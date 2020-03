- La economía está sumergida por efecto de la pandemia en una catástrofe. No hay nada peor para una empresa que tener facturación cero, que lo que haya que cobrar esté diferido, porque no está funcionando la cadena de pagos. Las empresas están tratando de hibernar para saltar estos tres meses en los que habrá muchas vicisitudes. Buscan llegar a junio-julio, meses en los que aún se sentirá el impacto económico de la pandemia, pero quizás con el comenzó de la reactivación. En todas las crisis anteriores recientes la reactivación fue muy rápida, pero eso hoy parece muy lejano y más en un contexto que ya era de recesión. Algunos sectores estaban con buen nivel, como el turismo y la gastronomía, pero se cayó todo al sótano. La consigna ahora es sobrevivir, y nadie puede hacerlo manteniendo dotaciones a las que hay que pagarles sueldos. No lo pueden hacer ni las grandes, ni las medianas y mucho menos las compañías chicas que ya tienen problemas para pagar marzo. El 80% de las empresas privadas de menos de 50 personas no tiene recursos para pagar sueldos y cargas sociales. El Gobierno amaga con medidas de promoción, pero hasta ahora son muy tibias.