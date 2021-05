Crédito para comprar motos: 11 modelos de menos de $100.000 que se pueden pagar en 48 cuotas

El Banco Nación lanzó la quinta etapa del Programa Mi Moto

El Banco Nación lanzó la quinta etapa del Programa Mi Moto, el plan que permite la adquisición a través de un crédito en 48 cuotas y a tasa bonificada motos de fabricación nacional . Al igual que en las etapas anteriores, la gestión se realizará en forma online a través de la web de la entidad financiera. De los 39 modelos que ofrece el plan, 11 están por debajo de los $100.000 de precio de lista.

Los préstamos tendrán un interés bonificado en 10 puntos porcentuales sobre la tasa vigente. De esta forma, para quienes cobren sus haberes a través del Nación, la tasa será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. Por lo tanto, el crédito para comprar una moto con un valor de $100.000 pagará una cuota inicial de $4.012,86 en el caso de un cliente que tenga cuenta-sueldo en el Nación.

El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese monto no incluye los costos accesorios al préstamo, como los gastos de patentamiento, fletes, sellados, etc.

La gestión de la línea se inicia a través la web del Banco Nación, dónde el cliente debe ser precalificado. Una vez cumplido ese paso, el cliente recibirá un link vía correo electrónico que le permitirá el acceso a Tienda BNA, la plataforma de comercio electrónico del Nación. A partir de allí, cuenta con siete días corridos para reservar la moto.

Una vez concretada la reserva, el cliente deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la sucursal (solo pueden presentarse aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente, la venta de la moto se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa.

Los modelos que se pueden conseguir por un préstamo de menos de $100.000

Keller Cronos Clasic F-10

1 - Keller Cronos Clasic F-10: $97.499

Motor - Tipo: 107 cc, refrigerado por aire. Sistema de alimentación: carburador de 19 mm. Sistema de transmisión: comando por cadena. Diámetro por carrera: 52.4 x 49.5 mm- Tipo de embrague: Multidisco en baño de aceite semi automático. Arranque: eléctrico y a patada. Potencia: 7 hp a 8000 rpm. 4 velocidades.

Suspensión - Delantera: Horquilla telescópica hidráulica. Trasera: Espirales con amortiguadores de doble acción.

Dimensiones y peso - Largo: 1915 mm. Ancho: 665 mm. Alto: 1080 mm. Altura del asiento: 760 mm. Distancia entre ejes: 1260 mm. Capacidad de carga: 150 kg. Peso en seco: 89 kg.

Instrumental - Indicador multifunción analógico. Indicadores: Velocímetro, odómetro, posición de marcha, nivel de combustible. Testigos: guiños, punto neutro, luz alta.

Colores - Rojo, negro, azul y plata.

Corven Energy 110 R2

2 - Corven Energy 110 R2: $90.990

Motor - Tipo: monocilíndrico de 4T refrigerado 110 cc, CDI con avance electrónico Arranque eléctrico/pedal de arranque. Transmisión: 4 velocidades embrague húmedo multidisco.

Frenos - Delantero: Tambor- Trasero: Tambor/ tipo pedal,

Neumáticos - Delantero: 2.50 - 17/ Llanta de rayos - Trasero: 80/100 - 14/ Llanta de rayos,

Llantas - De rayos.

Tanque de combustible - Capacidad total: 4 L.

Confort - Amplio asiento antideslizante.

Gilera Smash VSTD 110

3 - Gilera Smash VSTD 110: $91.500

Motor - Tipo: SOHC 4 tiempos, refrigerado por aire. Cilindrada: 107 cc. Relación de compresión: 9,3:1. Potencia: 4,95 Kw a 8500 rpm. Torque: 7,5 Nm a 5000 rpm. Alimentación: carburador. Transmisión: 4 marchas.

Suspensión - Delantera: Horquilla hidráulica- Trasera: Amortiguadores hidráulicos

Frenos - Delantero: Tambor-Trasero: Tambor

Dimensiones y peso - Largo: 1900 mm. Ancho: 660 mm. Alto: 1070 mm. Despeje del piso: 140 mm. Distancia entre ejes: 1280 mm. Peso en seco: 100 kg. Carga máxima: 150 kg.

OTROS - Iluminación: Halógena. Tablero: Analógico. Batería: 12 V / 5 Ah. Filtro de aire: elemento de espuma de polurietano. Sistema de arranque: eléctrico y pedal. Sistema de lubricación: carter húmedo. Tipo encendido: electrónico por CDI. Generador: magneto. Fusible: 10 A. Embrague: automático en baño de aceite.

Keller Clasic 110

4 - Keller Clasic 110: $90.538

Motor - Tipo: 107 cc, refrigerado por aire. Diámetro por carrera: 52.4 x 49.5mm. Potencia: 7Hp a 8000 RPM. Transmisión: 4 velocidades. Alimentación: carburador 19 mm. Arranque: eléctrico y a patada. Lubricación: carter húmedo, presión y salpique. Embrague: multidisco en baño de aceite semi automático.

Suspensión - Delantera: horquilla telescópica hidráulica. Trasera: espirales con amortiguadores de doble acción.

Frenos - Delantero: mecánico de expansión interna 110mm. Trasero: mecánico de expansión interna 110mm.

Dimensiones y peso - Dimensiones: 1915x665x1080mm. Distancia entre ejes: 1260 mm. Peso en seco: 89kg. Capacidad de carga: 150kg.

Equipamiento - Instrumental: Indicador multifunción analógico. Indicadores: velocímetro, odómetro total. Testigos: guiños, luz alta, neutra- Llantas: rayos.

Mondial LD 110 MAX RT

5 - Mondial LD 110 MAX RT: $88.990

Motor - Tipo: mono cilíndrico de 4t, cdi con avance electrónico. Refrigeración: aire. Cilindrada: 110 cc. Potencia: 7 Hp a 7500 RPM. Alimentación: carburador. Transmisión: caja de cambios de 4 velocidades. Embrague semi automático. Arranque: Eléctrico/pedal de arranque.

Frenos - Delantero: tambor - Trasero: tambor / tipo pedal.

Dimensiones y peso - Largo: 1920 mm. Ancho: 695 mm. Alto: 1070 mm. Altura asiento: 740mm. Peso neto: 86,5 Kg.

Equipamiento: Asiento biplaza con terminación antideslizante

Mondial LD 110 MAX AD

6 - Mondial LD 110 MAX AD: $97.990

Motor - Tipo: monocilíndrico de 4t, cdi con avance electrónico. Cilindrada: 110 cc. Potencia: 7 Hp a 7500 RPM. Alimentación: carburador. Transmisión: caja de cambios de 4 velocidades. Embrague semi automático. Arranque: Eléctrico/ pedal de arranque.

Frenos - Delantero: disco hidráulico, Trasero: tambor / tipo pedal.

Neumáticos - Delantero: 2.50/17- Trasero: 80/100-14.

Dimensiones y peso - Largo: 1920 mm. Ancho: 695 mm. Alto: 1070 mm. Peso neto: 86,5 Kg.

Equipamiento: Asiento biplaza con terminación antideslizante.

Motomel Blitz Base

7 - Motomel Blitz Base: $91.000

Motor - Tipo: Mono cilíndrico 4T. Cilindrada: 110cc. Potencia: 7 Hp a 8000rpm. Relación de compresión: 8.8 : 1. Embrague: automático. Transmisión: caja de cambios de 4 velocidades. Refrigeración: por aire. Arranque: eléctrico y a patada. Velocidad Máxima: 75km/h.

Suspensión - Delantera: horquilla hidráulica - Trasera: amortiguadores hidráulicos.

Nuemáticos - Delantero: 2.50 - 17- Trasero: 80/100 - 14.

Dimensiones y peso - Largo: 190cm. Ancho: 66cm. Alto: 106,8cm. Capacidad de carga: 150 kg. Peso vacío: 99 kg.

Detalles: Asiento con doble costura. Nuevo tablero, con indicador de marchas. Nueva óptica frontal.

Okinoi OKN 110

8 - Okinoi OKN 110: $90.904

Motor- Tipo: Monocilíndrico Horizontal de 4 tiempos. Relación de compresión: 9.0 a 1. Cilindrada: 107 cm3. Potencia: 5,4 Kw. Velocidad máxima: 80 Km/h. Encendido: electrónico por CDI. Arranque: eléctrico y a patada. Batería: 12 V. Embrague: centrifugo.

Neumáticos - Delantero: 2.50-17. Trasero: 2.75-14.

Llantas - Delantera: versión rayo. Trasera: versión rayo.

Dimensiones y peso - Largo: 1870 mm. Ancho: 680mm. Alto: 1070mm. Peso: 82 kg.

Corven Mirage Base

9 - Corven Mirage Base: $89.990

Motor - Tipo: Mono cilíndrico 4 Tiempos refrigerado por aire 110cc, CDI con avance electrónico. Transmisión: 4 velocidades, embrague semi automático. Arranque: eléctrico / pedal de arranque.

Confort - Amplio asiento antideslizante.

Neumáticos - Delantero: 2.50-17- Trasero: 2.50-17.

Seguridad - Mecánica confiable. Freno delantero a disco.

Diseño y accesorios. Diseño renovado, colores perlados y llantas de aleación de 5 brazos.

Zanella ZB 110 LT

10 - Zanella ZB 110 LT: $99.990

Motor - Tipo: Mono cilíndrico 4 Tiempos. Cilindrada: 107 cm3. Refrigeración: por aire. Potencia: 7,2 hp. Transmisión: semiautomática 4 marchas. Arranque: eléctrico/patada. Velocidad Máxima: 75km/h. Consumo: 1,6lt c/100km.

Suspensión - Delantera: Horquilla telescópica hidráulica. Trasera: Doble amortiguador hidráulico.

Neumáticos - Delantero: 2,50-17″. Trasero: 80/100-14″.

Llantas - Delantera: rayos - Trasera: rayos.

Tanque - Capacidad total: 3 L.

Dimensiones y peso - Largo: 1900 mm. Ancho: 660 mm. Alto: 1070 mm. Despeje del piso: 140 mm. Peso vacío: 92 kg. Carga Máxima: 150kg.

Gilera Smash Full

11 - Gilera Smash Full: $96.500

Motor - Tipo: 4 tiempos, refrigerado por aire. Cilindrada: 107 cc. Cilindros: 1. Relación de compresión: 9.1:1. Arranque: eléctrico y a pedal.

Neumáticos - Delantero: 60/100-17- Trasero: 80/100-14

Suspensión - Delantera: telescópica, amortiguada por aceite.- Trasera: amortiguadores hidráulicos.

Dimensiones y peso - Largo: 1900 mm. Ancho: 660 mm. Despeje del piso: 140 mm. Distancia entre ejes: 140 mm. Peso en seco: 100 kg. Carga máxima: 150 kg.

Otros - Tablero: Analógico. Batería: 12V/5AH.

