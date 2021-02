Los grandes bancos parecen ser los ganadores de la batalla de “trolls” y los fondos de Wall Street por la plata

Los inversores individuales apuestan por la plata, que alcanza su precio más alto desde marzo de 2013. (Reuters)

Con la cotización de la plata de por medio, la batalla entre pequeños inversores organizados en las redes sociales y los fondos tradicionales de Wall Street revela este lunes un nuevo capítulo, luego de la saga por los papeles de GameSpot, que mantuvo en vilo a los mercados financieros la semana pasada.

Esta vez, grandes bancos internacionales podrían beneficiarse con la movida alcista de los “trolls”, pues están posicionados en el ETF de la plata (SLV). Los ETF (sigla del inglés exchange-traded fund) son fondo de inversión cuya cotización evoluciona en función del activo que los respalda.

Las compras masivas de minoristas elevaron a la plata a sus máximos desde marzo de 2013, para forzar la reversión de las apuestas bajistas de algunos fondos, que quedan expuestos a multimillonarias pérdida.

Pero en el caso de la plata, lejos de una disputa a los “David y Goliat”, podría haber entre los ganadores a gigantes de Wall Street como Morgan Stanley, Bank of America, UBS, Citadel, Wells Fargo y Barclays.

“Grandes bancos y fondos como JP Morgan o Citadel son los tenedores de posiciones compradas. Lo que no se conoce son las posiciones vendidas (en riesgo del “short squeeze”), que se les atribuyen a ocho bancos y que están recomprando. Hay un movimiento especulativo de corto plazo para posicionarse en la plata y hay algunos genuinos, posiciones long compradas, y otras que son recompras de vendidos, entre ellos los ocho bancos cuyos nombres no trascendieron, que están en el negocio de ‘shortear’ la plata”, comentó Gustavo Neffa, director de Research for Traders, a Infobae.

En un mercado de commodities, con prevalencia de posiciones ligadas a activos físicos, la manipulación de los precios es más limitada

Un reconocido analista financiero explicó a este medio que “esta realidad supera cualquier view de mercado. Para mí, no van a poder mover el mercado de plata, es mucho más grande y se le van a plantar los traders de commodities ahí. Pero es una sensación, prefiero sentarme y mirar”.

El precio de la plata se disparó este lunes, después de que el movimiento nacido en internet que impulsó acciones poco codiciadas como GameStop apostara por el metal precioso. Los contratos de la plata subieron más de un 11% por la mañana del lunes para superar los USD 30 por onza, después de grandes avances durante el fin de semana. A las 14:30, los contratos recortaban el alza a un 7,3%, a USD 28,86 la onza.

Un hashtag que aludía a la plata era tendencia en Twitter mientras los inversores asistían a la nueva estrategia de mercado salida del foro “WallStreetBets” en Reddit. El ejército virtual de operadores de de Reddit salió la semana pasada en defensa de compañías en mala situación como Gamestop y AMC, derrotando a fondos de inversión que habían apostado a que las acciones bajarían y protagonizando un llamativo cambio de tornas en el poder financiero que ha causado estupor en Wall Street.

La plata extendió su alza el lunes por la mañana, hasta dispararse un 11% y alcanzar un máximo de casi ocho años

Ahora la plata se convirtió en un nuevo ejemplo de la influencia esgrimida por los seguidores de WallStreetBets, que denuncian la desigualdad en el sistema financiero global.

Michael Every, estratega global de Rabobank, dijo a AP que los argumentos expresados en internet giran en torno a que los precios del oro y la plata se ven limitados por las apuestas financieras en su contra.

Si el precio sube suficiente durante un periodo prolongado de tiempo, afirman, los grandes inversores que apuestan a que el oro y la plata bajarán de precio tendrán que revertir esas posiciones en algún momento, volviendo a comprar e impulsando aún más la cotización. Este razonamiento es parte de lo que ayudó a impulsar el enorme aumento de las acciones de Gamestop la semana pasada.

Los inversores minoristas apuntaron al metal en un frenesí iniciado por los usuarios de las redes sociales de EEUU la semana pasada

La plata ganó casi un 19% desde el jueves, cuando empezaron a circular publicaciones en Reddit en las que se instaba a los pequeños inversores a comprar acciones mineras de plata y fondos cotizados (ETF) respaldados por lingotes de plata física, en una movida al estilo de GameStop.

El analista de Commerzbank Eugen Weinberg comentó en un reporte de mercado que, a mediano plazo, cualquier alza excesiva del precio es perjudicial para la plata, ya que puede dañar la demanda física. “Sin embargo, por otro lado, hace que la plata se vea cada vez más como un metal de inversión”, añadió.

También el oro al contado subía un 1% a USD 1.870 la onza, en Nueva York.

El frenesí en el mercado de la plata también se trasladó a una demanda física del metal, y los tratantes de monedas reportaron demoras en las entregas al verse sobrepasados por la demanda.

The Silver Mountain, un tratante con sede en Holanda, indicó en su sitio web que “Debido a la extrema volatilidad del sistema, no podemos aceptar nuevos pedidos en este momento” y señalaron que esperaban reabrir por la tarde.

La demanda llegó hasta las acciones de compañías mineras australianas, incluso las que no producían plata por el momento. Silver Mines Limited, que trabaja con reservas sin explotar, subió un 50%, mientras que otras acciones de firmas mineras en la Bolsa de Australia registraron aumentos de un 10% o más.

