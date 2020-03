A través de la Resolución 130/2020, publicada este lunes, el Ministerio de Economía anunció que el monto global a registrar ante la Securities Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América “será tramitado en los montos parciales que se definan en el marco de la negociación en curso”. Si bien no se anunció el resto de los montos, el correspondiente al primer tramo será de 30.500 millones de dólares , sujetos a aprobación ante la Financial Industry Regulatory Authority Inc (FINRA).