—Muchas experiencias, alegrías, tristezas, errores y aciertos, y de todo se aprende. Mi padre me decía: "El que no tiene viejo, que se lo compre". Y cuando me consultan o me preguntan me gusta estar presente por las experiencias que he tenido. Fueron ocho años intensos. Tuve 2.500 piquetes, no fue sencillo conseguir la paz social. Recibí la provincia con USD 1.000 millones de presupuesto y USD 900 millones de deuda. Hoy tiene un presupuesto más holgado, fruto de las reformas fiscales, del trabajo de mucha gente y del gas y el petróleo.