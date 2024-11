El gesto de Valentina Cervantes con Enzo Fernández tras la separación que llamó la atención en las redes

Imagen de archivo: Enzo Fernández y Valentina Cervantes cuando todavía eran pareja

Valentina Cervantes y Enzo Fernández sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse en el aeropuerto de Ezeiza, a pesar de haber anunciado su separación hace unas semanas. La modelo viajó a Buenos Aires con sus hijos, Olivia y Benjamín, tras la decisión de la pareja de “tomar distancia”. Sin embargo, el reciente gesto de Valentina al recibir a Enzo, quien regresó a Argentina para jugar con la selección en las eliminatorias sudamericanas, ha despertado elogios en redes sociales.

El anuncio de la separación fue hecho por ambos a través de redes sociales, donde explicaron que la decisión fue tomada de manera pacífica. Según informaciones del programa LAM (América), la iniciativa de separarse provino de Enzo, quien expresó su deseo de “hacer su vida solo”. A pesar de esto, Valentina dejó claro que no hay conflictos entre ellos, pidiendo que no se creen “guerras donde no las hay”.

En una entrevista reciente, Valentina mencionó que tenían asuntos pendientes por resolver, los cuales esperaban discutir durante la visita de Enzo a Argentina. Además, la modelo expresó su intención de quedarse en el país, donde ha firmado un contrato con la agencia de influencers Multitalent. Esta decisión parece indicar que su permanencia en Argentina podría ser más prolongada de lo que se pensaba inicialmente.

“Yo calculo que lo que él sentía era algo que tenía como sentimiento hace tiempo. Y es normal. Y yo también lo acepté, porque te puede pasar como me pudo haber pasado a mi. La verdad que no lo veía venir. Me sorprendió pero también lo acepté porque lo quiero y porque es el papá de mis hijos”, argumentó sobre la decisión de Fernández.

La imagen de Valentina Cervantes junto a sus hijos en Ezeiza

El reencuentro en el aeropuerto fue documentado por una usuaria de la plataforma X, quien compartió una foto junto a Valentina en la puerta de arribos. Este gesto ha sido interpretado por muchos como una señal de que la relación entre ambos podría estar en mejores términos de lo que se había especulado.

Enzo, por su parte, compartió en sus historias de Instagram una emotiva imagen en blanco y negro junto a sus hijos, mostrando el cariño que los une. La separación llegó en un momento complicado para el futbolista que fue titular anoche contra Paraguay, quien perdió su puesto en el Chelsea y enfrenta críticas de los hinchas, especialmente después de que el club inglés pagara 120 millones de euros por su pase desde el Benfica en enero de 2023.

A pesar de las teorías que circulan en redes sociales sobre su separación, la pareja ha demostrado que mantienen una buena relación, lo que ha dado esperanzas a sus seguidores de una posible reconciliación en el futuro. Valentina ha expresado que la separación no es definitiva y que “capaz en diez años me ven de nuevo con Enzo”, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro más allá de lo inmediato.

La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la pareja, especialmente considerando que Enzo deberá regresar a Londres tras los partidos con la Selección, que este martes cumplirá con el segundo compromiso frente a Perú (en cancha de Boca Juniors) por la Fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Mientras tanto, Valentina parece enfocada en su carrera en Argentina, lo que podría influir en las decisiones que ambos tomen respecto a su relación y la crianza de sus hijos.

La tierna foto que compartió Enzo Fernández tras su regreso al país