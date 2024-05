Mike Tyson tuvo que ser atendido de urgencia en la llegada de un vuelo en Los Ángeles

Mike Tyson tuvo que ser atendido de urgencia en un vuelo

En las últimas horas, una noticia repercutió en el ambiente del boxeo. Mike Tyson tuvo que ser atendido de urgencia en la llegada de un vuelo a Los Ángeles, proveniente de Miami. “Tuvo náuseas y mareos debido a una úlcera que le brotó 30 minutos antes del aterrizaje. Agradece al personal médico que estuvo allí para ayudarlo”, indicó el comunicado al que tuvo acceso el medio New York Post de parte de los representantes del mítico boxeador.

Los primeros detalles de lo sucedido fueron reconstruidos por el medio In Touch Weekly, quienes remarcaron como que el ex campeón mundial de peso completo tuvo un “susto médico” a bordo.

Según una fuente del citado portal, “Mike tuvo algún tipo de emergencia médica en el avión y los paramédicos abordaron. Antes de que llegaran los paramédicos, el vuelo emitió un anuncio pidiendo un médico; el mensaje apareció incluso en las pantallas de todos”, dijo el reporte al que accedió el medio estadounidense.

Por la atención de los médicos a Tyson, el vuelo 1815 de American Airlines que se trasladó de la costa Este a la Oeste mantuvo retenido a los pasajeros durante 23 minutos en el avión antes que pudieran dejar la aeronave. “Estaba en primera clase, pero nosotros estábamos en la fila de salida y la azafata hablaba mucho. Nos pidieron que nos quedáramos en el avión y aterrizaron para que los paramédicos pudieran entrar”, dijo una fuente.

Tyson volverá a subirse a un ring para enfrentarse al youtuber Jake Paul

“Dijo algo como ‘Él es un pasajero muy importante, así que queremos asegurarnos de que esté bien’. Sabía que era él, pero pronuncié las palabras ‘Mike Tyson’ y ella asintió con la cabeza”, repitió la persona que brindó su testimonio al medio, sin mencionar su nombre.

Esta situación, que tiene al histórico ex pugilista de los EEUU como protagonista, sucedió a pocas semanas de volver a verlo arriba del ring en una pelea exhibición frente al youtuber Jake Paul el próximo 20 de julio en el AT&T Stadium, estadio de los Dallas Cowboys de la NFL ubicado en Arlington, Texas. Otro testigo del hecho expresó que la salida del vuelo desde Miami se retrasó, ya que tenía horario de salida a las 17.10 (local) y se demoró más de una hora para que los pasajeros puedan embarcar al avión (18.30)

Iron Mike, quien se retiró del boxeo profesional con un registro de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts, fue una figura destacada dentro del cuadrilátero, conocido por su destreza y poderío. Sin embargo, el ex campeón de peso pesado admitió recientemente que su condición física no es la ideal: “Mi cuerpo está como una mierda en este momento. Me duele”, expresó el ex púgil en la conferencia de prensa, evidenciando los efectos del tiempo y la inactividad en su preparación para esta singular contienda.

De cara a lo que será su regreso al ring, Tyson logró cambiar una regla importante antes del enfrentamiento contra el joven influencer, 30 años menor que el boxeador. Inicialmente, los asaltos del combate que será transmitido por una reconocida plataforma de streaming estaban planificados según el formato tradicional de tres minutos, pero eso cambió y se estableció que cada round durará dos minutos.

“Quería rounds más cortos para tener más acción”, explicó Tyson, revelando su deseo de maximizar la intensidad del combate. “Si tenemos asaltos más cortos, pelearemos más y habrá más acción”, agregó. Con esta modificación, el ex campeón de los pesados busca adaptarse mejor a sus capacidades físicas actuales, considerando que su retiro del boxeo se produjo hace casi dos décadas, en 2005, después de perder ante Kevin McBride.