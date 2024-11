La decisión de la Roma que puede complicar el sueño de Boca de repatriar a Leandro Paredes para el Mundial de Clubes

El futuro de Leandro Paredes en la Roma (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Cuando el fuego de la ilusión de los hinchas de Boca Juniors por volver a ver a Leandro Paredes con la casaca azul y oro se avivaba día a día, la Roma tomó una drástica decisión que podría cambiar los planes de Juan Román Riquelme. La Loba cayó en el estadio Olímpico por 3 a 2 frente al Bologna, en un encuentro en el que el argentino no formó parte del partido, ya que no cuenta para el director técnico Ivan Juric. Asimismo, también contó con una polémica exclusión de Paulo Dybala en la convocatoria, que tiene detrás un llamativo motivo.

El mediocampista no tiene rodaje con el entrenador croata y solo sumó 282 minutos en la actual temporada (solo 10 en los últimos siete encuentros), repartidos en ocho partidos entre la Serie A y la UEFA Europa League. A raíz de esto, “la posibilidad de que el campeón del mundo arme las valijas y retorne a la Bombonera para jugar el Súper Mundial de Clubes de 2025 empezó a calar con fuerza entre los hinchas xeneizes.

Sin embargo, después de una racha de malos resultados, la dirigencia de la institución tomó la decisión de relegar de su cargo a Juric. De esta manera, el ex estratega del Torino se marcha de la Roma con un saldo de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas en 12 partidos dirigidos. Su destitución podría trastocar los planes del Consejo de Fútbol, que según confiaron fuentes cercanas a Infobae, no iban a taladrarle el teléfono con mensajes, sino más bien todo lo contrario.

El delicado momento de Paulo Dybala y Leandro Paredes en la Roma (REUTERS/Alberto Lingria)

Al mismo tiempo, otra de las polémicas que rodeaban al ahora ex director técnico de la Roma se relacionaban con el presente de Dybala. Al igual que Paredes, la Joya era una pieza prescindible en los planes del croata y no era una fija en sus alineaciones. Sin embargo, tomó la drástica decisión de no convocarlo contra el Bologna, en algo que tomó por sorpresa al propio jugador y al resto del plantel. “Al tener tantas lesiones, a veces siente molestias que no lo dejan en paz. No son lesiones reales. Lo intentó ayer pero no se siente capaz”, explicó Juric.

Según informaron varios medios italianos, como La Gazzetta dello Sport, esto fue completamente desmentido por el entorno del jugador. No obstante, la disyuntiva tendría índoles referentes a la situación contractual del argentino. A raíz de los reportes, Dybala tendría una cláusula en su contrato que le permitiría renovar automáticamente por una temporada más, en caso de que el 55% de los encuentros que dispute superen al menos los 45 minutos jugados en un período de tres años.

A estos problemas, se suma la tensa relación que se está viviendo en el estadio tras el despido de Daniele De Rossi hace algunos meses, donde los hinchas de la Loba apuntaron contra la dirigencia. De hecho, en el último encuentro se vio una serie de banderas que los señalaban como los culpables del presente del equipo. El nuevo director técnico que pica en punta para hacerse cargo es Roberto Mancini, que viene de dirigir a la Selección de Italia.

De esta manera, los dichos de Paredes sobre que “Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes, siempre la competición es espectacular, pero mucho no puedo decir. Tengo que vivir mi carrera día a día”, se enaltecen frente a las expectativas de Boca. El 5 de la selección argentina vence contrato el 30 de junio de 2025, por lo que a partir de enero puede comenzar a negociar con otro equipo en caso de que no renueve con la Roma.

Pero, en este nuevo panorama que se le presentará con un nuevo mandamás al mando del vestuario de la Loba y a la espera del nacimiento de su hijo, la decisión de regresar a la Argentina quedará en stand-by. “No le prometí nada a Román, él fue muy claro conmigo, yo también. Ni yo voy a empujar para ir, ni él me va a llamar para volver. Sabemos que el fútbol es así, vamos viendo cómo se van dando las cosas y, cuando se tenga que dar, se dará. No tengo dudas de que se dará. Mis ganas siempre son de querer volver”, afirmó hace un tiempo. Aunque el hincha de Boca siga manteniendo la ilusión al máximo, la postura del futbolista se develará con el correr de los meses.