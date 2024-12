“Donde todo comenzó”: la especial dedicatoria de la Fórmula 1 para Colapinto a un año de su debut

La especial dedicatoria de la F1 a Colapinto antes de Abu Dhabi

El próximo fin de semana no será uno más para Franco Colapinto. El piloto de Williams, que se subió a la butaca en Monza, disputará el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada. A la espera de saber qué será de su futuro, la Fórmula 1 hizo una publicación dedicada al argentino en la que recordó lo que fue su debut en un monoplaza de la Máxima hace un año, también en el Circuito Yas Marina.

“Franco Colapinto se subió por primera vez a un F1 en Abu Dhabi. Un año después, vuelve al circuito donde todo comenzó”, escribió la Fórmula 1 en sus redes sociales, acompañando el mensaje con banderas argentinas y unos fragmentos de una entrevista que se le realizó al joven en 2023. El recuerdo generó una ola de reacciones entre los fanáticos, en especial a los argentinos, quienes inundaron los comentarios con mensajes de apoyo y pedidos por la continuidad de Colapinto en la categoría.

Hay que recordar que a fines de 2023, el joven piloto sorprendió al paddock tras subirse por primera vez a un auto de F1 en los test de pretemporada en Abu Dhabi. Su desempeño fue destacado: logró un tiempo de 1:26.832 que lo ubicó por delante de pilotos experimentados como Daniel Ricciardo -por entonces en RB-, George Russell, Lance Stroll, Guanyu Zhou y su hoy compañero en el equipo británico Alex Albon.

“Fue un momento y una experiencia increíble. Creo que si me decías esto hace algunos años, no te lo creía. Estoy tan agradecido con Williams y con todos los que me han apoyado tanto durante estos años. Eso ayudó mucho a que esto pasara. Es un momento increíble, único, para cualquier piloto”, declaró Colapinto en aquel entonces en una nota con el canal de la Fórmula 1.

Además, señaló lo especial que fue para él realizar esa prueba en un equipo con la historia y el legado de Williams: “Cuando te subes a un auto de F1 por primera vez en tu vida, solo hay una primera vez, y la verdad, poder hacerlo en una sesión oficial de F1, en un auto actual de Williams, es muy especial. Me siento en la luna ahora mismo”, comentó Franco.

Una postal de Colapinto en los test de pretemporada en Abu Dhabi en 2023 (F1)

Aquel 28 de noviembre del año pasado, además de comenzar a ganar experiencia arriba de un auto de F1, el objetivo para Colapinto fue completar los 300 kilómetros necesarios para poder obtener la Superlicencia. El team inglés de Grove no le exigió tiempos, pero en su primera vuelta a plena velocidad con neumáticos medios se ubicó en el 11° lugar con un registro 1:28.475 a poco más de dos segundos del mexicano Sergio Checo Pérez con el Red Bull, la referencia. Luego mejoró su tiempo y marcó 1m27s853.

Después de ingresar a boxes por una bandera roja, se bajó del auto por unos minutos en los que habló con uno de los ingenieros. Se lo vio muy concentrado y sereno, en un día en el que pudo plasmar tantas horas de ensayos en el simulador de F1 de Williams. Completó 65 vueltas en total y demostró una rápida adaptación al monoplaza.

Poco más de un año después de ese día, la historia dio un giro de 360 grados en la carrera de Colapinto. Tras la decisión de Williams de prescindir de Logan Sargeant, el director de la escudería británica James Vowles anunció que Franco reemplazaría al estadounidense por las últimas nueve carreras del año y, tras grandes actuaciones, su nombre comenzó a estar en la mira de otros equipos como Red Bull y Alpine para sumarlo a su estructura en 2025.

Sin lugar en Williams el año próximo, ya que a la continuidad de Alex Albon y la llegada de Carlos Sainz Jr proveniente de Ferrari, el argentino por ahora será piloto reserva. ¿Habrá algún cambio? En los próximos días se sabrá sí Colapinto estará en la grilla o deberá esperar una nueva oportunidad.

El piloto argentino correrá este fin de semana en Abu Dhabi (F1)

FRANCO COLAPINTO EN EL GP DE ABU DHABI

Viernes 6 de diciembre

Práctica libre 1: 6.30 (Argentina) / 3.30 (México) / 13.30 (Emiratos Árabes Unidos)

Práctica libre 2: 10.00 (Argentina) / 7.00 (México) / 17.00 (Emiratos Árabes Unidos)

Sábado 7 de diciembre

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 4.30 (México) / 14.30 (Emiratos Árabes Unidos)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 8.00 (México) / 18.00 (Emiratos Árabes Unidos)

Domingo 8 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina) / 7.00 (México) / 17.00 (Emiratos Árabes Unidos)

Televisación: Fox Sports, Disney+ y F1TV