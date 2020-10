Según Espert, el dólar “no tiene techo” y la Argentina va camino a una “crisis severa”

En una entrevista radial, el economista pronosticó una "severa crisis" y recordó las advertencias que había hecho en marzo pasado al gobierno

“Vamos a una crisis severa: no sólo el dólar va a seguir subiendo, porque no tiene techo, sino que de la mano de la devaluación -falta la devaluación del dólar oficial, que va a venir en algún momento- va a venir la aceleración de la inflación y con eso un aumento de la pobreza y hay que ver no ya cómo la solucionás, sino como hacés para darle un subsidio a los pobres que van a comenzar a aparecer en la emergencia a la cual vamos”.

Tal el oscuro panorama que trazó el economista y excandidato presidencial José Luis Espert en declaraciones a CNN radio en las que criticó duramente el manejo de la pandemia de coronavirus y de la economía del gobierno de Alberto Fernández.

“Los resultados de la política sanitaria son desastrosos: estamos cerca de ser el número uno del mundo en contagios y muertes por millón de habitantes en las últimas semanas, tenemos la economía destruida y la gente está loca de estar encerrada y fundirse” , dijo Espert.

El líder de la coalición “Despertar” recordó que en una nota publicada en Infobae había alertado sobre el equivocado enfoque del gobierno ante la pandemia de coronavirus. “Se lo advertí al presidente Alberto Fernández nueve días después de iniciada la cuarentena en una nota que escribí en Infobae, cuando le señalé que no era Salud versus Economía, sino Salud y Economía”, dijo Espert, y agregó que allí había señalado que el planteo oficial llevaba a la Argentina “al peor de los mundos”.

Ejemplos que no se siguieron

“Estaba claro que el mundo la estaba capeando medianamente bien: Alemania, Corea del Sur, Vietnam, Uruguay estaban haciendo cosas completamente diferentes. Las cuarentenas duran lo menos posible para que la gente no se funda. Y lo que se hace durante las cuarentenas es testear a millones de personas para saber dónde están los contagios, no a dos gastos locos como acá. Nada de eso se ha hecho y hemos terminado con una situación de salud muy comprometida, la gente está muy mal, de la cabeza, de tanto encierro y de fundirse. Peor no podía haber sido el resultado: fundidos económicamente y con una crisis sanitaria que golpeó la puerta”, dijo Espert.

Hemos terminado con una situación de salud muy comprometida; la gente está muy mal, de la cabeza, de tanto encierro y de fundirse. Pero no podía haber sido el resultado: fundidos económicamente y con una crisis sanitaria que golpeó la puerta

Aumentar la cantidad de testeos era una cuestión de “sentido común”, planteó el excandidato, “para detectar a los enfermos y confinarlos; el confinamiento es para los enfermos, no para los sanos. Acá confinaron a toda la Población Económicamente Activos , el grueso sana, y por eso ahora tenemos el país fundido, lo que trae otro problema: más desempleo, más pobreza”. Y preguntó, “¿cómo vamos a atender toda la pobreza que hay, con el país fundido, sin poder recaudar impuestos para atender la emergencia, el pico de pobreza al cual vamos. Un desastre”.

De hecho, en la nota en Infobae, Espert había escrito que “la cuarentena debe ser utilizada para aislar los posibles contagios y fortalecer la capacidad hospitalaria de terapia intensiva y extrema, pero no para lavarnos la cabeza de que los que se asoman a la puerta de sus casas son poco menos que asesinos biológicos”. Sobre la economía había advertido que con “casi toda la población económicamente activa encerrada en sus casas, la economía se derrumbará, por el derrumbe del sector privado”.

La nota del 29 de marzo, en que Espert había señalado lo erróneo del planteo oficial "Salud versus Economía"

Siete meses después, Espert señaló que a consecuencia de lo larga que ha sido la cuarentena y sus malos resultados, “ya no la cumple nadie”. Es un hecho grave, subrayó porque “la Argentina es un país presidencialista en el cual la palabra presidencial ya no vale”.

El economista dijo que según las encuestas su actual coalición “mide” entre 12 y 13% en las encuestas, pero que eso no le provoca euforia, así como tampoco se deprimió con el 1,5% que sacó en las elecciones presidenciales 2019. De todos modos, dijo, en 2021 las cosas pueden ser diferentes porque en elecciones legislativas la gente vota “más relajada, porque no está en juego la presidencia”.

"El único motivo por el que me metí en política es porque me da terror el lugar al cual no está llevando la clase política”, dijo Espert, quien consideró “gravísimo” el enfrentamiento del gobierno con la Justicia y pronosticó que la interna de la coalición oficialista “cada vez va a estar más caliente en el contexto económico desastroso que tenemos”

Seguí leyendo:

La economía que viene: los altos datos de inflación, dólar y desempleo que afectarán a la Argentina en la última parte del año

Presión cambiaria: el dólar libre terminó la semana al récord de $167 y economistas pronostican una devaluación y mayor inflación