El fuerte comunicado de la productora de Jake Paul ante los rumores de que la pelea ante Mike Tyson estuvo arreglada

FEl castigo del influencer a Tyson (Kevin Jairaj-Imagn Images)

Jake Paul enfrenta una ola de controversia tras su victoria sobre el legendario Mike Tyson en un combate que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre. Most Valuable Promotions (MVP), la empresa liderada por el influencer junto a Nakisa Bidarian, que estuvo detrás de la organización del combate, debió responder a los rumores de que el combate fue manipulado para favorecer al joven boxeador.

El evento, llevado a cabo en el estadio AT&T en Arlington, Texas, se convirtió en un éxito rotundo con una recaudación de 18,1 millones de dólares (cerca de 17 millones de euros) y se transmitió a través de Netflix, alcanzando una audiencia de más de 108 millones de espectadores en directo a nivel mundial. Sin embargo, el desarrollo del evento provocó suspicacias a partir de la prestación del ex rey de los pesados, de 58 años. MVP debió salir al cruce ante estas acusaciones y las calificó como “ilógicas y absurdas”.

Las redes sociales se llenaron de especulaciones y sugerencias de que la pelea había sido planeada, circulando incluso un guion falso que fue desmentido rápidamente. Sin embargo, estas dudas persisten, especialmente tras la admisión de Paul de que él mismo ralentizó su ritmo durante los asaltos intermedios. Esa confesión incluso le puede causar problemas legales al vencedor. Así lo aseguró el abogado deportivo Dan Lust, quien explicó que la raíz del posible conflicto en Tribunales tiene raíz en que se espera que los boxeadores luchen con la intención de ganar, sin contenerse, aunque esto implique un daño significativo al adversario. Y en el medio se movieron millones de dólares en apuestas, que a juzgar por los dichos del YouTuber fueron manipuladas por su decisión en el ring

“Es ilógico y absurdo que MVP, en el debut de una esperanzadora sociedad a largo plazo con el mayor transmisor del mundo... siquiera considere una violación tan perversa de las reglas de la competencia”, subrayó la productora.

Las declaraciones de Bidarian en diferentes entrevistas también han sido categóricas en cuanto al desenlace del combate. “Ésta no es la primera vez que Jake Paul se enfrenta a un escepticismo infundado o una incredulidad absoluta como atleta profesional”, comentó. En un tono similar, destacó que el ex actor ha sido “injustamente atacado a lo largo de su carrera, y sus logros hablan por sí mismos”, insistiendo en que la integridad de la pelea se mantuvo intacta.

Es relevante señalar que Paul, de 27 años, logró imponerse a un Tyson quien mostró una actuación apática. La pelea, calificada por algunos como indebida, se llevó a cabo bajo las regulaciones del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR).

Mientras continúa este debate, los organizadores siguen defendiendo su postura. MVP ha destacado que ambos boxeadores actuaron “de buena fe, desempeñándose al máximo de sus capacidades con el objetivo de ganar la pelea”.

El espectáculo, que mostró a un Iron Mike sin la ferocidad de sus mejores tiempos y en muchos pasajes superado por el influencer, generó un sinfín de críticas del mundo del boxeo y hasta del show business. Óscar de la Hoya y Sylvester Stallone han cuestionado la autenticidad del enfrentamiento. Según comentó el exboxeador en declaraciones recientes, la pelea habría sido “guionada” y planeada para favorecer al influencer. “Creo que Tyson ciertamente se contuvo. Mira, yo soy un peleador, y puedo verlo”, expresó De la Hoya, añadiendo que Jake Paul buscó sumar una victoria más en su récord, pero sin enfrentarse a un rival real. “¿Quién será el siguiente? ¿Joe Biden?”, ironizó.

Por su parte, Stallone, conocido por su relación con el boxeo a través de su emblemático personaje de Rocky Balboa, también insinuó que el combate no fue legítimo. En redes sociales, el artista afirmó que la lucha había sido manipulada. “Los negocios son los negocios. A veces tienes que hacer sacrificios por el bien de ayudar a tu familia... He conocido a este increíble atleta desde que tenía 19 años, y lo que vimos fue una de las actuaciones dignas de un Oscar más impresionantes de todos los tiempos”, deslizó Stallone, sugiriendo que Mike Tyson no usó todo su potencial en el enfrentamiento.

Las declaraciones del actor no pasaron desapercibidas para Jake Paul, quien respondió a través del podcast de su hermano, Logan Paul. Visiblemente molesto, Jake contraatacó con un comentario mordaz: “Si crees que no lo estaba intentando, culpa al Botox que nubla tu juicio”.