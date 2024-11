Real Madrid perdió en Champions League y estalló la crisis con la continuidad de Carlo Ancelotti en la mira

Real Madrid perdió con el Milan en España (Reuters)

El Real Madrid no logra levantar cabeza. Después de lo que fue la abultada derrota que sufrió ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, la Casa Blanca volvió a ser el escenario de una dura caída de forma consecutiva, esta vez por Champions League, ante el Milan de Italia.

El 1-3 se sumó al 0-4 y los murmullos comenzaron a hacerse escuchar en las gradas del recinto merengue. Lleva un parcial de siete tantos en contra y solo uno a favor en los últimos dos encuentros y, al parecer, los aficionados ya habrían encontrado un culpable.

El entrenador italiano Carlo Ancelotti pasó de héroe a villano en tan solo seis meses. Desde levantar la decimoquinta a finales de junio tras vencer al Borussia Dortmund a caminar por la cuerda floja en el tramo final del año.

“No me parece injusto que me cuestionen, me parece normal. Cuando el equipo no rinde, el entrenador tiene la responsabilidad”, reconoció el técnico en la rueda de prensa posterior, haciendo alusión al mal andar del equipo, que no solo sufre por los resultados, sino también por el juego del equipo.

En esa línea también se pronunció el diario madrileño Marca. En un artículo de opinión, el subeditor del periódico Carlos Carpio, tituló: “Si el Bernabéu pita dos partidos seguidos, Ancelotti peligra”. El periodista hizo hincapié en que se perdieron “tres de los seis últimos”, mostrando “una falta de fútbol, de ideas, de físico, de intensidad y de actitud alarmante”, decretando “oficialmente el estado de crisis en el campeón de Europa”.

Carlo Ancelotti es el principal apuntado por el mal presente del Real Madrid (Reuters)

La llegada de Kylian Mbappé trastocó los planes tácticos de Carletto. El italiano había logrado encajar las piezas para que todo funcione con Bellingham como eje de ataque y Vinicius Jr. como un punta letal. Sin embargo, la marcha de Toni Kroos en el mediocampo y el arribo del delantero galo, obligaron al italiano a reformular el esquema.

“Ancelotti aún no ha dado con la tecla. El equipo falla en todas partes y eso condena a su mister”, explicó Relevo, remarcando el mal momento que atraviesa Jude Bellingham durante el primer tramo de la temporada. El inglés pasó del centro a la derecha por momentos, y por otros a la izquierda, “ya sin presencia en el área, donde el curso anterior fue tan decisivo”.

Su incomodidad se nota, pero también se nota la de Mbappé, quien en reiteradas ocasiones en el PSG reconoció que no le gustaba jugar en el centro del área, sino que se sentía más cómodo llegando por la banda izquierda, que en ese momento estaba reservada para Neymar. Ahora, otro brasileño ocupa ese lugar: Vinicius Jr.

Al mismo tiempo, según detalló el portal en cuestión, también existe otro malestar entre la afición, que es el de no darle oportunidades a los jóvenes Endrick y Arda Guler. “El futbolista turco siempre deja sensaciones muy positivas en sus escasos ratos de juego y, en cambio, acumula tres encuentros seguidos sin participar”, informó.

A pesar del descontento general por el presente merengue, la directiva no piensa en cambiar de entrenador a corto plazo. Si bien se acerca el cierre de la primera mitad de la temporada, aún confían en que el italiano podrá revertir la situación, pese a que ya transita por la cuerda floja.

“Tenemos otro partido en nuestro estadio y podemos tratar de volver a ser el equipo del año pasado”, sentenció el técnico en la última conferencia de prensa, haciendo referencia al próximo duelo en el que Real Madrid recibirá al Osasuna por la decimotercera jornada del campeonato local.