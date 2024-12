El enorme elogio de Alex Albon a Franco Colapinto tras su participación en Williams: “Merece un asiento en la Fórmula 1″

Franco Colapinto cerró su primera experiencia en la Fórmula 1 dejando una buena imagen a lo largo de sus nueve carreras. Más allá de que no pudo terminar el Gran Premio de Abu Dhabi por tener problemas en la unidad de potencia del monoplaza, el argentino se convirtió en una gran irrupción en Williams. Tanto es así que Alexander Albon, su compañero en la escudería británica, se deshizo en elogios constantemente ante el rendimiento que demostró el joven de 21 años.

El tailandés se quedó a las puertas de poder sumar un punto en el circuito de Yas Marina, ya que finalizó en el puesto número 11, por detrás de Oscar Piastri, quien chocó a Colapinto por detrás en las primeras vueltas y se disculpó frente a los micrófonos. De esta manera, la escudería con sede en Grove finalizó la temporada con 17 puntos sumados: 12 de Albon y cinco del pilarense, mientras que Logan Sargeant no pudo cosechar ninguna unidad.

Justamente, este fue uno de los motivos por los cuales James Vowles, jefe del equipo, decidió sacar al estadounidense como corredor titular, además de los constantes daños que le causaba al auto en los diferentes choques que sufría. Es por eso que Alex se encontraba cómodo en el estatus de primer piloto del team británico, hasta que llegó la flamante aparición de Franco.

Con este panorama, Albon fue sincero en la rueda de prensa y reconoció que “ha sido un gran desafío” la incorporación de Colapinto en Williams. Al mismo tiempo, destacó que una de las facetas que más le sorprendió del argentino fue “más que nada su actitud”. De hecho, en la competencia interna en las nueve carreras en la que compartieron pistas ambos pilotos, Colapinto terminó cinco veces en una mejor posición que el tailandés, que se impuso en cuatro oportunidades. No obstante, Albon no finalizó la carrera en cuatro ocasiones, mientras que el albiceleste no lo pudo lograr en tres.

“Franco... Primero, creo que va a encontrar un asiento en algún momento y algún tiempo. Quizá no al comienzo del próximo año. Quién sabe... pero creo que en algún momento lo va a conseguir”, reconoció Albon respecto al futuro del Colapinto en la Fórmula 1. Por su parte, aseveró que le metió presión: “Por supuesto. Ha sido un gran desafío... y creo que más que nada su actitud me sorprendió. Creo que merece un asiento en la F1... Va a encontrarlo, eventualmente, estaré junto a él cuando vuelva”.

Por su parte, el argentino demostró su decepción por las últimas carreras en el año con Williams. “No es el final que hubiera querido. Me hubiese gustado empezar así y terminar como empecé. Pero es parte del proceso de aprendizaje. No es el final de temporada que me hubiese gustado”, sostuvo el argentino en diálogo con ESPN. Aunque, también agradeció enormemente a toda la escudería británica por la oportunidad. “Gracias chicos, gracias por estas carreras, hicieron realidad mi sueño”, detalló de forma emocionada en vísperas del inicio de la carrera.

El otro histórico piloto que halagó a Colapinto fue Fernando Alonso. El bicampeón de la Máxima -2005 y 2006 con Renault- le dedicó unas sentidas palabras al pilarense y destacó su actuación en la categoría, al mismo tiempo que subrayó las complicaciones que conlleva encontrar un asiento en el Gran Circo.

“Yo creo que ha demostrado. Sobre todo en las primeras carreras, que no tuvo problemas, ni ha tenido ningún percance. Demostró su velocidad, su talento. Solamente hay 20 asientos, ese es el problema de la Fórmula 1. Pero creo que ha mostrado sus cartas y su identidad, así que le llegará la oportunidad, tarde o temprano”, argumentó el español.

De esta manera, el argentino finalizó sus primeras nueve carreras en la Fórmula 1, dejando buenas sensaciones en el paddock. Más allá de que su futuro se confirmará en las próximas semanas y que se torna complicado conseguir un asiento en alguna escudería, ya que Williams tiene confirmado el fichaje de Carlos Sainz Jr. desde hace varios meses, Colapinto mantiene firme la esperanza de poder mantener vivo el sueño albiceleste.