Bielsa volvió a hablar de la polémica que se generó en Uruguay tras las críticas de Luis Suárez: “Seriamente afecta mi autoridad”

Bielsa habló de la interna con los futbolistas uruguayos

La selección de Uruguay logró un valioso empate 1 a 1 en su visita a Brasil durante la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. Este resultado le permitió al combinado charrúa recuperar la segunda posición en la tabla de clasificación, en medio de un proceso de recuperación futbolística tras un periodo complicado para el equipo.

Uno de los temas candentes en la conferencia de prensa post partido fue la controversia generada por las críticas del delantero Luis Suárez. El delantero del Inter Miami había expresado su desacuerdo con la gestión del entrenador Marcelo Bielsa, afirmando que El Loco “separó al grupo” y creó un ambiente tenso dentro del vestuario. Estos comentarios causaron un cimbronazo en el entorno del equipo, coincidiendo con su retiro de la selección.

El conflicto trascendió las canchas y generó un debate sobre el liderazgo del técnico argentino. En su momento, el entrenador reconoció que su autoridad había sido cuestionada, especialmente tras una ajustada derrota ante Perú. Ahora, añadió: “Como voy a ignorar yo que sucedieron cosas que afectan mi autoridad, seriamente la afectan, pero yo ya hablé sobre ese tema”, confesó Bielsa.

“Esos episodios afectaron mi autoridad y sería necio que yo dijera lo contrario. Cualquier entrenador que haya pasado por lo que yo pasé vería seriamente afectada su autoridad”, consideró.

En esa línea, el técnico fue consultado acerca de sus pensamientos sobre dejar la selección uruguaya tras el conflicto con el Pistolero. Bielsa, fiel a su estilo directo, dijo: “Una pregunta como la que me hace, obviamente, no se la contestaría a usted si fuera en un sentido o en el otro. Me manejaría informando lo que tengo que informar, que no es el caso”. Además, aclaró su posición:“Los entrenadores no dicen voy a continuar, sino que continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan”, dijo.

Marcelo Bielsa, en la mirada crítica de Luis Suárez. - Crédito: AFP

Respecto al duelo contra Brasil, el experimentado DT analizó el rendimiento del equipo y el contexto del partido. “Se jugó demasiado cerca de nuestro arco. La pelota estuvo en un porcentaje alto a favor de Brasil. Es muy difícil conseguir que un rival que nos dominó y que tiene jugadores desequilibrantes haya convertido solo un gol y a eso le doy valor”, destacó el entrenador.

“La actuación defensiva del equipo fue buena. También le doy valor que estando lejos del arco rival pudimos convertir y estar cerca de generar situaciones de gol”, agregó.

Finalmente, con respecto a las actuaciones del equipo en las Eliminatorias, en la que son segundos a cinco puntos del líder Argentina, remarcó: “Los números no son los que podríamos haber esperado, pero hay atenuantes. Los partidos con Paraguay y Venezuela los afrontamos con las bajas de 15 jugadores que habitualmente son convocados”.

“El partido con Paraguay fue plano y el partido con Ecuador hicimos méritos como para conseguir algo más, sobre todo en el primer tiempo con Ecuador, recobramos parte de nuestro estilo. El partido con Colombia fue muy importante, merecimos ganarlo. El de hoy tiene su mérito”, concluyó Bielsa.