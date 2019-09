Dada la complejidad del régimen de control de cambios, en particular cuando el propósito base no es trabar la operatoria sino que se liquide en el país sin dilaciones, ni maniobras de subfacturación, cabe esperar que el Banco Central continúe estableciendo correcciones, con agregados, flexibilizaciones y endurecimiento de las normas para apuntalar el ingreso de divisas, y no afectar el negocio de exportación, necesario para revertir el drenaje de reservas.