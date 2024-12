Un ex campeón del mundo dio a conocer los detalles por los que asegura que la pelea entre Tyson y Jake Paul estuvo “guionada”

La batalla entre Paul y Tyson, bajo la aguda mirada de Froch

El combate entre Mike Tyson y Jake Paul en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, continúa generando polémica. El icónico ex campeón de los pesos pesados, a sus 58 años, se enfrentó a Paul, un boxeador emergente convertido en figura pública a través de YouTube, quien tiene 31 años menos. La pelea se desarrolló a lo largo de ocho asaltos de dos minutos cada uno, resultando en una victoria por decisión unánime para el influencer, ante un Iron Mike que pareció no estar al 100% de sus posibilidades físicas. Y las sospechas sobre un posible amaño tomaron protagonismo.

El ex campeón del mundo, Carl Froch, no tardó en manifestar sus dudas, asegurando que el combate parecía arreglado. El británico, que se retiró con un récord de 33 triunfos y sólo dos derrotas, remarcó: “Creo que Mike Tyson seguía un guión y estaba interpretando un papel y decía ‘no lances el puñetazo, no lances el gancho de izquierda’. El 100% del combate estaba guionado, porque Mike Tyson salió en el primer asalto y lanzó un par de golpes”.

Froch apostó a ofrecer, según su óptica, los detalles que lo llevaron a la conclusión de que la pelea estuvo estructurada y no tuvo un atisbo de espontaneidad. “En realidad, Mike nunca explotó con una combinación de golpes ni fue a por ellos. En ningún momento del combate. Parecía que estaba casi actuando, se colocaba en buenas posiciones de forma natural, haciendo golpes, deslizándose y rodando por debajo de él, y luego cuando estaba delante, incluso lanzaba media derecha, rodaba un golpe, se ponía delante de Jake Paul”, continuó con su desglose.

Además, Froch, de 47 años, arriesgó qué sucedería si se diera un enfrentamiento con el ex actor de la factoría Disney. “No sabría qué le golpeó. Si conectáramos, el combate acabaría en el primer minuto del primer asalto. No seguiría un guion. Estaría en el ring para hacer una cosa, y sería dejar inconsciente a Jake Paul, y ésa es la razón por la que no vendrá al Reino Unido”, concluyó.

El pugilista oriundo de Nottingham no fue el único que especuló con un guion prearmado para el combate del pasado 15 de noviembre. Sylvester Stallone, afamado autor y director que supo darle vida a Rocky Balboa, señaló algo similar. “Los negocios son los negocios. A veces tienes que hacer cosas que debes hacer, sacrificios por el bien de ayudar a tu familia... He conocido a este increíble atleta desde que tenía 19 años, y lo que vimos fue una de las actuaciones dignas de un Oscar más impresionantes de todos los tiempos”, opinó, lo que le valió una ácida réplica del vencedor de la contienda. “Si crees que no lo estaba intentando, culpa al Botox que nubla tu juicio”, le respondió con fiereza.

La empresa promotora de Paul, MVP, respondió rápidamente a las acusaciones mediante un comunicado. “Es ilógico y absurdo que MVP, en el debut de una esperanzadora sociedad a largo plazo con el mayor transmisor del mundo (Netflix)... siquiera considere una violación tan perversa de las reglas de la competencia”, subrayó la productora.