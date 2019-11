“Las cámaras inmobiliarias no estamos convocadas. No estamos de acuerdo que se trate una ley sin tener en cuenta las áreas técnicas. Estamos de acuerdo en discutir el tema en una mesa de trabajo y llegar a un resultado más consensuado. Lo que no estamos de acuerdo es la intervención en nuestra profesión con la eliminación de los honorarios de parte de una de las partes que contrata, que son los inquilinos”, explicó Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).