"No veo acelerando el proceso de baja de tasas. En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA reflejó un aumento en las expectativas de inflación para los próximos doce meses, no fue una señal positiva. Y el compromiso de la entidad es mantener el nivel de los agregados, con crecimiento nulo de la Base Monetaria. En ese sentido, la cantidad de dólares que compró el BCRA, 20 millones, fue exploratoria, cuando el máximo diario que puede adquirir es USD 50 millones. Estaba 'testeando', es terreno nuevo y por eso no compró más. Por otra parte, los $740 millones que inyectó es un valor muy reducido respecto de la liquidez diaria que maneja con las Letras de Liquidez (LELIQ) y el nivel de la Base Monetaria", detalló Persichini.