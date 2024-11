Entrevista a Jorge Fossati: el presente de Perú, cómo se juega contra Messi y elogios para Bielsa y Scaloni

Jorge Fossati se prepara enfrentar a la Argentina con la selección de Perú

La selección argentina y su par de Perú se verán las caras esta noche en La Bombonera para cerrar el año futbolístico. Se enfrentarán por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Albiceleste con una victoria podría quedar más cerca de sellar su clasificación, mientras que al elenco incaico no le alcanzará con pegar el batacazo en el estadio de Boca, sino que deberá hacer una buena cantidad de puntos en las seis fechas restantes que se jugarán en el 2025 para soñar con participar en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Es inevitable proyectarse y sacar cuentas. En ese sentido, no es el ideal de puntos lo que conseguimos hasta ahora, pero tampoco es malo, y seguimos teniendo la esperanza y la convicción de que vamos a lograr la clasificación al mundial, porque si no tendríamos esa mentalidad, ya hubiéramos dado un paso al costado”, asegura Jorge Fossati, conductor del seleccionado peruano.

El uruguayo, de 71 años, asumió el cargo en enero pasado. En casi un año de gestión, comandó a Perú en la última Copa América, donde quedó eliminado en fase de grupos. Además, tuvo que enfrentar a rivales muy complicados en estas Eliminatorias. “Entendemos que desde nuestra realidad se ha mejorado y se hizo un equipo competitivo, juegue quien juegue, y eso quedó demostrado en las clasificatorias, en los encuentros contra Colombia, con Ecuador en Quito y frente a Uruguay de local. Uno quisiera que los resultados fueran mejores, pero tampoco son malos, excepto el segundo tiempo contra Brasil”, recalca el ex arquero. que ganó cuatro títulos con Peñarol, Olimpia de Paraguay y Rosario Central, logrando el ascenso en 1986.

Fossati dando indicaciones durante un partido de Perú

Una vez retirado, allá por el inicio de 1990, se mantuvo ligado al fútbol a partir de la dirección técnica, y se curtió entre el fútbol sudamericano y árabe. Entre sus mayores éxitos se destacan un tercer lugar con la selección uruguaya en la Copa América 04, y la Copa Sudamericana y Recopa en 2009 con la Liga de Quito. En sus dos décadas que lleva como DT, se puso el buzo de clubes importantes como Peñarol (Uruguay), Liga de Quito (Ecuador), Inter de Porto Alegre (Brasil), Colón de Santa Fe y Cerro Porteño (Paraguay). También, tuvo un paso por la selección de Uruguay, donde logró pelear la clasificación y obtener el medio cupo de ‘repechaje’ a Alemania 2006. En la repesca, perdió por penales contra Australia y quedó eliminado.

“No hay un sistema mágico. A veces dramatizamos demasiado con esto de los sistemas de juego. El sistema no es lo más importante, sino la idea. Nunca voy a priorizar un esquema rígido porque lo que importa es la idea”, sentencia el oriundo de Tacuarembó.

Su buen manejo de grupo y su inteligencia como estratega lo llevaron al fútbol árabe, donde atravesó su mejor momento como DT al ganar la Liga de Campeones de Asia. En medio oriente, arrancó en el Al-Sadd de Qatar. Luego, asumió un compromiso con la selección de ese país. En el 2010, dirigió al Al-Shabab y después regresó al Al-Sadd por dos temporadas. En el 2015, fichó por Al-Rayyan y nuevamente tomó la selección qatarí hasta el 2017. Después, pasó por el Al-Ahli para luego volver a su país para comandar a River Plate y a Danubio, previo a arribar a Universitario de Perú.

En un mano a mano con Infobae, en vísperas al cruce contra la Argentina, el Nono Fosatti se refirió a sus entrenadores referentes y nombró, entre otros, a Sergio Markarián, con quién empezó a dar sus primeros pasos. Además, habló de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, siendo dos de los estilos de juego que más admira, y defendió a Marcelo Bielsa cuando fue técnico de la Albiceleste entre 1998 y 2004. “Me gustaba mucho el Bielsa que todos los argentinos denostaban. Lo que pasa es que le ganaron de casualidad un par de partidos y los argentinos lo mataron. Por ahí, ahora se dan cuenta de que es un gran entrenador y lo elogian (risas)”, asegura de manera irónica el orientador del seleccionado incaico.

El entrenador uruguayo está buscando la mejor versión de Perú, en su objetivo de clasificar al Mundial (Foto REUTERS/Adriano Machado)

- ¿Qué balance hace de casi un año en la selección de Perú?

- Es bueno desde el punto de vista futbolístico en lo que respecta a nuestra idea que es de lo único que hablamos, desde enero hasta la fecha. Al equipo lo hemos visto fortalecido en los partidos de fechas FIFA y en la Copa América, y ahora en las Eliminatorias Sudamericanas. Lo vimos fortalecido, excepto el segundo tiempo contra Brasil, donde lo veníamos llevando muy bien, pero un fallo arbitral inducido por el VAR, no sabemos bien por qué, lo hizo cambiar de opinión al árbitro porque había visto lo que pasó, y eso pudo haber sido uno de los motivos del bajo nivel. No es una excusa, pero hablando del rendimiento no puedo decir que el segundo tiempo contra Brasil haga parte de esa mejora. Pero sí, se ha demostrado en el resto de los partidos que el equipo viene fortaleciéndose, a pesar de que tuvimos que lidiar con figuras importantes desde que tomamos el equipo, producto de algunos lesionados que no pudieron recuperarse.

- ¿Por qué motivo?

- Esto se debe a una temporada irregular en cuanto a que la situación profesional en sus clubes, que no les permitió en algunos casos hacer una pretemporada normal, con idas y vueltas. En ese sentido, no hemos ligado muy bien. Pero aun así, entendemos que desde nuestra realidad se ha mejorado y se hizo un equipo competitivo, juegue quien juegue, y eso quedó demostrado en las clasificatorias, en los encuentros contra Colombia, con Ecuador en Quito y frente a Uruguay en Perú. Uno quisiera que los resultados fueran mejores, pero tampoco son malos, excepto el segundo tiempo contra Brasil. Pero en términos generales, reconociendo nuestra realidad, los resultados no son malos, pero tampoco lo bueno que quisiéramos.

- Se viene la selección argentina, la campeona del Mundo y de América. ¿Cómo se prepara un partido de este calibre?

- Hay equipos más fuertes y otros menos fuertes. Hubo eliminatorias para los argentinos y nosotros (el resto de Sudamérica) con partidos más previsibles. En esa época, decíamos que había equipos un poco más accesibles. Hoy esos equipos no los veo, ni mirado desde la perspectiva de Perú, ni de nadie. Repito, hay equipos más fuertes y otros menos fuertes. Y entre los menos fuerte estamos nosotros (Perú). Argentina es uno de los más fuertes por ser el vigente campeón del Mundo y de América.

- ¿Se planea una estrategia distinta con Lionel Messi o sin él en cancha?

- No soy de cambiar por completo la estrategia, pero sí en parte, aunque no sustancialmente, juguemos contra quien juguemos. Trato siempre de reforzar lo que normalmente le venimos pidiendo a nuestro equipo. Después, no es que desconozca quién es Messi, pero creo que si sería como un desconocimiento preocuparme por un solo jugador y olvidarme de todas las otras opciones que tiene Argentina.

Fossati encabezando una práctica del combinado incaico

- ¿Qué le falta a la selección de Perú para llegar al nivel que pretende como entrenador?

- Creo que el nivel al que hemos llegado es bueno, es muy parecido a lo que yo quiero, de acuerdo a las circunstancias. Uno tiene que ver cuál es su realidad y lo que pretende. En ese sentido, está en los niveles que pensaba que podía estar, y si me decís que le falta al equipo, es más gol. Porque desde la última Copa América lo venimos sufriendo y nos cuesta mucho convertir, eso hace que los partidos se pongan más complejos.

- ¿Qué objetivo se propuso ni bien tomó el cargo de entrenador?

- Potenciar a Perú como equipo. No es un momento para estar saliendo a los partidos buscando potenciar las individualidades y plantearlos desde la individualidad, sino como juego colectivo. Eso se está consiguiendo. Tenemos un equipo fuerte, pero no de los más fuertes, aunque es competitivo. Jugamos contra Colombia, que para mí es una de los mejores de América, contra Ecuador en Quito, frente a Uruguay en Perú y ante Brasil. Todas estas selecciones son del primer grupo, digamos. Pero salvo ese tiempo contra Brasil, luego hicimos partidos parejos.

- A partir de ahora, ¿cuál es la meta que se propone?

- A través de potenciar al equipo, la idea es cumplir la meta de clasificar al Mundial 2026. No estamos acá para hacer un trabajo de cara al 2030, sino que fuimos contratados con la gran ilusión de llegar al mundial 2026, y hemos asumido con esa responsabilidad, de que el equipo fuera creciendo. Si fuera por frases hechas, vamos arriba y ya está. Hay un camino a recorrer y lo estamos recorriendo. Vamos bien en cuanto al rendimiento del equipo. Después, está el déficit de que aparezca el gol más fácil, pero bueno, vamos partido a partido y la gran meta es la clasificación.

- ¿Con esa intención de cumplir la meta de clasificar al próximo Mundial, sacaron la cuenta en el cuerpo técnico de cuantos puntos necesitan para estar en Estados Unidos, México y Canadá?

- Es inevitable proyectarse y sacar cuentas, y en ese sentido, no es el ideal de puntos lo que conseguimos hasta ahora, pero tampoco es malo y seguimos teniendo la esperanza y la convicción de que sí vamos a lograr la clasificación al Mundial, porque si no tendríamos esa mentalidad, ya hubiéramos dado un paso al costado.

Fossati elogió el trabajo de Bielsa y Scaloni en la selección argentina

- ¿Su esquema favorito es con una línea de cinco defensores?

- Es un esquema que me gusta. No creo en los sistemas como se nombran. Es para darle una idea a la gente como van a estar parados en algún momento del partido. Cualquier técnico que te diga “juego de esta manera”, te miente. Uno tiene que hacer el ejercicio de cortar el partido como si fuera una tomografía y vas a ver que los entrenadores te estamos mintiendo, porque la figura táctica por momentos es la que se supone que el DT va a hacer, pero en otros, cambia. Es muy relativo, pero mi sistema original y el que más me gusta, que no significa que sea mágico ni pueda cambiar es un 3-5-2.

- ¿Utiliza ese esquema en base a los jugadores que tiene o usa ese esquema sin importar los futbolistas que integran el plantel?

- No, no hay un sistema mágico. A veces dramatizamos demasiado con esto de los sistemas. Para mí, el sistema no es lo más importante, sino la idea. Dramatizamos si un jugador juega diez metros más para adelante o para atrás. Ahora, si mandamos al arquero a jugar de extremo, considero que es una locura. Variar la posición de un jugador dentro de un sector y cambiar por detalles significa que es porque tenes un jugador que se auto limita o no le sobra la capacidad para adaptarse. En un club, tenes un plantel limitado y no todos están a la orden del día. A veces, también lo podes hacer en una selección. Por ejemplo en Uruguay jugaba por momentos 4-3-3 y en otros, 4-2-3-1. Eso se debe a que había determinados jugadores que quería tenerlos adentro de la cancha y lo fui acomodando, ya que era para el bien del equipo. Nunca voy a priorizar un esquema rígido porque lo que importa es la idea.

- ¿Cuál es el entrenador que más le gusta hoy en día? ¿Quién fue su máximo referente?

- Tuve muchos buenos entrenadores durante 20 años como jugador y en distintas partes de América, de distintas nacionalidades. Algunos me dejaron aspectos desde adentro de la cancha y otros desde afuera. Algunos me dejaron la enseñanza de psicología de grupo, y otros de tácticas y estrategias. Tuve a Sergio Markarián como entrenador y estuve trabajando junto a él porque se venía para Perú, dejando River Plate uruguayo, y yo llegué para sucederlo; estuvimos un mes trabajando juntos. Siempre lo tuve como futbolista, una persona muy estudiosa y capaz. Puede ser uno de mis máximos referentes, pero estaría siendo injusto con otros que me han dejado muchas cosas. Hay estilos que me gustan más que otros.

- ¿Cómo cuáles?

- Tanto Pep Guardiola como Carlo Ancelotti siguen demostrando su enorme capacidad. A mí el Guardiola que me maravillaba era el del Barcelona, equipo al cual tuve que enfrentar en un mundial de clubes, yo dirigiendo Al Saad de Qatar. Esa maravilla que hizo con Barcelona será por el plantel de jugadores que tenía, y aquel equipo no existió nunca más. Sigue siendo un grandísimo entrenador hoy en el Manchester City, antes pasó en el Bayer Múnich, pero podés ser un gran técnico y se ve poco de acuerdo a las armas con las que disponés, ¿no? Me parece que hay grandes entrenadores en grandes partes del mundo. Hoy, el entrenador está cada vez más capacitado, y el que logra el equilibrio entre lo que es el entrenador de siempre y el tecnológico, que usa la tecnología pero no que la tecnología lo usa a él, el que siga pensando y recibiendo información y creyendo en su capacidad e intuición, su percepción, me parece que debería estar entre los mejores entrenadores de la actualidad.

- ¿Marcelo Bielsa es un ejemplo de esto?

- Me gustaba mucho la idea de Bielsa de aquella selección argentina. Lo que pasa es que le ganaron de casualidad un par de partidos y los argentinos lo mataron. Yo a veces digo “como la gente no tiene memoria” porque me acuerdo bien y yo lo defendía a brazo partido. Me encantaba lo que hacía, pero yo te diría que aquello era más completo que lo de hoy.

- ¿Hoy atraviesa en Uruguay lo que vivió en su momento en la Argentina, donde cierta parte del pueblo lo quería o otra lo defenestra?

- No sé lo que pasa hoy en mi país, soy entrenador de la selección peruana, y no hablo de técnicos de otro lado por más que sea en Uruguay. No me corresponde. Yo hablo de lo que veo adentro de la cancha. El Bielsa original de aquella época me gustaba y mucho.

- ¿Lo sorprende la carrera que está llevando adelante Lionel Scaloni como entrenador?

- Sí, la verdad que sí. Me parece maravilloso lo que ha hecho. Tienes muchas armas y las sabe utilizar bien. En el último Mundial, la selección argentina no empezó para nada bien, en cuanto al primer partido que perdió, más allá del resultado final. Prácticamente hasta semifinales, no vi una Argentina candidata a nada, la iban salvando algunas individualidades. Al final, consiguió ensamblar un equipo, un funcionamiento y eso lo sigue demostrando después de ser campeón del mundo. Me parece que no es un mérito menor conservar el hambre de gloria, y uno como conductor el poder lograr que tus jugadores conserven ese hambre de gloria. Es un gran mérito de Scaloni, de Pablo Aimar, Walter Samuel, los integrantes del cuerpo técnico. No sé si en las clasificatorias anteriores para Qatar 2022 no estuvo respaldado por César Luis Menotti, que me imagino que lo ayudó y lo marcó por ser el Flaco Menotti. Él estaba como director de selecciones nacionales y me los imagino teniendo largas noches de charlas.

- ¿Coincidió con Menotti en Rosario Central?

- No. Cuando vuelvo a Uruguay, él estaba en Peñarol. Terminó mi carrera como jugador y precisamente César se va de Peñarol y me llaman para trabajar en las divisiones inferiores de ese club. Ahí empecé mi carrera como entrenador, cuando el a se va de Peñarol. Pero sin ninguna duda fue uno de los grandes entrenadores que tuvo América, junto con Carlos Bilardo, ambos con distintos estilos. No se pueden dejar en el olvido lo que hicieron hace muchos años como técnicos de la selección argentina.