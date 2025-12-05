Deportes

6 frases de Scaloni: su reacción por el papel protagónico que tendrá en el sorteo del Mundial, el futuro de Messi y la Finalissima ante España

El entrenador argentino habló con la prensa apenas arribó a Estados Unidos

La reacción de Scaloni al saber que entrará con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026, que se celebrará este viernes en Washington DC, tendrá como uno de sus momentos más destacados la participación de Lionel Scaloni, quien será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario. Este gesto, que remite a la ceremonia previa al Mundial de Qatar cuando Didier Deschamps llevó el trofeo tras consagrarse campeón con Francia, representa un nuevo reconocimiento internacional para el entrenador argentino, vigente campeón del mundo con la selección argentina. La gala, que contará con la conducción de Heidi Klum y Kevin Hart, y la presencia de figuras como Tom Brady, Shaquille O’Neal, Aaron Judge, Wayne Gretzky y Eli Manning, marcará el inicio de la expectativa global por el torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Scaloni, quien viajó a Estados Unidos acompañado por Pablo Aimar, Matías Manna, Luis Martín y Juan Tamone, se sumará a su cuerpo técnico tras cumplir con este papel protagónico para conocer los rivales que compartirán grupo con la Argentina. En Nueva York ya lo espera Roberto Ayala, quien participó en un evento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la ciudad. Apenas aterrizó en Estados Unidos, el entrenador expresó su satisfacción por volver a estar en un sorteo mundialista: “Me enteré hace un ratito de esto, una alegría enorme poder volver a estar en un sorteo del Mundial, con la expectativa máxima”.

Scaloni habló sobre la presencia de MESSI en el Mundial 2026

El sorteo definirá la composición de los doce grupos de la competencia, en la que la Argentina partirá desde el Bombo 1, evitando en la primera fase a selecciones como México, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Scaloni, al comparar la situación actual con la previa al Mundial anterior, manifestó: “Comparado con el anterior, estoy un poco más tranquilo, el anterior sí hacíamos más cuentas, después del sorteo haremos todas las cuentas posibles”. Además, reflexionó sobre la dificultad del torneo y la calidad de los rivales: “Viendo lo que pasó en el Mundial pasado, todas las cuentas que hacíamos al final muchas no se dieron, lo más importante es enfrentarse a los mejores, hay muchos buenos, será un Mundial muy difícil”.

La ceremonia contará también con la actuación de artistas de renombre internacional. El tenor Andrea Bocelli, el cantante Robbie Williams, la estadounidense Nicole Scherzinger y el grupo Village People, que interpretará su clásico “YMCA”, serán los encargados de aportar el marco musical a una jornada que reunirá a personalidades de primer nivel del deporte y el espectáculo.

Scaloni habló sobre los horarios de los partidos en el Mundial 2026 y se mostró preocupado por el calor

En cuanto a la logística y el formato del torneo, Scaloni anticipó que la organización será diferente a la de Qatar, debido a la extensión territorial de Estados Unidos. Sobre la preparación del equipo, el entrenador destacó: “Me gusta que seguimos batallando, luchando como si no hubiera ganado nada este equipo, que es lo que realmente tendría que hacer cualquier futbolista, seguir intentando ganar”. Respecto a la posible participación de Lionel Messi, Scaloni afirmó: “Lo decidirá él, nosotros acompañaremos, por ahora va todo bien pero falta tiempo, aunque parece que el Mundial está cerca, seis meses es mucho. Que tome la mejor decisión tanto para él como para la selección, bastante maduro es y se lo ha ganado”.

Por último, se refirió a la polémica en torno a la Finalissima ante España, que hasta el momento no está confirmado y podría disputarse con el Mundial muy cerca. “No es tanto por la incomodidad, sino porque creo que se pudo haber jugado antes. Estamos a la espera, no tenemos noticia. Viajé con Luis de la Fuente, que es el entrenador de España y mi amigo, quien me dio curso de DT, y tampoco tiene confirmación absoluta”.

Scaloni habló desde Washington sobre la FINALISSIMA vs. España: ¿Se jugará?

