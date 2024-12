Se define el título de la Liga Profesional: la calculadora de los tres equipos que pueden ser campeones

La Liga Profesional termina en el fin de semana del 15 de diciembre (Crédito: @CAHuracan; @velez)

La derrota de Vélez contra Unión dio un vuelco drástico a la lucha por el título. El Fortín podía acercarse a su coronación con un triunfo, pero el gol en contra de Elías Gómez en el Estadio 15 de Abril impidió que se aleje en la cima y le dio esperanzas a sus más inmediatos perseguidores en la recta final.

El cuadro de Liniers había retomado el camino del triunfo ante Sarmiento de Junín el domingo pasado, aunque las dos victorias en los últimos nueve compromisos del campeonato frenaron el andar arrollador mostrado a mitad del torneo. Esto le permitió a Talleres mantener sus ilusiones, luego de que le haya asestado un duro golpe a Huracán, que se alejó, pero todavía permanece en la pelea.

Por otro lado, hay un cuarto club que acaba de dejar escapar las últimas posibilidades de dar el zarpazo. Racing cayó de manera sorpresiva por 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero y perdió cualquier chance matemática de alcanzar la cima con un solo compromiso por jugar ante River Plate en Avellaneda.

La caída en Santa Fe implicó que Vélez deje de depender de sí mismo para ser campeón. Si vence al Globo en el José Amalfitani, el único que podría alcanzarlo en puntos es Talleres, que está obligado a ganar sus dos partidos por resultados abultados. Esto sucede porque entra en juego la diferencia de gol en un hipotético desempate (Vélez +20; Talleres +8).

Los próximos rivales del elenco cordobés serán Gimnasia, en La Plata, y Newell’s, en condición de local, mientras aguardan por un nuevo traspié del puntero. Huracán, que en la última jornada pretende dar el golpe justamente contra Vélez para vengarse de lo ocurrido en el Clausura 2009, antes tendrá que vencer a Platense en Parque Patricios.

QUÉ NECESITA CADA UNO PARA SER CAMPEÓN :

VÉLEZ (48): Huracán (L)

Vélez depende de sí mismo para ser campeón

*Si vence a Huracán, que Talleres no lo supere por diferencia de gol si gana sus dos partidos.

*Si saca un punto, que Talleres no gane sus dos partidos.

*Si no saca puntos, que Talleres no saque más de 3 puntos y que Huracán no le gane a Platense.

TALLERES DE CÓRDOBA (45): Gimnasia (V) y Newell’s (L)

La "T" se ilusiona con dar batalla hasta el final (@CATalleresdecba)

*Ganar sus dos partidos y que Vélez no llegue a sumar 3 puntos.

*Si saca 4 puntos, que Vélez pierda ante Huracán y que el Globo no le gane a Platense.

HURACÁN (43): Platense (L) y Vélez (V)

Huracán quedó herido, pero no está muerto (Fotobaires)

*Ganar sus dos partidos.

*Que Talleres pierda uno de sus partidos

*Si Talleres saca 4 puntos, el campeón se definiría por diferencia de gol (Talleres +8 y Huracán +11)

Posiciones Liga Profesional