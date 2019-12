Ayer en diálogo con AM 750 afirmó que “unos 35 millones de pesos se volcaron en consumo y ese consumo es para todos". Puntualizó que “el dueño del mercadito en el que se compró con la tarjeta” también es beneficiado dado que ahora cuenta con un ingreso “para mejorar sus condiciones de vida, gastar en otra cosa que antes no podía hacerlo porque ese dinero no entraba”.