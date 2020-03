Con respecto a la demanda, desde las agencias coinciden en que hay una baja, pero no a todos los destinos. “El coronavirus está afectando a destinos en particular, pero no al consumo general. Lo que sucedió en las últimas semanas fue que los destinos en tendencia de búsqueda y compra para vacacionar en los próximos meses se redireccionaron principalmente hacia Caribe, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Bajando su porcentaje de búsqueda Europa, continente que venía siendo tendencia", señaló Luciana Tittarelli, gerente de Marketing de Tije Travel.