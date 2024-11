La sentencia del nuevo entrenador de la Roma sobre el caso Dybala: “Haré lo que quiera”

Dybala podría verse afectado de manera positiva con la llegada de Ranieri al banco de la Roma (REUTERS/Ciro De Luca)

Luego de la sustitución del ex director técnico Ivan Juric, la Roma oficializó la llegada al banquillo de Claudio Ranieri hasta el final de temporada. Será la tercera vez que el entrenador italiano se haga cargo del equipo de la capital italiana. En una de sus primeras conferencias, el flamante DT dejó unas palabras acerca de cómo utilizará a Paulo Dybala.

“¿El caso Dybala? Fue lo primero que le dije al presidente: haré lo que quiera. No me interesan cláusulas ni cosas así. La última vez que un presidente me dijo que un jugador no podía ser usado, lo hice jugar y me fui. Ya sabes cómo soy, le hablo a la cara a Dybala, enseguida dije que elijo a quién quiero y él (Ghisolfi) dijo bueno…”, comentó al respecto Ranieri.

“No me importa el contrato que tenga Dybala, si quiero que juegue, jugará. Paulo está en otra categoría, hace la diferencia. Vamos a jugar cada tres días y tengo dudas de si podrá jugar siempre, pero yo lo dejaría jugar 90 minutos en cada partido… si puede hacerlo, no lo sacaré”, dijo Ranieri.

Las declaraciones vienen a raíz del contrato de la Joya. El cordobés podría activarse su cláusula de renovación automática con su actual club. Este contrato, vigente hasta mediados de 2025, estipula que la renovación se concreta si el jugador participa al menos 45 minutos en el 55% de los partidos de la temporada. Aunque esta condición no se había cumplido previamente, las circunstancias actuales sugieren que podría materializarse. Este último año de acuerdo le reportaría al argentino 7,5 millones de euros, más dos millones adicionales posibles en variables.

Paulo Dybala en un partido de la Europa League ante Athletic Bilbao (REUTERS/Ciro De Luca)

Además, el nuevo entrenador de los Lobos se refirió a la posibilidad de que el ex Instituto comparta minutos con su compatriota Matías Soulé: “Creo que pueden jugar juntos pero el equipo es una cuestión de equilibrio. No puedo prometerles esto porque si no lo siento entonces no lo haré”.

Debido a los pocos minutos que acumuló con su ex entrenador, Lionel Scaloni decidió dejar fuera de la lista de convocados a Paulo Dybala de la reciente fecha FIFA, en la que la selección argentina perdió contra Paraguay de visitante por 2-1 y debe recibir a Perú en la Bombonera el próximo martes a las 21 horas.

Leandro Paredes vive una etapa de incertidumbre respecto a su futuro en su actual equipo. Durante la gestión de Juric, el mediocampista perdió protagonismo y pasó a ocupar un lugar habitual en el banco de suplentes. Esta situación alimentó rumores sobre una posible salida en el mercado de pases de enero, con el interés de Boca Juniors, que sueña con contar con él para el Mundial de Clubes 2025.

Paulo Dybala y Leandro Paredes en la Roma (REUTERS/Alberto Lingria)

Sin embargo, la llegada de Claudio Ranieri como técnico podría cambiar el panorama. Con el nuevo entrenador, el ex Juventus y PSG tendría mayores oportunidades en el equipo, lo que podría llevarlo a reconsiderar su permanencia. Al igual que Paulo Dybala, su contrato con el club italiano está vigente hasta el 30 de junio de 2025.

El volante surgido del Xeneize dialogó sobre la posibilidad de disputar el nuevo certamen que involucra a los mejores equipos del mundo: “Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes, siempre la competición es espectacular, pero mucho no puedo decir. Tengo que vivir mi carrera día a día”.

Sin embargo, reveló que su sueño de volver al club de la Ribera continúa vigente: “No le prometí nada a Román, él fue muy claro conmigo y yo también. Ni yo voy a empujar para ir, ni él me va a llamar para volver. Sabemos que el fútbol es así, vamos viendo cómo se van dando las cosas y, cuando se tenga que dar, se dará. No tengo dudas de que se dará. Mis ganas siempre son de querer volver”, afirmó hace un tiempo.