Los tres groseros errores del Liverpool de Mac Allister en la derrota 1-4 por Champions que dejó al DT en la cuerda floja

Más de 400 millones de euros (USD 463 millones) gastó Liverpool en el último mercado de pases después de ser campeón de la última Premier League, pero su comienzo de temporada está muy lejos de repetir el título a nivel local y se transformó en una pesadilla. La dura goleada 1-4 contra PSV en Anfield por la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League fue la novena derrota en los últimos 12 duelos (tres victorias) y la permanencia del entrenador Arne Slot ya está bajo la lupa.

La caída de los Reds, que tuvieron la titularidad de Alexis Mac Allister (completó el partido), sorprendió al tratarse de un recinto donde se hace fuerte y donde había ganado los dos cruces por la presente edición de la Orejona contra Atlético de Madrid (3-2) y Real Madrid (1-0). Y llamó aún más la atención por los groseros errores defensivos que confluyeron en el marcador final.

La historia comenzó torcida a los cuatro minutos por una evidente mano de Virgil Van Dijk, quien elevó uno de sus brazos en plena disputa por la pelota sin un motivo aparente, mientras permanecía escoltado en el emparejamiento por Jerdy Schouten. El árbitro no tuvo más remedio que cobrar la pena máxima cambiada por gol a instancias de Ivan Perisic.

*El insólito fallo de Konaté en el 3-1 del PSV

La igualdad de Dominik Szoboszlai al comienzo del segundo cuarto de hora dio una cuota de tranquilidad a un equipo que dejó escapar la paridad al comienzo del segundo tiempo con el tanto de Guus Til. Aún con la mínima ventaja en el resultado, un nuevo error dinamitó todas las esperanzas del dueño de casa. En esta oportunidad, el otro zaguero central del elenco inglés, Ibrahima Konaté, tuvo un pésimo cálculo a los 72’ para controlar una pelota y activó la rápida ofensiva finalizada por Couhaib Driouech. El yerro de Konaté le costó su salida de la cancha a los 76′ para el ingreso posterior de Federico Chiesa.

Driouech selló el 4-1 en los primeros segundos del tiempo adicionado dentro de una jugada en la que también quedó marcado Van Dijk porque volvió al trote y tampoco intentó una barrida para frenar el centro atrás que terminó con la pelota en el fondo de la red.

Cabe aclarar que las críticas a Arne Slot se habían profundizado el último fin de semana por el traspié 0-3 contra Nottingham Forest, también en condición de local, e incluso Cody Gakpo reveló que esto generó un punto de inflexión al interior del plantel. “En los días posteriores a esa derrota contra el Forest, estábamos, no quiero decir enfadados, pero intentamos hablar juntos y ser sinceros sobre lo que teníamos que hacer para rendir mejor en el campo”, señaló en declaraciones publicadas por Sports Illustrated.

*El resumen de la derrota de Liverpool ante PSV

Liverpool está en la 12° colocación de la Premier League con 18 puntos, a 11 del líder Arsenal, y Crystal Palace lo eliminó en cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, también por goleada (3-0). Todo esto se suma al andar irregular en la Champions League, que lo deja en la 13° ubicación con 9 puntos y está a una unidad de los ocho primeros puestos de clasificación directa a los octavos.

La inestabilidad defensiva queda a las claras con sencillos números. En la pasada Fase Liga de la Champions recibió cinco goles y ahora lleva ocho tantos en contra a falta de tres jornadas para el final. En el campeonato doméstico sucede algo similar, ya que recibió 41 goles en la 2024/25 y en la actual temporada casi lleva la mitad (20) en 12 compromisos. No reemplazó a un suplente rendidor como el central Jarell Quansah (fue vendido al Bayer Leverkusen) y tampoco encontró un sustituto en la parte ofensiva para Luis Díaz (traspasado al Bayern Múnich). Estos asteriscos se suman a un plantel todavía golpeado por la muerte de su compañero Diogo Jota.

La cadena beIN Sports definió este momento como una “crisis estructural” y aseguró que ya se escuchan “cánticos irónicos” pidiendo la salida del técnico neerlandés. En los últimos 34 años, solo dos entrenadores fueron cesanteados en Liverpool antes de cumplir los 80 encuentros. Slot lleva 76: ¿Se sumará a la lista?

Los Reds volverán al ruedo este domingo con la obligación de una victoria contra West Ham en Londres desde las 11:05 (hora argentina) por la Premier League.

La tabla de posiciones de la Champions League