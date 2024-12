Se define el título de la Liga Profesional: la calculadora de los cinco equipos que pueden ser campeones

La definición del campeonato, al rojo vivo

La Liga Profesional continúa al rojo vivo y en la jornada de hoy se borrarán los asteriscos que tienen a dos protagonistas directos en la lucha por el título. A River solamente le sirve un triunfo para mantenerse con chances matemáticas de ser campeón (recibirá a San Lorenzo), mientras que Racing se pondrá a tiro si suma de a tres frente a Estudiantes de La Plata, en Avellaneda. El que sigue como líder es Vélez, que retomó el camino del triunfo ante Sarmiento de Junín el domingo pasado, mientras que anteayer Talleres se prendió y golpeó a un Huracán que quedó herido, pero todavía se ilusiona.

A esta altura, el Fortín es el único que depende de sí mismo para ser campeón. Si gana sus dos partidos (ante Unión en Santa Fe y Huracán en el José Amalfitani) dará la vuelta olímpica. Pero además, si saca 4 puntos sobre 6, solamente podrá ser alcanzado por Racing, que deberá ganar sus tres cotejos: a igualdad de unidades, será campeón el equipo que tenga mejor diferencia de gol.

Por su parte, Talleres planea ganarle a Gimnasia en La Plata y Newell’s en Córdoba para aguardar por un traspié de los de Liniers. Huracán, que en la última jornada pretende dar el golpe justamente contra Vélez para vengarse de lo ocurrido en el Clausura 2009, antes tendrá que vencer a Platense en Parque Patricios y esperar que el Fortín sea derrotado por Unión en Santa Fe. La Academia, si le gana esta tarde noche al León, quedará como único escolta a solo dos puntos del líder.

QUÉ NECESITA CADA UNO PARA SER CAMPEÓN :

VÉLEZ: Unión (V) y Huracán (L)

Vélez depende de sí mismo para ser campeón

*Ganar sus dos partidos

*Si saca 4 puntos, que Racing no gane sus tres partidos (si la Academia los gana, el campeón se definirá por diferencia de gol: Vélez tiene +21 y Racing +14)

*Si saca 3 puntos, que Racing no gane sus tres partidos y que Talleres no lo supere por diferencia de gol si gana sus dos partidos

*Si saca 2 puntos, que Talleres no gane sus dos partidos y que Racing no sume más de 6 puntos (y, si suma 7, que no lo supere por diferencia de gol)

*Si saca un punto, que Talleres no gane sus dos partidos, que Racing no llegue a sumar 6 puntos (y, si suma 6, que no lo supere por diferencia de gol) y que Huracán no lo supere por diferencia de gol si es que gana sus dos partidos

*Si no saca puntos, que Talleres no saque más de 3 puntos, que Racing no saque más de 5 puntos, que Huracán no le gane a Platense y que River no lo supere por diferencia de gol si es que gana sus tres partidos

TALLERES DE CÓRDOBA: Gimnasia (V) y Newell’s (L)

La "T" se ilusiona con dar batalla hasta el final (@CATalleresdecba)

*Ganar sus dos partidos, que Vélez no llegue a sumar 3 puntos y que Racing no sume los 9 que le quedan

*Si saca 4 puntos, que Vélez pierda los dos, que Huracán no le gane a Platense y que Racing no llegue a sumar 9 puntos

RACING: Estudiantes (L), Central Córdoba (V) y River (L)

Racing ya ganó la Sudamericana y ahora quiere el título local (REUTERS/Agustin Marcarian)

*Ganar sus tres partidos y que Vélez no saque 4 puntos (si los saca, quedar con mejor diferencia de gol que el Fortín)

*Si saca 7 puntos, que Vélez no sume más de un punto (si el Fortín suma dos, quedar con mejor diferencia de gol) y que Talleres no gane sus dos partidos

*Si saca 6 puntos, que Vélez no sume puntos (si el Fortín suma uno, quedar con mejor diferencia de gol), que Talleres no gane sus dos partidos y que Huracán no gane sus dos partidos

*Si saca 5 puntos, que Vélez pierda sus dos partidos (y quedar con mejor diferencia de gol que el Fortín), que Talleres no sume más de tres puntos, que Huracán no le gane a Platense y que River no quede con mejor diferencia de gol si es que gana sus tres partidos

HURACÁN: Platense (L) y Vélez (V)

Huracán quedó herido, pero no está muerto (Fotobaires)

*Ganar sus dos partidos

*Que Vélez pierda ante Unión, que Talleres pierda uno de sus partidos y que Racing no llegue a sumar 6 puntos

*Si Vélez empata con Unión y/o Talleres saca 4 puntos y/o Racing saca 6 puntos, el campeón se definiría por diferencia de gol (Vélez +21, Talleres +8, Huracán +11 y River +14)

RIVER PLATE: San Lorenzo (L), Central (L) y Racing (V)

River necesita prácticamente un milagro para consagrarse (Fotobaires)

*Ganar sus tres partidos

*Que Vélez pierda sus dos partidos, que Talleres pierda al menos un partido, que Huracán no le gane a Platense y Racing no sume 6 puntos

*Además, solo aspira a igualar en puntaje al líder Vélez y otro hipotético líder con 48 puntos, por lo que deberá tener mejor diferencia de gol que el resto (Vélez +21, Talleres +8, Huracán +11 y River +14)