¿Qué hacer con los ahorros?: opciones de inversiones defensivas para pasar un verano tranquilo

Persisten las incógnitas respecto a el largo camino que todavía tiene el Gobierno para llegar a la temporada de cosecha gruesa del año próximo, en medio de una importante expansión monetaria esperada para fin de año y la temida “trampa de febrero” (EFE)

Llega el fin de año en medio de una relajación de la tensión cambiaria que llevó a los tipos de cambio paralelos a prácticamente converger con el valor de la divisa en el mercado minorista. Pero si bien ha habido avances innegables respecto de la situación que supo reinar en octubre pasado, las incógnitas todavía están presentes respecto a el largo camino que todavía tiene el Gobierno para llegar a la temporada de cosecha gruesa del año próximo, en medio de una importante expansión monetaria esperada para fin de año y la temida “trampa de febrero” en la que una baja estacional de la demanda de dinero genera el riesgo de una aceleración de la inflación y un repunte de los tipos de cambio paralelos.

En ese contexto, y con los mercados externos animados por las apuestas a una salida de la pandemia, hay inversores dispuestos a tomar riesgo de cara a lo que podría ser una mejora en las condiciones económicas globales.

Pero para aquellos ahorristas que prefieren dar por cerrado el año y desensillar hasta que aclare para, con suerte, contar con más información respecto al futuro del acuerdo con el FMI y la hoja de ruta monetaria y fiscal del Gobierno, existen alternativas para mirar el mercado de la manera más tranquila posible .

Para perfiles conservadores no hay muchos secretos. Los especialistas recomiendan buscar formas de dolarizarse y si, los temores de un verano caliente se concretan, quedar cubierto. Y, en caso de que no, bueno, al fin y al cabo se cuenta con un capital estable en moneda dura a salvo de la inflación con el que barajar y dar de nuevo.

Una de las recomendaciones más repetidas, para quienes no hayan comprado dólar ahorro en los últimos 90 días, es adquirir dólar MEP en la Bolsa más barato que el dólar minorista

Claro que el dólar está vedado, pero este mes los límites se volvieron algo más laxos por la vía regulatoria y por la vía del precio. Así como el dólar libre informal bajó a $148 por unidad, después de haber tocado los $195 en octubre, el dólar que se opera en la Bolsa completamente en blanco cayó hasta los $139, cuatro pesos por debajo del “solidario” que se vende a 144 pesos.

Si bien el acceso el “dólar MEP” como se lo conoce en la jerga no es ilimitado -no pueden operarlo quienes tomaron créditos a tasa cero en la pandemia, quienes refinanciaron saldos de tarjeta con el plan oficial y los empleadores que recurrieron al programa ATP- sus restricciones son mucho más laxas que las del dólar oficial. Una más de ellas, clave, es que tienen acceso libre quienes sólo quienes no hayan comprado o podido comprar dólar “solidario” en los últimos noventa días.

“Para desatender dos o tres meses tienen que ser inversiones que quizás no sean las más atractivas en el momento pero que permitan estar tranquilo, esa es la primera premisa. La segunda es que el valor del dólar, que en el oficial está $144 con todos los impuestos, el MEP $139 y el contado con liquidación dos pesos menos que el oficial, entonces yo ahí veo una oportunidad”, dijo a Infobae José Bano de Invertir Online.

El dólar MEP, que se opera con bonos soberanos en la Bolsa, cerró a $139 el viernes, cinco pesos por debajo del dólar "solidario"

“Entonces lo primero, es dolarizarse, para el que pueda comprar MEP este precio es un precio de compra. Hace dos meses había gente comprando a $180 o $190. Lo bueno es que no hay límite de monto así que a este precio, comprar todo lo que se puede, que aunque no es una inversión al menos es una forma de quedarse tranquilo sobre todo a este precio”, agregó.

La recomendación, para quienes tengan acceso al dólar MEP es abrir una cuenta en una sociedad de Bolsa y comprar tanto como se desee guardar. Esto es repetido en todas las recomendaciones y una alternativa para mirar el mercado de afuera muy a gusto del ahorrista local.

Ahora, para quien no tiene acceso al MEP porque -por ejemplo- compró dólar solidario en los últimos 90 días, hay otras opciones para dolarizarse.

Si el dólar MEP no es una opción, los fondos comunes dollar-linked permiten cubrirse ante avances del dólar oficial

“La esencial es el bono soberano, aunque estén castigados, o precisamente por eso”, dijo Pablo Haro de SBS. “Estamos recomendando en ese sentido el Global 2035, no el Bonar 2033 sino el Global Ley Nueva York, porque como toda la curva está en precios muy bajos que hacen que en caso de sufrir una baja ala pérdida se minimice y, en caso de una suba, el potencial de ganancia sea mucho más grande que con un bono más corto”, agregó.

Como alternativa más sencilla, los fondos comunes de inversión dollar-linked que invierten en bonos atados al dólar son una opción bien a tono para un ahorrista sin mucha experiencia en el mercado de capitales. El beneficio de estos vehículos es que están administrados por terceros profesionales, diversifican la inversión en distintos títulos y se puede rescatar el dinero muy fácil. Aunque, como cobertura, es un instrumento que tiene límites.

“Lo que sí es que los fondos dollar-linked te cubren contra una suba del dólar oficial, que está bastante controlado y se aprecia a una tasa similar a la de la inflación. Entonces no cubre contra una escapada de los dólares paralelos”, resaltó Bano.

Para quienes no pueden acceder al dólar MEP, una alternativa son los activos atados a la inflación, que se espera se mantenga alta en enero, de mantener su capacidad de consumo futura (EFE)

Quienes tengan más experiencia en el mercado y el deseo de tomar un bono atado al dólar, Haro recomienda los más cortos como el T2V1, por ejemplo

Saliendo ya de los activos dolarizados, otra opción es la de tomar cobertura pero contra una suba de la inflación. Y ahí aparecen los fondos comunes de inversión orientados a seguir activos ajustados por el Índice CER o, directamente, a los bonos que se ajustan por ese indicador. “Entre los bonos CER, en estos días vemos atractivo al TX22 que vence en marzo de 2022, es de los más cortos y con buen rendimiento. Sino, también, siempre se puede recurrir a fondos comunes de inversión en pesos que apunten a activos CER, porque son una buena forma de cubrir ahorros de una aceleración de la inflación”, explicó Haro.

Otra opción para invertir en dólares son los fondos comunes de inversión LATAM, que invierten en títulos brasileños, chilenos y estadounidenses

Dólar MEP, cobertura dollar-linked o ante inflación son sugerencias repetidas entre los especialistas. La última, extra, que agrega la especialista en mercado de capitales y creadora del canal de Youtube “Aprendé a Invertir” Giselle Colasurdo son los fondos comunes de inversión “Latam”, que invierten en activos de América Latina y permiten colocar dólares a trabajar sin tenerlos en el banco ni en el colchón.

“Invierten principalmente en títulos públicos y obligaciones negociables de Latinoamérica, sobre todo Brasil y Chile, y algo en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Es una forma de salir del riesgo argentino, tener el dinero afuera con un instrumento muy sencillo, fácil de operar y con mínimos de inversión bajos desde USD 100. Es una buena forma, bien conservadora, de obtener rendimientos”, dijo Colasurdo.

“Los más conservadores entre esos fondos tiene títulos públicos de Brasil, Chile y EE.UU., mientras que los más agresivos suman deuda corporativa de Brasil y Chile”, agregó. “Son rendimientos que en general están en el 2% al 5% en lo que va del año, lo que cubre contra la depreciación del dólar a nivel global”, concluyó.

