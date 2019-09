Justamente, en la Conferencia Anual de FIEL, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris resaltó: “Una de las dolorosas lecciones de la última década es que la Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco logró bajar la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos”.