXTP invirtió en Auth0 y Satellogic, por ejemplo.

“Se destrabó la región, que venía muy retrasada. La pandemia aceleró los procesos y ahora la digitalización nos pone en un contexto muy bueno para las startups”, coincide Diego González Bravo, del fondo Draper Cygnus (también con inversiones en Auth0 y Satellogic y otras 10 startups). “El exceso global de liquidez es más fuerte y se nota. Eso será igual a más unicornios para América Latina, y hoy una puede alcanzar ese estatus en dos años. El país sí está complicado, con empresas tradicionales que pasan momentos muy duros, pero para muchas tech este contexto es un ‘cisne negro’”, afirmó.

Pace y Woloski, fundadores de Auth0

Desde Endeavor –la red a la que pertenecen los fundadores de la mitad de las empresas locales mencionadas, más Satellogic–, aseguran que este es un momento sin precedentes y que la pandemia aceleró la economía digital. “En los últimos años se ha gestado un ecosistema emprendedor virtuoso donde los fundadores de estas compañías están conectados y se apoyan. Este es el verdadero efecto multiplicador que nos potencia como sociedad: el compartir por sobre el competir”, destacó María Julia Bearzi, directora ejecutiva de la red en el país.

Desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) destacaron también el talento y la creatividad local para desarrollar proyectos pese a la coyuntura. “Lo que pasa es que se tienen que dar las condiciones para explotar este potencial emprendedor que hoy está dormido o aplacado a causa de altos impuestos, regulaciones y burocracia”, dijo Gonzalo Blousson, presidente de la Asociación.

Aquí están, estos son

A continuación un breve repaso de los 8 unicornios celestes y blancos: quiénes los fundaron y dirigen, qué hacen y una estimación de cuánto valen.

Mercado Libre - USD 80.000 millones

La plataforma de e-commerce líder en la región está a punto de cumplir 22 años. Fue el primer unicornio local y uno de los primeros de América Latina. Hoy es la empresa de mayor valor de mercado de Argentina, según el precio de sus acciones en Wall Street, donde cotiza como “Meli”. Sólo en el primer trimestre de este año tuvo 65 millones de compradores, 222 millones de ítems vendidos y transacciones por más de USD 6.000 millones. Mercado Pago, su fintech, sumó 630 millones de transacciones y un volumen operado de USD 14.700 millones.

Sólo en el primer trimestre de este año, "Meli" tuvo 65 millones de compradores, 222 millones de ítems vendidos y transacciones por más de USD 6.000 millones (Mercado Libre)

Marcos Galperin, su cofundador, presidente y CEO, quedó en el foco de la tormenta a fines de 2019 cuando se convirtió en el primer empresario local de peso que se mudó a Uruguay (donde había vivido antes con su familia, entre 2002 y 2015). Semanas antes, fue el primer hombre de negocios en reunirse con Alberto Fernández luego de las PASO de ese año. Fue fiscal de Mauricio Macri en las elecciones generales y luego dejó el país.

Globant - USD 9.900 millones

Fundado en 2006 por cuatro ingenieros y amigos –Néstor Nocetti, Guibert Englebienne, Martín Umaran y Martín Migoya–, se convirtió en una empresa global de desarrollo de software y plataformas digitales. “Somos una compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a reinventarse para hacer avanzar sus negocios e impulsar su potencial”, se definen.

La empresa cotiza en el NYSE, suma más de 17.250 empleados, tiene presencia en 18 países y clientes como Google, Rockwell Automation, Electronic Arts y Santander, entre otros. Compró más de 10 firma de tecnología para consolidar su presencia global; entre ellas, la argentina gA. Migoya, CEO de la empresa, vive en España.

“Se tienen que dar las condiciones para explotar este potencial emprendedor que hoy está dormido o aplacado a causa de altos impuestos, regulaciones y burocracia” (Blousson)

Despegar.com - USD 900 millones

Es una de las principales agencias de viajes online de la región. Nació a fines de los ’90, fue una de las pocas sobrevivientes locales de la burbuja puntocom y sus fundadores son cinco emprendedores, amigos y compañeros de trabajo: Roberto “Roby” Souviron, ex CEO y alma mater de la empresa, Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer. Cuando salió a la bolsa en Wall Street, en 2017, los fundadores ya se habían retirado del management, que quedó en manos de ejecutivos y representantes de los fondos de inversión.

Roberto “Roby” Souviron, ex CEO de Despegar

Golpeada duramente por la crisis que generó la pandemia, en 2020 perdió el título de unicornio: en marzo de 2020 valía “apenas” USD 420 millones. Hoy está otra vez cerca de volver a serlo: su market cap es de USD 900 millones.

OLX - USD 10.000 millones

Fundada por Alec Oxenford y Fabrice Grinda en 2006, la empresa de clasificados virtuales hoy está en manos del fondo sudafricano Naspers, y sus founders alejados completamente de la operación. Es el menos “argentino” de los unicornios locales. Oxenford –que había fundado DeRemate en los ’90 y DineroMail– hizo luego Letgo, con los mismos inversores, y ahora está radicado en Brasil, desde donde invierte en empresas regionales por medio de Alpha Capital, una SPAC (Special Purpose Acquisition Company) que este año recaudó USD 230 millones en Wall Street.

En el país, OLX está orientada al vertical de ventas de autos y sólo comparte el nombre con la empresa originaria. Naspers compró más de 20 empresas y las empaquetó bajo el nombre de OLX Group, que hoy facturan más de USD 1.000 millones por año y que, según fuentes del mercado y cercanas a la empresa, tiene una valuación estimada de USD 10.000 millones. Para otros, mucho menos. No cotiza en la bolsa.

Guillermo Rauch, de Vercel (izq)

Auth0 - USD 6.500 millones

Esta empresa global de gestión de identidad digital que nació en Argentina de la mano de los emprendedores Eugenio Pace y Matías Woloski, en 2013, se vendió por USD 6.500 millones en marzo pasado. Su comprador fue Okta, una empresa estadounidense que es uno de sus principales competidores. Si bien Woloski vive en el país, Pace, el CEO, está radicado hace muchos años en EEUU.

Vercel - USD 1.100 millones

Es uno de los unicornios nuevos. Semanas atrás anunció que recaudó USD 102 millones y que alcanzó un valor de mercado de USD 1.100 millones. Se trata de una empresa con foco en sistemas back-end para programadores informáticos que fundó Guillermo Rauch (30), un argentino radicado en EEUU que es autodidacta y aprendió a programar por Youtube.

Vercel nació hace cinco años y un año después lanzó al mercado su proyecto Next.js, una plataforma de código abierto con la están programados los sitios y sistemas de TikTok, Hulu, Twich, Ticketmaster, Nike, Adidas y Marvel, entre otras. Entre sus inversores están Bedrock Capital, Accel, Salesforce Ventures y Tiger Global.

Aleph - USD 2.000 millones

Otro unicornio reciente. Dirigido desde Miami por Gastón Taratuta, Aleph Holding, anunció a mediados de este mes una venta de parte de sus acciones al fondo de Silicon Valley CVC Capital Partners por USD 470 millones. Así, la empresa, que representa a grandes compañías, plataformas y redes sociales, alcanzó un valor de mercado de USD 2.000 millones y se prepara para comenzar a cotizar en Wall Street el año que viene.

Taratuta lanzó Aleph en 2005 y su foco es representar comercialmente a Facebook, Twitter, Twich, Warner Music, EA Games, Snapchat y Spotify, entre muchas otras, en 90 mercados emergentes.

Mural - USD 2.000 millones

Esta semana anunció una serie de inversión por USD 50 millones –liderada por los fondos Insight Partners y Tiger Global– que se sumó a una anterior, en 2020, por USD 141 millones de importantes fondos de inversión. Eso le permitió alcanzar un valor de mercado de USD 2.000 millones.

Es otro de los grandes ganadores de la pandemia porque su foco es simplificar el trabajo remoto: digitalizan las pizarras que son tan habituales en las salas de reunión corporativas y las convirtieron en un sistema ágil, gráfico y en la nube, ideal para procesos creativos e interacción a distancia.

Patricio Jutard, Mariano Suárez Batán y Agustín Soler, de Mural

La empresa, fundada por Mariano Suárez Batán (CEO), Patricio Jutard (CTO) y Agustín Soler, tiene clientes como IBM, Microsoft, Facebook, Booz Allen Hamilton, Publicis Sapient, Autodesk, Intuit, GitHub, SAP y Atlassian, oficinas en Buenos Aires y EEUU y empleados en 13 países. Suárez Batán vive en EEUU y desde allí dirige la compañía.

El noveno unicornio llegará pronto. Y seguramente habrá más. ¿Y las que arrancan ahora? Las perspectivas son buenas, pero hay que pensar global, sí o sí, y aprovechar el talento local, según recomiendan los especialistas del ecosistema emprendedor acostumbrados a lidiar con el “riesgo Argentina”. Por ahora, sólo así se podrá pensar en ver crecer a nuevos unicornios pastando en llanuras pampeanas previsibles y alejados de los siempre presentes y cada vez más oscuros nubarrones de la coyuntura local.

