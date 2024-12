Di María volvió a anotar un gol con el Benfica y tuvo un enorme gesto con una familia: el llanto que conmovió a todos

Gol de Di María y el gesto con una familia de hinchas que rompió en llanto

Por la fecha 12 de la Liga Portugal, el Benfica venció de visitante por 2-0 al Aucas con la participación directa de Ángel Di María. El Fideo convirtió el último gol del encuentro de penal para sellar el resultado y tuvo un enorme gesto con una familia al finalizar el encuentro.

El argentino vio que unos hinchas se encontraban en una de las tribunas con un cartel que rezaba “dame tu camiseta Di María”. El extremo se aproximó a los fanáticos y, sin dudarlo, les regaló su casaca. La familia no pudo contener su emoción y, lágrimas de por medio, se fundieron en un fuerte abrazo.

En los últimos cuatro partidos disputados con el club portugués, Di María acumula la notable cifra de seis goles, tres asistencias y cuatro premios al mejor jugador del partido (MVP), incluido el de esta jornada. Convirtió un doblete ante el Porto, hattrick y asistencia contra Estrela Amadora, dos asistencias por Champions League en la visita al Mónaco y el reciente gol contra Arouca.

Asimismo, en el reciente cruce por la Champions, el delantero se convirtió en la figura destacada en la victoria por 3-2 ante Monaco, en un partido emocionante de la fase de grupos de la máxima competición continental de Europa. El equipo de Portugal logró una espectacular remontada como visitante, aprovechando la expulsión de Singo en la segunda mitad, que dejó al conjunto local con un jugador menos.

Lo mejor del partido entre Benfica y Mónaco

El Fideo fue determinante en los minutos finales, donde contribuyó con dos asistencias clave que sellaron la remontada. Con estas acciones, el campeón del mundo en Qatar 2022, alcanzó un total de 41 asistencias en la historia del torneo, superando a Lionel Messi y quedando a una sola de igualar el récord de Cristiano Ronaldo.

En una reciente entrevista con Juan Pablo Varsky para Clank Media, el ex jugador Rosario Central se refirió a la comparación entre la Pulga y CR7: “Siempre dije que son los dos mejores que hubo en la historia. Pero siempre el mejor es Leo. No solo por los Balones de Oro, sino por la diferencia que le saca a CR7. Lo de Cristiano es trabajar y trabajar. Lo de Messi es talento puro, lo que Dios le dio. No se esfuerza por nada para ser el mejor. Cris siempre tuvo que querer más. Y al Enano lo ves y es como si jugara con sus amigos. Esa es la diferencia. Leo no tiene comparación con nadie”.

Continuando con su espectacular racha, el extremo viene de realizar una chilena inolvidable el pasado 24 de noviembre ante Estrela Amadora por la Copa de Portugal. A los cinco minutos del encuentro, enganchó la pelota en el aire con una pirueta para poner el marcador 2-0 de forma parcial.

Gol de Di Maria de chilena

Tras el cotejo, el rosarino utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje especial a su esposa, Jorgelina Cardoso, en la que compartió una reflexión sobre su trayectoria futbolística. “Te dije que me faltaban de chilena y de mitad de cancha. Ya está la chilena, falta solo uno ahora”, confesó el futbolista de 36 años. El mensaje estuvo acompañado de un emotivo “Te amo mi amor @jorgelinacardoso” y varios emojis de risa, mostrando su alegría no solo por el logro personal, sino también por poder compartir ese momento con su familia.