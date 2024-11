Máxima preocupación en Williams tras sufrir cinco accidentes graves en las últimas dos carreras: “No hay equipo que pueda hacer frente a esto”

El auto del piloto de Alexander Albon es retirado de la pista tras chocar durante la clasificación para el Gran Premio de Brasil (Foto: Reuters/Sebastiao Moreira)

La Fórmula 1 es dinámica. Una montaña rusa de sensaciones. Williams o Alpine bien podrían dar fe de los giros radicales que se viven en cuestión de minutos. Del éxtasis a la frustración; y a la inversa. La escudería de Grove viene de tener precisamente dos fines de semana para el olvido, especialmente en el lluvioso proceso que atravesó en Interlagos este último domingo.

Entre el Gran Premio de México y el de San Pablo, el team acumuló cinco accidentes en sus coches que pusieron en riesgo la evolución del monoplaza para lo que será la 22ª fecha en Las Vegas a fin de mes. “No hay ningún equipo en la parrilla que pueda hacer frente a cinco accidentes graves en dos fines de semana de carreras. Simplemente el número de recambios que llevamos no es suficiente para soportar esa cantidad de desgaste”, reconoció el jefe del equipo James Vowles en diálogo con Motorsport.

La referencia está vinculada a que el corredor principal Alex Albon destrozó su auto en la FP1 de México y luego volvió a protagonizar otro duro accidente en la largada de esa competencia, lo que lo dejó fuera de competencia. El tema empeoró durante la semana siguiente, cuando venía peleando por la pole position en la Q3 del GP de Brasil y perdió el control bajo la lluvia: los mecánicos no llegaron a reparar el coche para la carrera principal. Del otro lado, Franco Colapinto sumó otros dos choques. El primero, durante la primera parte de la qualy de Brasil, que de todos modos no le impidió correr horas más tarde en el evento pautado a 71 vueltas. Sin embargo, lo peor llegó en el giro 32 bajo una intensa tormenta que derivó en el ingreso del safety car: el argentino se despistó y destruyó el FW46.

Los auxiliares retiran los autos de Albon y Colapinto tras la qualy en Brasil (Foto: Coates / XPB Images / action press/Sipa USA)

“El fin de semana de Brasil fue probablemente el más brutal que recuerdo en toda mi carrera. En el espacio de siete días, poco más, tuvimos cinco accidentes graves. Sólo en Brasil, entre la calificación y la tercera carrera. Esa es una cantidad que casi nadie puede sostener en la parrilla”, analizó Vowles.

En México, Colapinto finalizó 12° y Albon no logró siquiera dar el primer giro. Luego, en la Sprint de Brasil fue lo mejor del equipo con Franco nuevamente 12° y Alex en el 10°, más allá de que no sumaron puntos. Fue la antesala de la peor escena con un GP de San Pablo que no tuvo siquiera al tailandés en la largada y terminó con el argentino despistándose a mitad de carrera mientras el safety car intentaba ordenar la grilla por la brutal lluvia que golpeaba a Interlagos. El periodista Jonathan Noble advierte que estos sucesos han “agotado las piezas de repuesto” y advirtió que Vowles calificó la situación de “insostenible”.

“Es difícil predecir cómo será. Todavía estamos recibiendo los elementos de Brasil y determinando lo que tenemos que hacer en términos de construcción y desarrollo con el fin de darnos el mejor escenario posible”, fue el análisis que brindó el líder de la estructura con sede en Grove.

El jefe de Williams, James Vowles, habló sobre los accidentes

Para colmo, Williams vio cómo su rival directo en el Campeonato de Constructores pegaba un salto inalcanzable de la mano de Pierre Gasly y Esteban Ocon, quienes dieron un golpe para subirse al podio bajo la lluvia en Brasil. “Este equipo está pasando por el proceso de reconstruirse a sí mismo en un estado en el que pueda ganar carreras en el futuro. Eso no ocurre de la noche a la mañana. No sucede sin un cambio significativo en toda la organización, y esta carrera es simplemente un parpadeo en lo que es un gran esquema de un programa de varios años. No significa que duela menos. Es algo que duele tremendamente mientras estoy hablando con ustedes ahora”, confesó Vowles.

“Es doloroso lo que pasó el fin de semana pasado, pero no ha cambiado cuál es nuestro destino. De hecho, me ha arraigado aún más al hecho de que lo que tenemos que hacer para lograrlo es significativo, pero podemos conseguirlo juntos como equipo”, mostró su confianza. Y aclaró de cara a la próxima carrera, que será a fines de noviembre en la noche de Nevada: “Tengo muchas esperanzas puestas en Las Vegas. Fuimos rápidos allí el año pasado, y confío en que el coche funcione bien en esas condiciones”.

“Así que haremos todo lo posible para conseguir dos coches con las mejores especificaciones posibles, con suficientes recambios a nuestro alrededor para conseguirlo”, advirtió.

El auto de Albon es retirado tras chocar contra Bearman

LOS CINCO ACCIDENTES DE WILLIAMS

• El choque de Albon en la FP1 de México

• El accidente de Albon que lo dejó fuera del GP de México

• El despiste de Colapinto en la qualy del GP de Brasil

• Albon perdió el control en la Q3 de Brasil y destrozó su auto

• Colapinto se despistó bajo la lluvia y quedó fuera del GP de Brasil tras un brutal choque