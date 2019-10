“La tendencia de los precios sigue siendo a la baja. Pero si por mes se hacen 2.500 ventas sobre una oferta de 128.000 propiedades publicadas, hay que hablar de valores de cierre y no de lista. Si los compradores negocian una baja, eso impacta solo sobre los precios de los 2.500 que se venden”, explicó Santiago Magnin, de la inmobiliaria del mismo nombre. Según los datos de los sistemas de gestión inmobiliaria, que no son completos porque los precios finales no siempre quedan registrados, actualmente las propiedades se negocian con una baja de entre 5% y 10%, en promedio . Pero mucho mayores en los casos donde los valores están muy desfasados con respecto al mercado.