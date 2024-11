El lado íntimo de Diego Milito: del día que Messi cuidó a sus hijos a la charla técnica del Inter a la que llegó tarde por ver a Racing

Diego Milito en Libero

Diego Milito puso en riesgo su idolatría cuando se postuló como candidato a presidente de Racing. El ex delantero que conquistó los títulos del 2001 y 2014; y tiene una calle con su nombre en las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda competirá contra el oficialismo por el cargo que dejará vacante Víctor Blanco (conformará la lista del oficialismo como vicepresidente).

El ex goleador participó del tradicional Líbero Vs de TyC Sports, en donde repasó su carrera y dejó en claro varios conceptos en relación al proyecto que quiere llevar adelante en la entidad bonaerense. Tras aclarar que Fernando Marín no está detrás de sus ideas y desmentir que Guillermo Barros Schelotto será su entrenador en caso que los socios lo elijan, el Príncipe se refirió al presente de la Academia y confesó que trabajará para renovarle el vínculo a Juanfer Quintero. “Ojalá que pueda continuar. Tiene una gran jerarquía y es necesario que siga. Para mí es el mejor jugador del fútbol argentino. Siempre quiero que los buenos futbolistas sigan en Racing. Hoy en día, Racing es el mejor equipo del país”, subrayó.

Durante la extensa entrevista, el ex atacante que supo brillar en Europa también recordó la primera vez que pisó el Presidente Perón. “En las Infantiles siempre jugábamos en la cancha auxiliar y nos quedábamos en los quinchos comiendo asado. Rogábamos que Racing juegue de local para ingresar a la platea de mujeres con el carnet de jugador; pero siempre tengo presente la primer vez que pisé el césped. Fuimos a entrenar previo a un viaje y me quedé paralizado mirando toda la cancha. Soñaba en poder jugar en ese estadio”, reveló. Y de inmediato continuó con una anécdota muy curiosa sobre su paso en el Inter de Milán: “Una vez llegué tarde a una charla técnica, porque me quedé mirando a Racing. Fue en el 2014, en un partido contra Belgrano que el Chino Saja hizo un gol de penal. Dije que había tenido un percance en el baño y tuve que pagar una multa; pero los argentinos sabían que estaba con la computadora viendo a Racing”.

De gran paso por el Genoa y Zaragoza, Milito advirtió que en dos ocasiones estuvo cerca de firmar con el Real Madrid. Fue en la época en la que también fue convocado por el Coco Basile y Maradona para que integrara la Copa América del 2007 en Venezuela y el Mundial que organizó Sudáfrica en 2010. Con la camiseta albiceleste fue compañero de Lionel Messi, a quien visitó recientemente en el Inter Miami y vivió un episodio particular. “¿Qué puede decir de Lionel? Es, junto a Diego, el mejor de la historia; y siempre rescato el aspecto humano. Ha tenido gestos hermosos para con mis hijos. Hace poco lo fui a ver al predio en Estados Unidos y en un momento fui a saludar a Scaloni, Aimar, Ayala y Samuel, con quienes también tengo una gran relación. Y Leo se quedó cuidando a mis hijos, se puso a hablar con ellos y eso marca lo que es como persona”, sentenció.

En la charla también recordó el día que el Pibe de Oro le regaló uno de sus aros para su cumpleaños (luego de la victoria ante Nigeria en la Copa del Mundo de Sudáfrica), destacó el trabajo de Gustavo Costas en la Copa Sudamericana, al afirmar que conformó “un equipo que juega con el corazón” y que el gol que más gritó en su vida fue el que le convirtió a Colón de Santa Fe que le permitió a Racing evitar la Promoción. “Mostaza me dijo que si no ganábamos ese partido, probablemente se tuviera que haber ido y no se hubiera concretado el campeonato en el semestre que siguió”.