10 definiciones de Tagliafico: de la frase de Messi que le abrió la cabeza al plantel a la sorpresa por lo que tomó Scaloni en los festejos

Tagliafico cuenta que se sorprendió por lo que tomó Scaloni en los festejos

Nicolás Tagliafico, casi sin filtros, se refirió a lo que fue la gesta de la selección argentina en Qatar. El primer capitán que tuvo el ciclo de Lionel Scaloni y uno de los hombres que se convirtió en los más importantes del plantel por su regularidad (incluso siendo titular en la final ante Francia) habló del proceso, de los inicios de su carrera, de la Copa del Mundo y de la celebración posterior en el país. En diálogo con TyC Sports, el lateral del Olympique de Lyon no se guardó nada.

LAS MEJORES FRASES DE NICOLÁS TAGLIAFICO

· EL LIDERAZGO DE MESSI: “Fue clave la tranquilidad que llevó después del primer partido contra Arabia Saudita. El saber que no se había perdido nada, que un partido no iba a cambiar nada porque veníamos ganando hacía tiempo. Nos abrió la cabeza para pensar que estábamos bien”.

· EMILIANO MARTÍNEZ: “El Dibu es muy, muy bueno, es un chico especial. Un arquero especial. Lo conozco desde la Sub 15 y Sub 17, ahí se notaba más la cara de dibujito que tenía. Su cabecita era muy chiquita y su cuerpo enorme. Siempre me acuerdo del dibujo de la serie, cada vez que lo recuerdo, empiezo a cantar la canción”.

· EL ERROR QUE PADAECIÓ: “¿Si me salvó contra Australia en la última jugada? Fue un error mío, un acierto del delantero de ellos. Cuando veo que viene el centro y Licha (Martínez) está por delante mío con uno de dos metros, sabía que no iba a poder cabecear, entonces traté de anticiparme al rival. Decí que el control del delantero no fue bueno, le quedó larga y cuando quiso girar, ya el Dibu lo tapó. Me sacó como si fuera un alivio, ‘¡pensé la puta madre!’”.

· QUÉ PARTIDO SE FESTEJÓ MÁS EN EL MUNDIAL: “Se festejaron más los cuartos de final (contra Países Bajos), que fue con huevos, con la gente, que la final misma. La final fue un alivio, un desahogo, un estado de shock, no fue tan eufórico. Fue disfrutar que lo que habíamos deseado tanto tiempo se cumplió. Te quedabas observando, viviendo el momento”.

· ¿SE DESMAYÓ EN LA FINAL?: “Me cambiaron por Paulo (Dybala) y la adrenalina del partido desapareció, es como que mi trabajo estaba hecho y una vez que me senté en el banco no pude pararme más. Viví todas las jugadas del infarto del final sentado con una botella de agua, mirando las pantallas del estadio. No daba más”.

· EL ESTADO ETÍLICO DE SCALONI: “Los festejos fueron tres o cuatro días de euforia total. De sol nos pasamos todos y de tragos creo que también. Al que lo vi tomando un montón fue a Scaloni la verdad. Me sorprendió un montón, pero también se lo merecía. Nosotros pensábamos ‘al fin, al fin se está desquitando, está disfrutando realmente el festejo’”.

· LOS FESTEJOS QUE SE VIENEN: “En marzo será la segunda parte. Vamos a volver a recordar lo que hicimos, cada dos por tres pensar lo increíble que es lo que logramos. Va a ser todo como si fuera fines de diciembre de vuelta”.

· ¿ES ESTA LA MEJOR SELECCIÓN ARGENTINA DE LA HISTORIA?: “Somos la mejor de esta época. Cada una fue la mejor en su momento. ¿Lo que dijo Rodri De Paul? Ay, Dios, Dios, cómo le gusta... pero cada uno tiene su opinión”.

· LOS EQUIPOS DONDE PUDO HABER JUGADO: “De chico me probé en Lanús, pero mis hermanos estaban en Banfield y fui a jugar ahí. Tuve chances de pasar a Boca y River, pero fui a Independiente. Con Barcelona también he tenido contactos”.

· ¿JUGARÁ MESSI EL PRÓXIMO MUNDIAL?: “Antes de Qatar pensábamos en que se le diera porque era el último, pero ahora que se le dio, pensamos que un poco más tiene que disfrutar de la Selección, el grupo y lo que se armó. Va a estar hasta que las cosas no vayan como él quiere. Hoy va todo derechito”.

